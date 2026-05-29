Görögország 13 legjobb strandja: lenyűgöző tengerpartok, amikről lehet, eddig nem is hallottál

A görög szigetek és tengerpartok világszerte híresek kristálytiszta vizükről és változatos partjaikról, ahol a természet és az emberi kultúra különleges harmóniát alkot. A Jón- és az Égei-tenger mentén utazva könnyen megtapasztaljuk, miért számít Görögország Európa egyik legnépszerűbb nyári úti céljának, ahol a strandélmények mindenkit megszólítanak.
Görögország legjobb strandjai – ahol kristálytiszta víz és felejthetetlen partok várnak ránk
Aki szereti a tengert és a tengerpartot, annak Görögország maga a paradicsom. Több száz lakott sziget és a Jón- valamint az Égei-tenger mentén húzódó, több ezer kilométeres partszakasz gondoskodik arról, hogy felejthetetlen strandélményben legyen részünk.
Akár családbarát, sekély vizű fürdőhelyet keresünk, akár nyüzsgő, népszerű homokos strandot, vagy egy eldugott öblöt, ahol elvonulhatunk a tömeg elől, itt mindenki találhat magának megfelelőt.
Ebben az összeállításban a Lonely Planet nyomán Görögország legszebb strandjait mutatjuk be.
1. Paleokastritsa strand, Korfu – mitikus hangulat
Egy festői öbölben fekvő strandról van szó, amelyet sziklás hegyek, ciprusok és olajfák vesznek körül. A terület több kisebb öbölből áll, és különösen hangulatos természeti környezetben helyezkedik el.
A hely rendkívül népszerű, különösen főszezonban, ezért napozóhelyet találni kihívást jelenthet számunkra.
Megközelítés: Korfu városából és Kerkyra üdülőövezetből rendszeres busz- és transzferjáratokkal juthatunk el ide.
2. Falasarna strand, Kréta – csodás naplementék
Falasarna egy hosszú, széles homokos partszakasz, amely különösen híres lenyűgöző naplementéiről. A víz tiszta, a hullámzás élénk, a környezet pedig kiváló vízi sportokhoz is.
A nyári csúcsidőszakban nagy forgalommal kell számolnunk, különösen a kirándulók miatt.
Megközelítés: Haniából körülbelül 90 perc alatt érhetjük el tömegközlekedéssel, és több parkoló is rendelkezésünkre áll.
3. Apella strand, Kárpathosz – káprázatos szépség világa
Ez a strand vadregényes környezetben fekszik, sziklás hegyek és vadvirágok ölelésében. A partszakasz kavicsos-homokos jellegű, rendkívül tiszta és látványos.
Megközelítés: A lejutás autóval nehézkes, ezért gyakran inkább hajóval érdemes megközelítenünk Pigadiából.
4. Navagio strand, Zakynthos – különleges hangulat
A híres Hajóroncs-part magas sziklák között helyezkedik el, türkizkék vízzel és ikonikus hajóronccsal. A látvány rendkívül különleges, ugyanakkor a hely erősen látogatott.
Megközelítés: Csak hajóval közelíthetjük meg; a part menti túrahajók gyakoriak.
5. Platys Gialos strand, Míkonosz – a legjobb vízi sportközpont
Egy jól kiépített, nyüzsgő strand, ahol éttermek, bárok és vízi sportlehetőségek széles választékával találkozunk. Ideális egész napos tartózkodásra.
Megközelítés: Rendszeres buszjáratok indulnak Míkonosz fővárosából.
6. Koukounaries, Szkiáthosz – a természetes árnyék ajándéka
Fenyőerdőkkel körülvett, hosszú, világos homokos strand, amely védett természeti területen fekszik. A környezet különösen kellemes, és természetes árnyékot is találunk.
Megközelítés: Szkiáthosz városából busszal könnyen elérhetjük.
7. Myrtos, Kefalónia – a legjobb fehér homokos strand
A meredek hegyek közé zárt strand különösen látványos, ahol a fehér kavics és a mélykék víz erős kontrasztot alkot. A hely népszerű, de korai érkezéssel nyugodtabb élményben lehet részünk.
Megközelítés: Argostoliból rendszeres buszjáratokkal juthatunk el.
8. Kokkini (Vörös) strand, Szantorini – a legfotogénebb környezet
A vöröses sziklák által övezett partszakasz rendkívül különleges látványt nyújt számunkra. A strand kisebb méretű, és kevés infrastruktúrával rendelkezik.
Megközelítés: Akrotiriből hajóval vagy rövid sétával érhető el.
9. Elafonisi, Kréta – egyedülálló látvány
A rózsaszínes homok és a türkiz víz egyedülálló látványt biztosít számunkra. A terület sekély, könnyen bejárható, de nyáron rendkívül zsúfolttá válhat.
Megközelítés: Haniából busszal vagy Palaiochorából hajóval közelíthetjük meg.
10. Potami, Szamosz – a legjobb túrázással kombinálható strand
A folyótorkolatnál fekvő strand különlegessége, hogy a tengerpart és a hegyi túraútvonalak közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz. A közelben vízesések és természetes medencék is várnak ránk.
Megközelítés: Főszezonban tömegközlekedéssel is elérhető.
11. Possidi-fok, Kassandra-félsziget – a legelszigeteltebb strand
Egy hosszú, keskeny földnyelv, amelyet fenyvesek és egy világítótorony övez. A hely csendesebb, kevésbé kiépített, így inkább természetközeli élményt kapunk.
Megközelítés: Leginkább autóval vagy terepjáróval érhető el.
12. Seychelle-szigeteki strand, Ikaria – a legegzotikusabb strand
Kavicsos, sziklás partszakasz smaragdzöld vízzel, amely trópusi hangulatot idéz. A strand természetes és viszonylag nehezen megközelíthető. Ikaria az egyik kék-zónás élettér, mindenképp látni kell.
Megközelítés: A parkolótól rövid gyaloglással jutunk el ide.
13. Prasonisi strand, Rodosz – a szörfösök paradicsoma
Egy különleges földnyelv, ahol két tenger találkozik, és ideális szélviszonyokat biztosít a vízi sportokhoz. A hely különösen népszerű a szörfösök, sárkányszörfösök körében.
Megközelítés: Rodosz kikötőiből induló kompokkal, majd autóval érhető el.