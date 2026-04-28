Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
európai tengerpart

Hét gyönyörű tengerpart Európában, ahol meglepően olcsó a nyaralás

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem kell messzire utaznunk a kedvező árú nyaralásért. Európában több tengerpart is vár, ahol a pihenés nem terheli meg túlzottan a családi kasszát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan úgy gondolják, hogy a tengerparti pihenés ma már csak a magasabb költségvetésből gazdálkodóknak elérhető. Pedig Európában még most is akadnak olyan úti célok, ahol a szállás, az étkezés és a programok ára is kedvező maradt. Összegyűjtöttünk hét helyet, ahol a tengerpart szépsége mellé jó árak társulnak.

Tengerparti utazások: Portugália, Algarve 
Fotó: Shutterstock

Ezeken a tengerpartokon még megfizethető maradt a nyaralás

Amikor tengerparti nyaralásról álmodunk, sokan automatikusan arra gondolunk, hogy a kristálytiszta víz és a mediterrán hangulat csak mély pénztárcával érhető el. Pedig Európában ma is találunk olyan partszakaszokat, ahol nem kell vagyonokat költeni azért, hogy néhány napra kiszakadhassunk a hétköznapokból. Az elmúlt időszakban több utazási összeállítás is rámutatott: a felkapott üdülőhelyek mellett még mindig léteznek pénztárcabarát úti célok, ahol a szállás, az étkezés és a programok ára is barátságosabb maradt. 
Most hét olyan európai tengerpartot mutatunk, ahol a látvány szinte luxusérzetet ad, az árak azonban kellemes meglepetést okozhatnak.

SARANDA, ALBANIA - AUGUST 14: A view from Ksamil, located in the south of Albania and part of the Saranda municipality, one of the most popular tourist destinations in the region on August 14, 2025. With its crystal-clear waters and charming small islands, it captivates visitors seeking natural beauty and tranquility.
Albánia, Ksamil
Fotó: Zeynep Serife Koca / Anadolu via AFP

Albánia – Ksamil

Albánia déli partvidéke az utóbbi évek egyik legnagyobb felfedezettje lett. Ksamil fehér homokos öblei és türkizkék vize miatt sokan a Maldív-szigetekhez hasonlítják, miközben a szállások és az éttermek árai még mindig jóval kedvezőbbek, mint a környező mediterrán országokban. Egy tengerre néző apartman itt sokszor feleannyiba kerülhet, mint Görögország népszerűbb szigetein.

Montenegró – Budvai riviéra

Montenegró régóta a takarékosabb utazók kedvence. Budva környékén hosszú strandok, hangulatos óváros és meleg tengervíz várja az érkezőket. Az ország különösen azoknak lehet vonzó, akik autóval indulnának útnak, hiszen így az utazás költsége is kordában tartható. A helyi éttermekben pedig még mindig megfizethető áron vacsorázhatunk.

Sveti Stefan, Budva Bay, Budva Riviera, Montenegro, Europe
Montenegró, Budvai riviéra
Fotó:  robertharding via AFP

Bulgária – Napospart

A bolgár tengerpart sokáig háttérbe szorult, mostanra azonban újra egyre többen fedezik fel. A Napospart a Fekete-tenger egyik legismertebb üdülőhelye, ahol a hosszú homokos strandok mellett az egyik legnagyobb előny a kedvező árszint. A szállodák és az éttermek ára itt továbbra is alacsonyabb az adriai vagy görög üdülőhelyekhez képest. 

Görögország – Ándrosz

Görögország nem feltétlenül egyet jelent a drága nyaralással. A kevésbé ismert szigetek, például Ándrosz, csendesebb strandokat és hiteles görög hangulatot kínálnak, miközben a tömegturizmus még nem emelte az árakat az egekbe. Aki elkerülné Santorini vagy Mykonos zsúfoltságát, itt sokkal nyugodtabb környezetben pihenhet.

Bulgaria, Black Sea coast, Nessebar, Sunny beach
Bulgária, Napospart
Fotó: ARDEL Bertrand / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP

Portugália – Algarve rejtettebb öblei

Az Algarve legismertebb részei már drágábbak lehetnek, de a kevésbé ismert falvakban még mindig találhatunk kedvező árú szállásokat. A lenyűgöző sziklapartok, a napfényes strandok és a friss tengeri ételek miatt ez a régió különösen jó választás lehet előszezonban, amikor az árak még barátságosabbak. Portugáliában sok más helyen is találhatunk pénztárcabarát úti célokat. 

Horvátország – Isztrián túli kisebb települések

Horvátország neve hallatán sokan rögtön a drágulásra gondolnak, de nem minden partszakasz egyformán költséges. Az Isztrián túli kisebb településeken vagy az elő- és utószezonban még mindig találhatunk megfizethető apartmanokat. Ha időben foglalunk, a horvát tengerpart továbbra is lehet jó ár-érték arányú választás. 

Olaszország – Puglia

Dél-Olaszország egyik legszebb vidéke Puglia, ahol a tengerparti kisvárosok sokszor olcsóbbak, mint az ország északi részei. A homokos strandok, a hangulatos óvárosok és a kiváló olasz konyha miatt ez a régió azok számára is ideális lehet, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni az élmények terén.

Nem mindig a legismertebb a legdrágább

A tapasztalat azt mutatja, hogy a legszebb nyaralások nem feltétlenül a legdrágábbak. Ha hajlandóak vagyunk a legismertebb üdülőhelyek helyett kevésbé felkapott tengerpartokat választani, Európán belül is találhatunk olyan úti célokat, ahol a látvány mesés, a nyaralás pedig még mindig vállalható költségből kijöhet. A valódi luxus sokszor éppen az, amikor a pihenéshez nem kell teljesen kiürítenünk a bankszámlánkat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!