Ezek Európa legveszélyesebb városai - A magyarok nagy kedvencei is a listára kerültek

Az európai utazások során gyakran találkozunk eltérő véleményekkel a városok biztonságáról, és a veszélyes úti célok megítélése sokszor nem a statisztikákon, hanem a személyes élményeken alapul. Bár a komoly kockázatok ritkák, a kisebb kellemetlenségek, például a zsebtolvajlás vagy átverések, több városban is előfordulhatnak, ezért érdemes tudatosan készülni az utazásra. Most összegyűjtöttük a veszélyes európai városokat.

Veszélyes európai városok között London is szerepel

Több közkedvelt európai nagyváros is szerepel a turisták által kevésbé biztonságosnak érzett helyek listáján, noha ezek gyakran kiemelkedő kulturális és turisztikai értéket képviselnek. A negatív élmények többnyire a zsúfolt turistaközpontokhoz vagy egyes kevésbé felügyelt városrészekhez kötődnek, ahol gyakoribbak a kisebb lopások és az óvatlan látogatók elleni trükkök. Ugyanakkor a biztonságérzet erősen szubjektív: nagyban függ attól, melyik városrészben tartózkodunk, milyen napszakban mozgunk, és mennyire vagyunk körültekintőek, így egyazon városon belül is jelentős különbség lehet a turisták által érzékelt biztonság között.

Tampere, Finnország

Európa legbiztonságosabb városai

A Safety Index mérései szerint jelenleg a legbiztonságosabb európai városok között szerepel a finnországi Tampere, amelyet Hága követ, míg a dobogó harmadik fokára Tallinn került. A felmérések nemcsak a bűnözési statisztikákat vizsgálják, hanem azt is, hogy a helyiek mennyire érzik biztonságosnak például az esti egyedüli sétát a városban, ami jól mutatja: a biztonságérzet legalább annyira szubjektív, mint objektív tényező.

Európai városok, ahol fontos lehet az óvatosság

Ha zsúfoltabb európai nagyvárosba készülünk, érdemes előre tájékozódni utazási tapasztalatokból és blogokból, hogy mely területeken kell fokozottan figyelni. Több olyan város is szerepel a kevésbé biztonságosnak ítélt helyek között, amelyek egyébként nagyon népszerűek a magyar utazók körében is.

Birmingham, Egyesült Királyság

Birmingham egyes részein magasabb a bűnözési ráta, különösen az erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények terén. A turisták ritkán kerülnek közvetlen veszélybe, de bizonyos városrészekben este már kevésbé ajánlott az egyedüli közlekedés.