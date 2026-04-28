Hét gyönyörű tengerpart Európában, ahol meglepően olcsó a nyaralás

Sokan úgy gondolják, hogy a tengerparti pihenés ma már csak a magasabb költségvetésből gazdálkodóknak elérhető. Pedig Európában még most is akadnak olyan úti célok, ahol a szállás, az étkezés és a programok ára is kedvező maradt. Összegyűjtöttünk hét helyet, ahol a tengerpart szépsége mellé jó árak társulnak.
Ezeken a tengerpartokon még megfizethető maradt a nyaralás
Amikor tengerparti nyaralásról álmodunk, sokan automatikusan arra gondolunk, hogy a kristálytiszta víz és a mediterrán hangulat csak mély pénztárcával érhető el. Pedig Európában ma is találunk olyan partszakaszokat, ahol nem kell vagyonokat költeni azért, hogy néhány napra kiszakadhassunk a hétköznapokból. Az elmúlt időszakban több utazási összeállítás is rámutatott: a felkapott üdülőhelyek mellett még mindig léteznek pénztárcabarát úti célok, ahol a szállás, az étkezés és a programok ára is barátságosabb maradt.
Most hét olyan európai tengerpartot mutatunk, ahol a látvány szinte luxusérzetet ad, az árak azonban kellemes meglepetést okozhatnak.
Albánia – Ksamil
Albánia déli partvidéke az utóbbi évek egyik legnagyobb felfedezettje lett. Ksamil fehér homokos öblei és türkizkék vize miatt sokan a Maldív-szigetekhez hasonlítják, miközben a szállások és az éttermek árai még mindig jóval kedvezőbbek, mint a környező mediterrán országokban. Egy tengerre néző apartman itt sokszor feleannyiba kerülhet, mint Görögország népszerűbb szigetein.
Montenegró – Budvai riviéra
Montenegró régóta a takarékosabb utazók kedvence. Budva környékén hosszú strandok, hangulatos óváros és meleg tengervíz várja az érkezőket. Az ország különösen azoknak lehet vonzó, akik autóval indulnának útnak, hiszen így az utazás költsége is kordában tartható. A helyi éttermekben pedig még mindig megfizethető áron vacsorázhatunk.
Bulgária – Napospart
A bolgár tengerpart sokáig háttérbe szorult, mostanra azonban újra egyre többen fedezik fel. A Napospart a Fekete-tenger egyik legismertebb üdülőhelye, ahol a hosszú homokos strandok mellett az egyik legnagyobb előny a kedvező árszint. A szállodák és az éttermek ára itt továbbra is alacsonyabb az adriai vagy görög üdülőhelyekhez képest.
Görögország – Ándrosz
Görögország nem feltétlenül egyet jelent a drága nyaralással. A kevésbé ismert szigetek, például Ándrosz, csendesebb strandokat és hiteles görög hangulatot kínálnak, miközben a tömegturizmus még nem emelte az árakat az egekbe. Aki elkerülné Santorini vagy Mykonos zsúfoltságát, itt sokkal nyugodtabb környezetben pihenhet.
Portugália – Algarve rejtettebb öblei
Az Algarve legismertebb részei már drágábbak lehetnek, de a kevésbé ismert falvakban még mindig találhatunk kedvező árú szállásokat. A lenyűgöző sziklapartok, a napfényes strandok és a friss tengeri ételek miatt ez a régió különösen jó választás lehet előszezonban, amikor az árak még barátságosabbak. Portugáliában sok más helyen is találhatunk pénztárcabarát úti célokat.
Horvátország – Isztrián túli kisebb települések
Horvátország neve hallatán sokan rögtön a drágulásra gondolnak, de nem minden partszakasz egyformán költséges. Az Isztrián túli kisebb településeken vagy az elő- és utószezonban még mindig találhatunk megfizethető apartmanokat. Ha időben foglalunk, a horvát tengerpart továbbra is lehet jó ár-érték arányú választás.
Olaszország – Puglia
Dél-Olaszország egyik legszebb vidéke Puglia, ahol a tengerparti kisvárosok sokszor olcsóbbak, mint az ország északi részei. A homokos strandok, a hangulatos óvárosok és a kiváló olasz konyha miatt ez a régió azok számára is ideális lehet, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni az élmények terén.
Nem mindig a legismertebb a legdrágább
A tapasztalat azt mutatja, hogy a legszebb nyaralások nem feltétlenül a legdrágábbak. Ha hajlandóak vagyunk a legismertebb üdülőhelyek helyett kevésbé felkapott tengerpartokat választani, Európán belül is találhatunk olyan úti célokat, ahol a látvány mesés, a nyaralás pedig még mindig vállalható költségből kijöhet. A valódi luxus sokszor éppen az, amikor a pihenéshez nem kell teljesen kiürítenünk a bankszámlánkat.