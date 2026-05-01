Rózsák nyomában Magyarországon – Hová érdemes ellátogatnunk a virágzás heteiben?

A rózsák illata és látványa minden évben különleges hangulatot ad a késő tavaszi napoknak. Szerencsére nem kell messzire utaznunk ahhoz, hogy ezt átéljük, hiszen hazánk több pontján is találunk lenyűgöző rózsakerteket. Megmutatjuk, hol érdemes megállnunk egy csendes, virágokkal teli sétára.

A rózsakertek és látványa minden évben különleges hangulatot ad a késő tavaszi napoknak.

Legszebb rózsakertek, amelyeket érdemes felkeresnünk az országban

A késő tavasz és a kora nyár az az időszak, amikor országszerte megnyílnak a legszebb rózsakertek, és néhány hétre különleges illatfelhőbe borulnak parkjaink, arborétumaink. Ha szeretnénk a rózsavirágzás legszebb pillanatait elcsípni, érdemes már május végétől június végéig útra kelnünk, hiszen ilyenkor láthatjuk teljes pompájukban a történelmi, futó- és teahibrideket egyaránt. Az alábbi helyszíneken hazánk legszebb rózsás kertjeiben gyönyörködhetünk.

Budatétényi Rózsakert – Budapest legnagyobb rozáriuma

A főváros peremén található Budatétényi Rózsakert az ország legismertebb rózsagyűjteménye. A csaknem két és fél hektáros kertben több ezer rózsatő és mintegy 1200 fajta virágzik, így nem túlzás azt mondani, hogy itt valódi szín- és illatkavalkád fogad bennünket. A sétányok mentén padok, információs táblák és gondosan kialakított pihenőhelyek teszik kényelmessé a látogatást. A kert ingyenesen látogatható, ezért családi kirándulásnak is ideális választás.

A virágzás csúcspontja általában június első felére esik, amikor a kert szinte egyszerre borul rózsaszín, bíbor, sárga és fehér árnyalatokba.

Budapest egyik legkedveltebb nyári látványossága a Margitsziget rózsakertje

Margitszigeti rózsakert – romantikus séta a Duna közepén

Budapest egyik legkedveltebb nyári látványossága a Margitsziget rózsakertje. A gondozott virágágyások között sétálva egyszerre élvezhetjük a rózsák illatát és a sziget nyugodt hangulatát. A kert különösen azoknak ajánlható, akik egy hosszabb dunai sétával vagy piknikkel kötnék össze a látogatást. A rózsák mellett szökőkutak, árnyas fák és történelmi környezet teszi különlegessé a helyet.

Rózsakert a városligeti Millennium Háza előtt

Városligeti rózsakert – belvárosi virágélmény

A megújult Városligetben kialakított rózsakert azok számára lehet ideális úti cél, akik a belvárosból sem szeretnének messzire utazni. A modern parkosításnak köszönhetően a virágágyások harmonikusan illeszkednek a ligeti környezetbe, így a rózsák látványa egyszerre természetközeli és elegáns. A ligeti séta során múzeumlátogatással vagy csónakázással is összeköthetjük a programot.