külföldi utazás

Kisgyerekkel utaznánk? Ezek Európa legkényelmesebb családi városlátogatásai

A városlátogatás kisgyerekkel sokszor jelent szervezési kihívást. A családbarát úti célok azonban élménnyé teszik az utazást már az első perctől.
Egy jól megválasztott város teljesen új szintre emelheti a kisgyerekkel való utazást. A családbarát úti célok között olyan európai városok is szerepelnek, ahol a közlekedés, a programok és a szállások is a kényelmes utazást szolgálják, így a kiruccanás valóban feledhetetlen élménnyé válik.

Családbarát úti célok – Európa legkönnyebben bejárható városai

A kisgyerekkel való utazás ritkán olyan pihentető, mint amilyennek előre elképzeljük. A reptéri sorban állástól kezdve a pluszcsomagok cipelésén át egészen az alkalmi hisztikig már egy rövidebb, egy-két napos kiruccanás is könnyen próbára teheti a szülők türelmét. Éppen ezért sok család keresi azokat az úti célokat, ahol a városnézés nem logisztikai kihívás, hanem valódi közös élmény lehet.
Ezt szem előtt tartva készítette el új Family Breaks Indexét a LateRooms utazásfoglaló platform, amely azokat az európai városokat rangsorolja, ahol a legkönnyebb megszervezni egy családi utazást kisbabával, totyogóval vagy kisgyerekkel.

Ezek alapján rangsorolták a városokat

Az index olyan szempontokat vizsgált, amelyek valóban számítanak egy családi kiruccanás során: milyen hosszú a repülőút, mennyi idő eljutni a reptérről a belvárosba, mennyire gyalogos- és babakocsibarát a város, hány gyerekbarát program érhető el, illetve milyen könnyen találhatunk családbarát szállást.

Koppenhága, Dánia
Koppenhága lett a családok kedvence

A rangsort Dánia fővárosa, Koppenhága vezeti, amely a kutatás szerint összességében Európa legkényelmesebb és legélvezetesebb családi városlátogatása lehet. A siker egyik kulcsa az egyszerű közlekedés: az átlagos repülési idő kevesebb mint két óra, a repülőtérről pedig nagyjából 15 perc alatt beérhetünk a belvárosba metróval.
A város szinte teljes egészében könnyen bejárható gyalogosan, ami kisgyerekkel különösen fontos szempont. A legtöbb látnivaló rövid sétával elérhető, így nem kell hosszú tömegközlekedéssel vagy bonyolult átszállásokkal számolnunk.
Koppenhága emellett tele van családbarát terekkel, játszóterekkel és vízparti sétányokkal. A kihagyhatatlan programok közé tartozik a Tivoli vidámpark – amely a legenda szerint még Disneyland megalkotását is inspirálta –, valamint a színes házairól híres Nyhavn kikötő, amely szinte mesekönyvbe illő hangulatot áraszt.

Berlin és Barcelona is dobogós lett

A második helyen Berlin végzett, elsősorban rendkívül gazdag családi programkínálatának köszönhetően. A német fővárosban több mint 200 gyerekbarát látnivaló és program várja a családokat: az állatkerttől kezdve az interaktív múzeumokon át egészen a hatalmas Tiergarten parkig bőven akad lehetőség aktív kikapcsolódásra.
A harmadik helyet Barcelona szerezte meg, ahol a városnézés és a tengerparti pihenés egyszerre élhető opció a családok számára. A katalán nagyváros több mint 400 családbarát programot kínál, így azoknak is ideális választás lehet, akik a kulturális élményeket némi strandolással egészítenék ki.

A 10 legjobb európai családi városlátogatás

A LateRooms Family Breaks Indexe szerint ezek Európa legkönnyebben megszervezhető családi városlátogatásai:

  1. Koppenhága, Dánia – a legjobb összességében családi városlátogatáshoz 
  2. Berlin, Németország – a legjobb családi látnivalókhoz 
  3. Barcelona, Spanyolország – a legjobb városi és tengerparti kikapcsolódáshoz 
  4. Firenze, Olaszország – a legjobb nyugodt kulturális utazáshoz 
  5. Amszterdam, Hollandia – a legjobb rövid családi kiruccanáshoz 
  6. Valencia, Spanyolország – a legjobb családi programkínálathoz 
  7. Bázel, Svájc – a legjobb kompakt családi úti cél 
  8. Krakkó, Lengyelország – a legjobb pénztárcabarát családi pihenéshez 
  9. Prága, Csehország – a legjobb mesebeli városi hangulathoz 
  10. Bécs, Ausztria – a legjobb gyerekbarát múzeumokhoz 
          
     

 

