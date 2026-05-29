Görögország 13 legjobb strandja: lenyűgöző tengerpartok, amikről lehet, eddig nem is hallottál

A görög szigetek és tengerpartok világszerte híresek kristálytiszta vizükről és változatos partjaikról, ahol a természet és az emberi kultúra különleges harmóniát alkot. A Jón- és az Égei-tenger mentén utazva könnyen megtapasztaljuk, miért számít Görögország Európa egyik legnépszerűbb nyári úti céljának, ahol a strandélmények mindenkit megszólítanak.

A felvételen a Paleokastritsa strand látható, amely Görögország egyik népszerű szigetén, Korfun található

Görögország legjobb strandjai – ahol kristálytiszta víz és felejthetetlen partok várnak ránk

Aki szereti a tengert és a tengerpartot, annak Görögország maga a paradicsom. Több száz lakott sziget és a Jón- valamint az Égei-tenger mentén húzódó, több ezer kilométeres partszakasz gondoskodik arról, hogy felejthetetlen strandélményben legyen részünk.

Akár családbarát, sekély vizű fürdőhelyet keresünk, akár nyüzsgő, népszerű homokos strandot, vagy egy eldugott öblöt, ahol elvonulhatunk a tömeg elől, itt mindenki találhat magának megfelelőt.

Ebben az összeállításban a Lonely Planet nyomán Görögország legszebb strandjait mutatjuk be.

1. Paleokastritsa strand, Korfu – mitikus hangulat

Egy festői öbölben fekvő strandról van szó, amelyet sziklás hegyek, ciprusok és olajfák vesznek körül. A terület több kisebb öbölből áll, és különösen hangulatos természeti környezetben helyezkedik el.

A hely rendkívül népszerű, különösen főszezonban, ezért napozóhelyet találni kihívást jelenthet számunkra.

Megközelítés: Korfu városából és Kerkyra üdülőövezetből rendszeres busz- és transzferjáratokkal juthatunk el ide.

2. Falasarna strand, Kréta – csodás naplementék

Falasarna egy hosszú, széles homokos partszakasz, amely különösen híres lenyűgöző naplementéiről. A víz tiszta, a hullámzás élénk, a környezet pedig kiváló vízi sportokhoz is.

A nyári csúcsidőszakban nagy forgalommal kell számolnunk, különösen a kirándulók miatt.

Megközelítés: Haniából körülbelül 90 perc alatt érhetjük el tömegközlekedéssel, és több parkoló is rendelkezésünkre áll.

3. Apella strand, Kárpathosz – káprázatos szépség világa

Ez a strand vadregényes környezetben fekszik, sziklás hegyek és vadvirágok ölelésében. A partszakasz kavicsos-homokos jellegű, rendkívül tiszta és látványos.

Megközelítés: A lejutás autóval nehézkes, ezért gyakran inkább hajóval érdemes megközelítenünk Pigadiából.