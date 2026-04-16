repülés

Mit csináljunk 8–12 órán át a repülőn? Praktikus túlélési tippek hosszú utakhoz

A repülés sok-sok órája kimerítő lehet, ha nem készülünk fel előre. A hosszú repülőút során tudatos tervezéssel sokat javíthatunk a komforton és a közérzeten.
Sokak számára egy 8-12 órás repülés komoly megpróbáltatás: egyszerre kell kényelmesen elhelyezkednünk, elfoglalnunk magunkat, pihennünk, miközben a szervezetünket is kíméljük. A hosszú repülőút könnyen kimerítővé válhat, ha nem készülünk fel tudatosan. Összegyűjtöttük a legfontosabb gyakorlati tippeket, amelyekkel nemcsak elviselhetővé, hanem akár hasznosan eltöltött idővé is tehetjük az utazást.

hosszú repülőút, repülővel játszó gyerek illusztráció
A hosszú repülőút könnyen kimerítővé válhat, ha nem készülünk fel tudatosan.
Felkészülés indulás előtt – a hosszú repülőút sikere még a földön dől el

Már az utazás előtti napokban sokat tehetünk a komfortérzetünkért.
Csomagolás átgondoltan: mit vigyünk fel a fedélzetre?
A legtöbb probléma abból adódik, ha valami fontos hiányzik a kézipoggyászból. Érdemes előre átgondolni, mit vihetek fel a repülőre kézipoggyászban, mert a szabályok légitársaságonként eltérhetnek.
Alapvető túlélőcsomag:

  • zajszűrős vagy kényelmes fülhallgató 
  • nyakpárna és szemmaszk 
  • nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő 
  • fogkefe, mini fogkrém 
  • váltózokni 
  • power bank (engedélyezett kapacitással) 
  • könnyű snackek
People Riding Bus
Fontos az ülésválasztás, nem mindegy, hol töltjük el a hosszú órákat
Ülésválasztás – nem mindegy, hol töltjük az órákat

A hosszú repülőútra vonatkozó hasznos tippek között az egyik legfontosabb: a megfelelő ülés kiválasztása.

  • Ablak melletti ülés: ideális alváshoz, nagyobb nyugalom 
  • Folyosó melletti ülés: könnyebb felállni, nyújtózni 
  • Kijárathoz közeli sor: több lábtér (ha elérhető) 

Ha tudjuk, hogy sokat szeretnénk aludni, az ablak melletti ülés gyakran a legjobb választás.

Teenage girl sleeping on boad during flight. Young passenger travelling by airplane alone.
A leghasznosabb, ha már otthon eszünkbe jut, és előre felkészülünk néhány elengedhetetlen tárggyal, holmival
Mit csináljunk a repülőn? – 8–12 órás programterv

A „Mit csináljak a repülőn?” kérdés akkor a leghasznosabb, ha már otthon eszünkbe jut, és előre felkészülünk néhány elengedhetetlen tárggyal, holmival. Az időtöltést érdemes több szakaszra osztani.

1. szakasz – beállás és nyugalom

  • zenehallgatás vagy podcast 
  • filmválasztás a fedélzeti rendszerből 
  • rövid olvasás 

2. szakasz – alvás

Az alvás repülőn nem mindig egyszerű, de sokat segít:

  • nyakpárna használata 
  • szemmaszk 
  • zajcsökkentés 
  • kényelmes, réteges öltözet 

3. szakasz – aktív időtöltés

  • könyv vagy e-könyv olvasása 
  • letöltött sorozatok, filmek 
  • mobiljátékok offline módban 
  • naplóírás vagy tervezés
Hand of airline hostess passing coffee to customer
A kabin levegője száraz, ezért a hidratálás kiemelten fontos
Étkezés és hidratálás – a komfort egyik kulcsa

A kabin levegője száraz, ezért a hidratálás kiemelten fontos. 
Ajánlott: 

  • a rendszeres vízfogyasztás (nem csak amikor szomjasak vagyunk) 
  • az alkohol és túl sok koffein kerülése 
  • könnyű, emészthető ételek választása 

Ezzel nemcsak a közérzetünket javítjuk, hanem a fáradtságot is csökkenthetjük.

Mozgás és egészség – a hosszú repülőút veszélyei

A hosszú repülőút veszélyei közül az egyik legfontosabb a trombózis kockázata. A hosszú repülőút trombózis megelőzése érdekében érdemes tudatosan mozogni.
Amit mi javaslunk:

  • óránként felállni és sétálni a folyosón
  • lábtorna ülve (bokakörzés, lábujjmozgatás) 
  • kompressziós zokni használata 
  • elegendő folyadékbevitel 

Ezek az apró lépések jelentősen csökkenthetik a kockázatot.

headache in the airplane, man passenger afraid and feeling bad during the flight in plane
A hosszú távú repülések után gyakran jelentkezik a jetlag
Jetlag – hogyan készüljünk rá és meddig tart?

A hosszú távú repülések után gyakran jelentkezik a jetlag. 
Sokan felteszik a kérdést: mi az a jetlag? A jetlag a szervezet belső órájának felborulása az időzónák átlépése miatt. Tünetei: fáradtság, alvászavar, koncentrációs nehézség. 

Jetlag ellen több módszer is segíthet:

  • érkezés előtt már az új időzónához igazított alvás 
  • napfény kihasználása érkezés után 
  • rövid, tudatos szundikálás (nem túl hosszú) 
  • hidratálás és könnyű étkezés 

És hogy meddig tart? Általánosságban elmondható, hogy a jetlag néhány naptól akár egy hétig is eltarthat, az időeltolódás mértékétől és érzékenységünktől függően.
 

 

