Rózsák nyomában Magyarországon – Hová érdemes ellátogatnunk a virágzás heteiben?

A rózsák illata és látványa minden évben különleges hangulatot ad a késő tavaszi napoknak. Szerencsére nem kell messzire utaznunk ahhoz, hogy ezt átéljük, hiszen hazánk több pontján is találunk lenyűgöző rózsakerteket. Megmutatjuk, hol érdemes megállnunk egy csendes, virágokkal teli sétára.
Legszebb rózsakertek, amelyeket érdemes felkeresnünk az országban
A késő tavasz és a kora nyár az az időszak, amikor országszerte megnyílnak a legszebb rózsakertek, és néhány hétre különleges illatfelhőbe borulnak parkjaink, arborétumaink. Ha szeretnénk a rózsavirágzás legszebb pillanatait elcsípni, érdemes már május végétől június végéig útra kelnünk, hiszen ilyenkor láthatjuk teljes pompájukban a történelmi, futó- és teahibrideket egyaránt. Az alábbi helyszíneken hazánk legszebb rózsás kertjeiben gyönyörködhetünk.
Budatétényi Rózsakert – Budapest legnagyobb rozáriuma
A főváros peremén található Budatétényi Rózsakert az ország legismertebb rózsagyűjteménye. A csaknem két és fél hektáros kertben több ezer rózsatő és mintegy 1200 fajta virágzik, így nem túlzás azt mondani, hogy itt valódi szín- és illatkavalkád fogad bennünket. A sétányok mentén padok, információs táblák és gondosan kialakított pihenőhelyek teszik kényelmessé a látogatást. A kert ingyenesen látogatható, ezért családi kirándulásnak is ideális választás.
A virágzás csúcspontja általában június első felére esik, amikor a kert szinte egyszerre borul rózsaszín, bíbor, sárga és fehér árnyalatokba.
Margitszigeti rózsakert – romantikus séta a Duna közepén
Budapest egyik legkedveltebb nyári látványossága a Margitsziget rózsakertje. A gondozott virágágyások között sétálva egyszerre élvezhetjük a rózsák illatát és a sziget nyugodt hangulatát. A kert különösen azoknak ajánlható, akik egy hosszabb dunai sétával vagy piknikkel kötnék össze a látogatást. A rózsák mellett szökőkutak, árnyas fák és történelmi környezet teszi különlegessé a helyet.
Városligeti rózsakert – belvárosi virágélmény
A megújult Városligetben kialakított rózsakert azok számára lehet ideális úti cél, akik a belvárosból sem szeretnének messzire utazni. A modern parkosításnak köszönhetően a virágágyások harmonikusan illeszkednek a ligeti környezetbe, így a rózsák látványa egyszerre természetközeli és elegáns. A ligeti séta során múzeumlátogatással vagy csónakázással is összeköthetjük a programot.
Szegedi Füvészkert – különleges fajták otthona
A Szegedi Tudományegyetem botanikus kertjében található rózsakert kevésbé ismert, ám annál különlegesebb helyszín. Itt számos ritka és nemesített fajta is megtekinthető, miközben a kert egészét egzotikus növények és árnyas sétányok teszik változatossá. Ha Dél-Alföldön járunk, mindenképpen érdemes útba ejtenünk
Keszthelyi Festetics-kastély parkja – rózsák történelmi díszletben
A Balaton nyugati partján fekvő kastélyparkban a rózsák különösen elegáns környezetben nyílnak. A történelmi épület előtti virágágyások látványa olyan, mintha egy régi főúri kertbe csöppennénk. A rózsavirágzás idején a kastély látogatása és a park bejárása együtt nyújt maradandó élményt.
Pannonhalmi Arborétum – csendes rózsás kikapcsolódás
A Pannonhalmi Főapátság környékén található arborétum kevésbé klasszikus rózsakert, de több pontján is csodás rózsaágyásokkal találkozhatunk. A levendulás kertek és az apátsági panoráma különösen emlékezetessé teszik a látogatást. Azoknak ajánlható, akik a virágok mellett nyugodt, elmélyülős kirándulásra vágynak.
Mikor induljunk?
A legtöbb magyarországi rózsakert május végétől június közepéig mutatja a legszebb arcát, de az időjárástól függően a virágzás néhány héttel korábban vagy később is kezdődhet. Érdemes indulás előtt tájékozódnunk az adott kert közösségi oldalán vagy honlapján, mert egy melegebb tavasz jelentősen előrehozhatja a fővirágzást.
Mire figyeljünk a látogatáskor?
A rózsakertek bejárásához ajánlott:
- kényelmes cipőt választanunk,
- napos időben kalappal vagy naptejjel készülnünk,
- kora délelőtt vagy késő délután érkeznünk a kellemesebb fények miatt,
- és természetesen fényképezőgépet vinnünk, mert a virágzó kertek szinte mindenütt különleges látványt kínálnak.
A rózsák néhány hétig tartó ünnepe minden évben rövid ideig élvezhető, ezért ha szeretnénk átélni ezt a különleges hangulatot, most érdemes megterveznünk a következő virágos kirándulásunkat.