Ittas vezetés külföldön – Súlyos bírságok, szigorú szabályok várhatnak az utazókra

Utazás során könnyű megfeledkezni a helyi közlekedési szabályokról, pedig az ittas vezetés külföldön sok helyen rendkívül szigorúan büntetett. A véralkoholszint-határok és bírságok országonként jelentősen eltérnek, akár jogosítványvesztéssel is járhatnak.
Ittas vezetés külföldön: eltérő szabályok és bírságok világszerte
A nemzetközi utazások tervezésekor hajlamosak lehetünk a látnivalókra, a tengerpartokra vagy épp az autóbérlés kényelmére koncentrálni, azonban könnyen megfeledkezhetünk egy olyan tényezőről, amely komoly következményekkel járhat: az ittas vezetésre vonatkozó helyi szabályokról. A nemzetközi adatok alapján jól látható, hogy Európában és világszerte rendkívül eltérő véralkoholszint-határok és bírságok érvényesek, amelyek megszegése nemcsak pénzbírságot, hanem akár jogosítványvesztést vagy szabadságvesztést is eredményezhet – írja a Discover Cars.
Szigorú zéró tolerancia Magyarországon és több országban
Hazánkban a szabályozás egyértelmű: Magyarország a zéró tolerancia elvét alkalmazza, vagyis a megengedett véralkoholszint 0,00%. Már enyhébb, 0,05% alatti érték esetén is mintegy 39 000 forintos bírság szabható ki, míg a súlyosabb esetekben a büntetés meghaladhatja a 100 000 forintot. Emellett kötelező rehabilitációs tanfolyam is előírás lehet, amely további jelentős költségekkel jár.
Nem vagyunk ezzel egyedül: a világ számos országa hasonlóan szigorú, teljes tilalmat vezetett be. Ide tartozik például többek között Brazília, Csehország, Szlovákia és Paraguay is, ahol egyetlen korty alkohol után sem ülhetünk volán mögé.
Népszerű úti célok – ahol már egy pohár is sok lehet
A magyar turisták körében különösen kedvelt Ausztria esetében a megengedett határ 0,05%, azonban a bírságok rendkívül magasak: az első szabálysértés is több százezer forintos nagyságrendű lehet, ismételt esetben pedig milliós bírságokkal is számolhatunk.
Hasonló szabályok érvényesek Horvátország területén is, ahol szintén 0,05% a határérték, a büntetések pedig 50–1 000 ezer forintos sávban mozognak a helyzet súlyosságától függően. Fontos különbség, hogy a fiatalabb és hivatásos sofőrök esetében itt is zéró tolerancia érvényesül.
Az egyik legnépszerűbb mediterrán célországban, Olaszország esetében a legtöbb járművezető számára szintén 0,05% a limit, ám a kezdő és szakmai sofőrök számára itt is teljes alkoholtilalom van érvényben. A bírságok alsó határa is meghaladhatja a 200 000 forintot, súlyosabb esetekben pedig ennél jóval magasabb összegek is kiszabhatók.
A határok megtévesztőek lehetnek
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 0,02–0,05% közötti véralkoholszint sok esetben már egyetlen pohár sör vagy bor elfogyasztása után is elérhető, ráadásul az egyéni anyagcsere, testsúly és nemi különbségek miatt kiszámíthatatlanul változik, hogy kinél mennyi alkohol marad a szervezetben.
A bírságokon túl: lefoglalás és szabadságvesztés
A legsúlyosabb következmények nem feltétlenül pénzbírságban merülnek ki. Egyes országokban a határérték többszöri vagy súlyos túllépése esetén a járművet is lefoglalhatják, míg más államokban – például Új-Zélandon vagy Chilében – akár több hónapos szabadságvesztés is kiszabható ittas vezetésért.
A muszlim országokban nem csak vezetéskor tilos az alkoholfohgyasztás, erre külön érdemes felkészülni, a Maldív-szigeteken teljes tilalom van érvényben.
Változó szabályok, szigorodó trendek
A nemzetközi tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy egyre több ország szigorítja az ittas vezetés szabályait, és a zéró tolerancia felé mozdul. Ennek célja a balesetek számának csökkentése és a közlekedésbiztonság erősítése.
Több európai államban már felmerült a 0,05%-os határ 0,02%-ra csökkentése is, ami gyakorlatilag azt jelentené, hogy már egyetlen ital is problémát okozhat. Ezzel párhuzamosan a szabályok egységesítése is napirenden van, mivel a különböző kategóriákra vonatkozó eltérő előírások sok helyen bonyolult rendszert eredményeznek.
A szigorítás mögött egyértelműen az a felismerés áll, hogy már kis mennyiségű alkohol is rontja a vezetési képességeket. Ennek megfelelően a jogalkotók egyre inkább a megelőzés irányába tolják el a szabályozást, szűkítve a megengedett határokat.
A legfontosabb tanulság: egyetlen pohár is sokba kerülhet
Összességében elmondható, hogy a külföldi autózás során az ittas vezetés szabályai sokkal összetettebbek és szigorúbbak lehetnek, mint azt elsőre gondolnánk. Tapasztalataink szerint a legbiztonságosabb döntés minden esetben az, ha vezetés előtt egyáltalán nem fogyasztunk alkoholt.
A szabályok ismerete nemcsak a bírságok elkerülése miatt fontos, hanem azért is, hogy nyaralásunk valóban gondtalan és biztonságos maradjon.