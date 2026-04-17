A Balaton rejtett arcai: különleges túrák, titkos útvonalak és páratlan kilátók várják a látogatókat

A Balaton jóval több, mint egy nyári üdülőhely. Tavasszal különösen ideális célpont mindazok számára, akik aktív kikapcsolódásra, nyugalomra és új felfedezésekre vágynak.
Különleges élmények a Balaton környékén
A Balaton neve hallatán legtöbbünknek a nyári fürdőzés, a zsúfolt strandok és a napfényes vízpart jut eszébe. Pedig a „magyar tenger” egészen más arcát mutatja a főszezonon kívül – különösen tavasszal, amikor a természet újjáéled, a tömeg elmarad, és a táj friss, üde színekben pompázik. Ilyenkor a mozgás öröme és a lenyűgöző panoráma kerül előtérbe.
A Csodás Magyarország ajánlása alapján érdemes letérnünk a jól ismert útvonalakról, és felfedeznünk a Balaton kevésbé ismert, mégis rendkívül gazdag természeti és kulturális kincseit.
Kerékpárral a megszokott útvonalakon túl
Bár a klasszikus Balatoni Bringakör továbbra is kihagyhatatlan élmény, azok számára, akik új kalandokra vágynak, érdemes elhagyni a tópartot. Szántódról indulva például egy közepes nehézségű erdei körút vezet egészen Jabapusztáig, ahol a Somogyi-dombság hullámzó emelkedői próbára teszik a kerékpárosokat.
Útközben megállhatunk a felújított Szántódpusztai Majorságnál, majd felkapaszkodhatunk a Kő-hegyi kilátóhoz, ahonnan páratlan kilátás nyílik a környékre. Az útvonal megtervezését a BalatonBike 365 applikáció is segíti, amely a pihenőpontok megtalálásában is hasznos társ lehet.
A Keszthely környéki térség szintén változatos terepet kínál: a sík szakaszokat dimbes-dombos útvonalak váltják. Különleges élményt nyújt a közel hat kilométer hosszú Fenyves allé, ahol mintegy 900 feketefenyő alkot szinte mediterrán hangulatú zöld alagutat. A környék nemcsak a bringások, hanem a nordic walking kedvelői és a romantikus séták hívei számára is ideális. A napot méltó módon zárhatjuk a Festetics-kastély elegáns parkjában.
Tanúhegyek és bazaltorgonák nyomában
A Balaton vidéke gyalogosan is bővelkedik élményekben. A Tapolcáról induló Tanúhegykeringő túra kiváló választás mindazok számára, akik látványos, mégis könnyen teljesíthető kirándulásra vágynak. A mintegy három és fél órás út során körbejárhatjuk a Szent György-hegyet és a Badacsonyt, miközben a bazaltoszlopok különleges formái, Szigliget partjai és a vár látványa felejthetetlen élményt nyújtanak.
A Badacsony önmagában is gazdag túralehetőségeket kínál: itt halad át az Országos Kéktúra Balaton-felvidéki szakasza, valamint több tematikus útvonal, köztük a Tűzgyűrű tanösvény. A Bakony–Balaton Geopark által szervezett geotúrákon pedig betekintést nyerhetünk a térség földtani múltjába is.
Kilátók, ahol megáll az idő
A Balaton környéke nemcsak útvonalaival, hanem különleges kilátópontjaival is lenyűgözi az utazót. Alsóörs és Balatonalmádi–Káptalanfüred között található a vörös homokkőből épült, egyedi formájú „vöröstorony”, ahonnan tiszta időben egészen Veszprémig és a Bakony vonulataiig elláthatunk.
Keszthely közelében, Vonyarcvashegyen, a Szent Mihály-domb tetején áll Magyarország egyetlen halászkápolnája. A hely csendje és a Golgota-szoborcsoport különleges atmoszférát teremt, amely elcsendesedésre hívja a látogatót.
Balatonföldváron a Hajózástörténeti Látogatóközpont 25 méter magas „árbóca” kínál páratlan panorámát: innen nemcsak a tó, hanem Somogy dombjai is kirajzolódnak. Az épület interaktív kiállítása pedig a balatoni hajózás világába enged betekintést.
Badacsonyörsön a Folly Arborétum és Borászat területén található különleges, csavart toboz alakú kilátó új perspektívából mutatja meg a Balatont és a környező hegyeket.