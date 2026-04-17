belföldi utazás

Lelki feltöltődés hazai tájakon – szakrális helyek nyomában

11 órája
Olvasási idő: 8 perc
Fedezzenek fel különleges magyarországi helyszíneket, amelyek testi-lelki feltöltődést kínálnak. A szakrális terek csendje és hangulata mindenkit megszólíthat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
belföldi utazásszakrálislelki utazásúti célok

Hazánkban szép számmal vannak olyan helyek, amelyek túlmutatnak a hagyományos kirándulóhelyek szerepén: nem csupán látnivalót kínálnak, hanem lehetőséget is arra, hogy kiszakadjunk a mindennapok zajából, és új nézőpontból tekintsünk önmagunkra és környezetünkre. Ezek az úti célok csendjükkel, történeteikkel és különleges atmoszférájukkal hívják fel magukra a figyelmet, miközben a természet és az épített örökség harmóniája is lenyűgöz bennünket. A bemutatott helyszínek között több olyan szakrális tér is található, amelyek szépségükkel és nyugalmukkal bárkit megszólíthatnak, mindehhez csupán nyitottság szükséges.

szakrális helyek, csarodai református templom
Szakrális helyek: a csarodai református templom és környéke vonzza a látogatókat
Fotó: MW Bulvár/Jernei Gábor

Szakrális helyek, amelyek feltöltődést kínálnak

Országunk bővelkedik olyan különleges helyszínekben, ahol nem csupán történelmünk lenyomataival, hanem saját belső csendünkkel is találkozhatunk. Úgy véljük, a szakrális terek – legyenek templomok, zarándokutak vagy spirituális emlékhelyek – mindenki számára tartogatnak élményt, vallási hovatartozástól függetlenül. Ezek a helyek egyszerre mesélnek hitről, múltról és emberi sorsokról, miközben építészeti és természeti szépségükkel is lenyűgöznek bennünket. A Csodás Magyarország válogatása alapján most olyan úti célokat ajánlunk Olvasóink figyelmébe, amelyek kiváló alkalmat kínálnak az elmélyülésre és a feltöltődésre.

A tokaji borvidéken, a szőlőparcellákkal teli Henye-domb tetején, 196 méter magasan áll a Szent Teréz tiszteletére fölszentelt kápolna, amely 1749-ben épült, barokk stílusú épület és Gróf Grassalkovich Antal ajándéka volt Mária Terézia királynőnek. A második világháború után a katolikus egyházi emlékhelyet kifosztották és megrongálták és csak az 1980-as években, majd pedig 2015 második felében újították fel.
A tokaji borvidéken, a szőlőparcellákkal teli Henye-domb tetején, 196 méter magasan áll a Szent Teréz tiszteletére fölszentelt tarcali kápolna
Fotó: MTI/Jászai Csaba

Áldó Krisztus-szobor Tarcalon – panoráma és elcsendesedés

Elsőként Tarcalra látogatunk képzeletben, ahol az Áldó Krisztus-szobor emelkedik a táj fölé. A Terézia-domb tetején álló monumentális alkotás nemcsak a hit jelképe, hanem egyben kilátópont is: innen a Tokaji borvidék lankái és a környező vidék nyugalma tárul elénk. A hely különleges atmoszférája megállásra késztet bennünket, miközben a közelben található kápolna és a borospincék tovább gazdagítják az élményt.

A Csodarabbik Útja – múlt és hagyomány Tokaj-Hegyalján

Tokaj-Hegyalján haladva a Csodarabbik Útja kínál mélyebb betekintést a zsidó vallási és kulturális örökségbe. A több települést érintő zarándokút során nemcsak történelmi emlékhelyeket kereshetünk fel, hanem megismerhetjük az egykori közösségek életét és hagyományait is. Mád, Bodrogkeresztúr vagy éppen Sárospatak mind olyan állomások, ahol múlt és jelen különleges módon kapcsolódik össze.

A jáki Szent György-templom 2024. augusztus 14-én.
A drónnal készült képen a jáki Szent György-templom, évszázadok viharait túlélő épület ma ismét teljes pompájában fogadja a látogatókat
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A jáki templom – román kori örökségünk ékköve

Nyugat felé tekintve a jáki templomot emeljük ki, amely a román kori építészet egyik legjelentősebb hazai emléke. Monumentális tornyai és gazdagon díszített kapuzata már messziről magára vonja a figyelmet. Az évszázadok viharait túlélő épület ma ismét teljes pompájában fogadja a látogatókat, miközben részleteiben is lenyűgöző művészeti értékeket tár elénk.

A csarodai református templom és környéke vonzza a látogatókat.
A „mosolygó szentek templomaként” ismert református templom különlegességét a freskók adják
Fotó: MW Bulvár/Jernei Gábor

A csarodai református templom – a „mosolygó szentek” otthona

A felső-Tisza-vidéken, Csarodán egy egészen más hangulatú templom vár bennünket. A „mosolygó szentek templomaként” ismert református templom különlegességét a freskók adják, amelyek ritka, derűs arckifejezéssel ábrázolják a szenteket. Az épület és környezete egyszerre idézi meg a középkor világát és a vidéki Magyarország csendes szépségét.

Ráckevei szerb templom – egyedülálló ortodox emlék

Végül Ráckevére látogatunk, ahol a szerb ortodox templom egyedülálló építészeti értéket képvisel hazánkban. A gótikus stílusú szentély belsejét gazdagon díszítő freskók, valamint a körülötte elterülő Szerb Porta történelmi hangulata különleges élményt nyújtanak. A városban járva érdemes a híres hajómalmot is megtekinteni, amely a múlt technikai leleményességét idézi.

 

 

 

 

