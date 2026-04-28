Hét gyönyörű tengerpart Európában, ahol meglepően olcsó a nyaralás

Sokan úgy gondolják, hogy a tengerparti pihenés ma már csak a magasabb költségvetésből gazdálkodóknak elérhető. Pedig Európában még most is akadnak olyan úti célok, ahol a szállás, az étkezés és a programok ára is kedvező maradt. Összegyűjtöttünk hét helyet, ahol a tengerpart szépsége mellé jó árak társulnak.

Tengerparti utazások: Portugália, Algarve

Ezeken a tengerpartokon még megfizethető maradt a nyaralás

Amikor tengerparti nyaralásról álmodunk, sokan automatikusan arra gondolunk, hogy a kristálytiszta víz és a mediterrán hangulat csak mély pénztárcával érhető el. Pedig Európában ma is találunk olyan partszakaszokat, ahol nem kell vagyonokat költeni azért, hogy néhány napra kiszakadhassunk a hétköznapokból. Az elmúlt időszakban több utazási összeállítás is rámutatott: a felkapott üdülőhelyek mellett még mindig léteznek pénztárcabarát úti célok, ahol a szállás, az étkezés és a programok ára is barátságosabb maradt.

Most hét olyan európai tengerpartot mutatunk, ahol a látvány szinte luxusérzetet ad, az árak azonban kellemes meglepetést okozhatnak.

Albánia, Ksamil

Albánia – Ksamil

Albánia déli partvidéke az utóbbi évek egyik legnagyobb felfedezettje lett. Ksamil fehér homokos öblei és türkizkék vize miatt sokan a Maldív-szigetekhez hasonlítják, miközben a szállások és az éttermek árai még mindig jóval kedvezőbbek, mint a környező mediterrán országokban. Egy tengerre néző apartman itt sokszor feleannyiba kerülhet, mint Görögország népszerűbb szigetein.

Montenegró – Budvai riviéra

Montenegró régóta a takarékosabb utazók kedvence. Budva környékén hosszú strandok, hangulatos óváros és meleg tengervíz várja az érkezőket. Az ország különösen azoknak lehet vonzó, akik autóval indulnának útnak, hiszen így az utazás költsége is kordában tartható. A helyi éttermekben pedig még mindig megfizethető áron vacsorázhatunk.

Montenegró, Budvai riviéra

Bulgária – Napospart

A bolgár tengerpart sokáig háttérbe szorult, mostanra azonban újra egyre többen fedezik fel. A Napospart a Fekete-tenger egyik legismertebb üdülőhelye, ahol a hosszú homokos strandok mellett az egyik legnagyobb előny a kedvező árszint. A szállodák és az éttermek ára itt továbbra is alacsonyabb az adriai vagy görög üdülőhelyekhez képest.