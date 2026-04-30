Ittas vezetés külföldön – Súlyos bírságok, szigorú szabályok várhatnak az utazókra

Utazás során könnyű megfeledkezni a helyi közlekedési szabályokról, pedig az ittas vezetés külföldön sok helyen rendkívül szigorúan büntetett. A véralkoholszint-határok és bírságok országonként jelentősen eltérnek, akár jogosítványvesztéssel is járhatnak.

Ittas vezetés külföldön? Nem éri meg kockáztatni!

Fotó: Shutterstock

Ittas vezetés külföldön: eltérő szabályok és bírságok világszerte

A nemzetközi utazások tervezésekor hajlamosak lehetünk a látnivalókra, a tengerpartokra vagy épp az autóbérlés kényelmére koncentrálni, azonban könnyen megfeledkezhetünk egy olyan tényezőről, amely komoly következményekkel járhat: az ittas vezetésre vonatkozó helyi szabályokról. A nemzetközi adatok alapján jól látható, hogy Európában és világszerte rendkívül eltérő véralkoholszint-határok és bírságok érvényesek, amelyek megszegése nemcsak pénzbírságot, hanem akár jogosítványvesztést vagy szabadságvesztést is eredményezhet – írja a Discover Cars.

Szigorú zéró tolerancia Magyarországon és több országban

Hazánkban a szabályozás egyértelmű: Magyarország a zéró tolerancia elvét alkalmazza, vagyis a megengedett véralkoholszint 0,00%. Már enyhébb, 0,05% alatti érték esetén is mintegy 39 000 forintos bírság szabható ki, míg a súlyosabb esetekben a büntetés meghaladhatja a 100 000 forintot. Emellett kötelező rehabilitációs tanfolyam is előírás lehet, amely további jelentős költségekkel jár.

Nem vagyunk ezzel egyedül: a világ számos országa hasonlóan szigorú, teljes tilalmat vezetett be. Ide tartozik például többek között Brazília, Csehország, Szlovákia és Paraguay is, ahol egyetlen korty alkohol után sem ülhetünk volán mögé.

Fotó: Shutterstock

Népszerű úti célok – ahol már egy pohár is sok lehet

A magyar turisták körében különösen kedvelt Ausztria esetében a megengedett határ 0,05%, azonban a bírságok rendkívül magasak: az első szabálysértés is több százezer forintos nagyságrendű lehet, ismételt esetben pedig milliós bírságokkal is számolhatunk.

Hasonló szabályok érvényesek Horvátország területén is, ahol szintén 0,05% a határérték, a büntetések pedig 50–1 000 ezer forintos sávban mozognak a helyzet súlyosságától függően. Fontos különbség, hogy a fiatalabb és hivatásos sofőrök esetében itt is zéró tolerancia érvényesül.

Az egyik legnépszerűbb mediterrán célországban, Olaszország esetében a legtöbb járművezető számára szintén 0,05% a limit, ám a kezdő és szakmai sofőrök számára itt is teljes alkoholtilalom van érvényben. A bírságok alsó határa is meghaladhatja a 200 000 forintot, súlyosabb esetekben pedig ennél jóval magasabb összegek is kiszabhatók.