Szigorodó szabályok a magyarok kedvenc üdülőhelyén – ez durva

Egyiptom új turisztikai és környezetvédelmi szabályai alapjaiban alakítják át a nyaralási szokásokat
Egyiptom évtizedekig a gondtalan nyaralások egyik legnépszerűbb célpontja volt a magyar utazók körében. Az all inclusive szállodák, a Vörös-tenger élővilága és a történelmi látnivalók sokak számára elérhető egzotikus kikapcsolódást jelentettek. Azonban az utóbbi időszakban több olyan kormányzati intézkedés is életbe lépett, amely alapjaiban változtatja meg az utazási élményt.
A legfontosabb üzenet: nem egy „tiltólistás” országról van szó, hanem egy szigorúbban szabályozott turisztikai környezetről, ahol a szabályok be nem tartása kellemetlen következményekkel járhat.
A Vörös-tenger új védelmi rendszere: a természet lett az elsődleges
A legjelentősebb változás a Vörös-tenger térségét érinti, ahol 2025 végén a kormány teljes körűen védett tengeri területté nyilvánított egy nagyobb ökoszisztémát, amely Hurghada, Marsa Alam és több népszerű búvár- és snorkelinghely környékét is magában foglalja.
A döntés célja egyértelmű: a korallzátonyok és a tengeri élővilág hosszú távú megóvása. Ennek megfelelően a turisták viselkedésére is szigorúbb szabályok vonatkoznak.
A korallok érintése már nem apró hiba, hanem szabálysértés
A szabályozás egyértelműen kimondja, hogy a korallok érintése, letörése vagy megrongálása szabálysértésnek minősül. Ugyanez igaz arra is, ha valaki figyelmetlenül rálép a korallzátonyokra.
Amennyiben egy turista szándékosan károsítja a korallt, nem tartja be a búvár- vagy snorkeling előírásokat, illetve veszélyezteti a tengeri élővilágot, úgy a szolgáltató jogosult azonnal kizárni őt a programból és megszakítani a részvételét.
Éjszakai korlátozások: energiaválság hatása az utazásra
A másik jelentős változás az ország gazdasági és energiahelyzetéhez kapcsolódik. A közel-keleti energiaválság és a földgázellátási nehézségek miatt az egyiptomi kormány ideiglenes korlátozásokat vezetett be az energiafogyasztás csökkentése érdekében. 2026. március 28-tól országos jellegű intézkedések léptek életbe, amelyek az esti és éjszakai kereskedelmi életet érintik.
Korai zárás az üzletekben és éttermekben
A szabályozás szerint:
- hétköznapokon az üzletek, éttermek és kávézók 21:00 órakor zárnak,
- csütörtökön és pénteken 22:00 óráig tarthatnak nyitva,
- kivételt képeznek a gyógyszertárak és egyes szupermarketek.
Fontos azonban, hogy ez a szabályozás nem mindenhol érvényes azonos módon.
A turisták számára fontos kivételek
A hatóságok külön hangsúlyozták, hogy a legfontosabb üdülőterületeket nem érintik a korlátozások. Így az utazók, akik a klasszikus nyaralóhelyeket választják, jellemzően nem fogják érzékelni a szigorításokat.
A mentesség többek között Marsa Alamra, Hurghadára, Sarm es-Sejk (Sharm El-Sheikh) területére, Luxorra és Asszuánra vonatkozik. Emellett Kairó turisztikai célú éttermei is tovább működhetnek a megszokott rend szerint. A szállodák esetében a helyzet szintén stabil, mivel a legtöbb komplexum saját energiaellátó rendszerekkel rendelkezik, így a légkondicionálás, a vízellátás és a szolgáltatások zavartalanul működnek.
Mi áll az intézkedések hátterében?
A korlátozások mögött elsősorban az energiaellátási nehézségek és a megemelkedett költségek állnak. A földgázimport költségei jelentősen növekedtek, amit a kormány szerint kezelni szükséges a gazdasági stabilitás fenntartása érdekében.
A hatóságok további takarékossági intézkedéseket is bevezettek, például:
- digitális közterületi reklámtáblák lekapcsolását,
- kormányzati irodák korábbi zárását,
- a közvilágítás részleges korlátozását,
- valamint egyes nagy energiaigényű beruházások ideiglenes leállítását.
Mire készüljünk utazóként?
Összességében elmondható, hogy Egyiptom továbbra is biztonságos és vonzó úti cél marad, azonban a korábbiaknál tudatosabb felkészülést igényel.
A cél egyértelmű: Egyiptom egyszerre szeretné megőrizni turisztikai vonzerejét és kezelni a gazdasági, illetve környezeti kihívásokat. Az utazók szerepe pedig egyre inkább az, hogy ebben partnerként, felelősen vegyenek részt.