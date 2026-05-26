Szigorodó szabályok a magyarok kedvenc üdülőhelyén – ez durva

Az utóbbi időszakban több új szabály lépett életbe, amelyek alapjaiban formálják át a turisták élményeit. A korábbi kötetlenebb nyaralások helyét egy szabályozottabb rendszer veszi át Egyiptomban.

Nyaralás Egyiptomban: A korallok érintése már nem apró hiba, hanem szabálysértés

Fotó: Shutterstock

Egyiptom új turisztikai és környezetvédelmi szabályai alapjaiban alakítják át a nyaralási szokásokat

Egyiptom évtizedekig a gondtalan nyaralások egyik legnépszerűbb célpontja volt a magyar utazók körében. Az all inclusive szállodák, a Vörös-tenger élővilága és a történelmi látnivalók sokak számára elérhető egzotikus kikapcsolódást jelentettek. Azonban az utóbbi időszakban több olyan kormányzati intézkedés is életbe lépett, amely alapjaiban változtatja meg az utazási élményt.

A legfontosabb üzenet: nem egy „tiltólistás” országról van szó, hanem egy szigorúbban szabályozott turisztikai környezetről, ahol a szabályok be nem tartása kellemetlen következményekkel járhat.

A Vörös-tenger új védelmi rendszere: a természet lett az elsődleges

A legjelentősebb változás a Vörös-tenger térségét érinti, ahol 2025 végén a kormány teljes körűen védett tengeri területté nyilvánított egy nagyobb ökoszisztémát, amely Hurghada, Marsa Alam és több népszerű búvár- és snorkelinghely környékét is magában foglalja.

A döntés célja egyértelmű: a korallzátonyok és a tengeri élővilág hosszú távú megóvása. Ennek megfelelően a turisták viselkedésére is szigorúbb szabályok vonatkoznak.

A szabályozás egyértelműen kimondja, hogy a korallok érintése, letörése vagy megrongálása szabálysértésnek minősül. Ugyanez igaz arra is, ha valaki figyelmetlenül rálép a korallzátonyokra.

Amennyiben egy turista szándékosan károsítja a korallt, nem tartja be a búvár- vagy snorkeling előírásokat, illetve veszélyezteti a tengeri élővilágot, úgy a szolgáltató jogosult azonnal kizárni őt a programból és megszakítani a részvételét.

Éjszakai korlátozások: energiaválság hatása az utazásra

A másik jelentős változás az ország gazdasági és energiahelyzetéhez kapcsolódik. A közel-keleti energiaválság és a földgázellátási nehézségek miatt az egyiptomi kormány ideiglenes korlátozásokat vezetett be az energiafogyasztás csökkentése érdekében. 2026. március 28-tól országos jellegű intézkedések léptek életbe, amelyek az esti és éjszakai kereskedelmi életet érintik.