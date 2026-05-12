külföldi utazás

Bejárjuk Európa legszebb autós útvonalait egy felejthetetlen kalandban

Lélegzetelállító tájak és ikonikus utak várnak ránk Európa-szerte. A road trip minden kilométere új élményt tartogat.
Úton lenni boldogság, a száguldás felemelő élmény. Európa autós útvonalai rendkívül változatosak: a tengerparti panorámáktól a hegyi szerpentineken át a kulturális örökségben gazdag vidéki utakig minden típus megtalálható. Az alábbiakban Európa hét legjobb autós útvonalát mutatjuk be, amelyek kiemelkedő road trip élményeket kínálnak.

Számos road trip útvonal vár felfedezésre. A felvételen Skócia – North Coast 500 látható
Fotó: Shutterstock

Hét road trip útvonal Európában, amit legalább egyszer látnunk kell

A road trip nem egyszerű utazás, hanem az út maga az élmény. Nem a célpont a lényeg, hanem az, ami közben történik: a kanyargó utak, a váratlan megállók, a tájak lassú váltakozása. Szabadság az autóban, amikor mi döntjük el, merre fordulunk tovább, és meddig maradunk egy-egy helyen.
Hegyek, tengerpartok, apró falvak suhannak el az ablak mellett, miközben az utazás folyamatos felfedezéssé válik. Egy road tripben minden kilométer új történet, és minden megálló egy pillanatnyi elidőzés a világban.
Európa-szerte számos ikonikus útvonal található, amelyek tökéletesen megtestesítik a szabadság és a felfedezés élményét. A GetYourGuide segítségével most hét ilyen útvonalat mutatunk be.

 

1. Skócia – North Coast 500 (NC500)

Skócia északi részének legendás körútját Invernessből indulva és oda visszatérve érdemes bejárni. Az út vad partvidékeket, kastélyromokat, fjordokra emlékeztető tengeröblöket és hegyvidéki tájakat érint. A szűk, egysávos utak és a változékony időjárás külön élménnyé teszik az utazást. 
Ez az egyik leginkább vadregényes európai útvonal, ahol a természet dominál.

Olaszország, Amalfi-parti út
Fotó: Northfoto

2. Olaszország – Amalfi-parti út (SS163)

Az Amalfi-parti út Sorrentótól Salernóig vezet, meredek sziklafalak mentén, a Tirrén-tenger fölött. A szűk kanyarok, a hegyoldalba épült városok – Positano, Amalfi, Ravello – és a panorámás tengerkép teszik világhírűvé.
A vezetés itt inkább lassú, élményalapú haladás, ahol minden kilométer látványosság. 

Norvégia – Fjordok útvonala
Fotó: 123RF

3. Norvégia – Fjordok útvonala (Geiranger–Flåm térsége)

Norvégia nyugati fjordvidéke Európa egyik legdrámaibb tájképe. A Geiranger és Flåm közötti út UNESCO világörökségi fjordok, vízesések és hegyi szerpentinek mentén halad.
Az út során gyakoriak a kompátkelések, és a kilátópontok – például a Stegastein –, melyek csodaszép panorámát nyújtanak.

Horvátország – Adriai tengerparti út
Fotó: 123RF

4. Horvátország – Adriai tengerparti út (Dalmácia)

A Rijeka és Dubrovnik közötti adriai útvonal kristálytiszta tengerpartokat, szigeteket és történelmi városokat fűz fel egymásra. A Plitvicei-tavak Nemzeti Park külön kitérőként az egyik legnagyobb természeti látványosság.
Ez az egyik legjobb mediterrán autós élmény Európában, ahol a tenger közelsége végig meghatározó.

Franciaország – Route Napoléon
Fotó: 123RF

5. Franciaország – Route Napoléon

A Route Napoléon a Francia Riviéráról indul és az Alpok előterén halad át. A történelmi útvonal Grasse és Grenoble érintésével halad, hegyi szerpentineken és festői falvakon visz keresztül. 
Ez az út nem annyira extrém, inkább könnyen járható, így ideális a nyugodt, panorámás autózást kedvelőknek.

Németország – Romantikus út 
Fotó: 123RF

6. Németország – Romantikus út (Romantische Strasse)

A Bajorországon átvezető Romantikus út Würzburg és Füssen között halad. Középkori városok, kastélyok – például Neuschwanstein – és gondosan megőrzött történelmi települések sorakoznak egymás után.
Ez az út különösen erős kulturális élményt nyújt, ahol a táj és az épített örökség egyaránt hangsúlyos.

Ausztria – Grossglockner Hochalpenstrasse útvonal
Fotó: 123RF

7. Ausztria – Grossglockner Hochalpenstrasse útvonal

Az osztrák Alpok egyik legismertebb panorámaútja, a Grossglockner Hochalpenstrasse a Magas-Tauern Nemzeti Park látványos magashegységi tájain kanyarog, összekötve Karintiát és Salzburg tartományt. A meredek szerpentinek, alpesi rétek és gleccserre néző kilátópontok különleges hangulatot adnak az útnak.
Ez az út kifejezetten vezetési élmény, ahol a technikás kanyarok és a magashegyi környezet együtt teszik emlékezetessé az autózást.

 

 

