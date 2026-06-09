Olcsóbb, mint a horvát vagy görög tengerpart – mégis olyan, mintha egy álomvilágba csöppennénk

A mediterrán tengerparti nyaralások között egyre többen keresnek alternatívát, ahol kevesebb a turista és barátibbak az árak. A Jón- és Adriai-tenger találkozásánál fekvő vidék ilyen élményt kínál. Albánia lenyűgöző partjaival és változatos tájaival várja a nyaralókat.

Türkizkék tenger, vadregényes öblök, hegyekkel szabdalt partvidék és meglepően barátiak az árak. Albánia jó választás lehet a turistáknak

Fotó: 123RF

Albániai nyaralás 2026 – az olcsó mediterrán paradicsom, amit még kevesen fedeztek fel

Ha európai tengerparti nyaralásban gondolkodsz, valószínűleg elsőként Horvátország vagy Görögország jut az eszedbe. Ezek azonban az utóbbi években jelentősen drágultak és zsúfoltabbá váltak. Van viszont egy alternatíva, amely sokszor fele annyiba kerül, mégis hasonlóan gyönyörű: Albánia.

Ez az ország az elmúlt években csendben Európa egyik legizgalmasabb nyári úti céljává vált: türkizkék tenger, vadregényes öblök, hegyekkel szabdalt partvidék és meglepően baráti árak várják az utazót.

Miért egyre népszerűbb Albánia?

Az albániai nyaralás egyik legnagyobb előnye az ár-érték arány. Míg a mediterrán régió klasszikus célpontjai egyre drágábbak, itt még mindig kedvezőbb szinten maradtak az árak. Érdemes autót bérelni és úgy bejárni az országot, de kedvező árú buszjáratok is vannak a fővárosból a tengerpartra.

A fő okok, amiért sokan választják:

rövid repülési idő: Budapestről kb. 1,5 óra Tirana

kedvező szállásárak

olcsóbb éttermek és szolgáltatások

kevésbé zsúfolt strandok

változatos tájak: hegyek és tenger egy helyen

Mennyibe kerül a nyaralás az albán tengerparton?

Az albán riviéra árai még mindig kedvezőbbek a klasszikus mediterrán célpontoknál, de már nem a régi, extrém olcsó Balkán-szintet képviselik.

A repülős, szervezett, 7 éjszakás nyaralások ára általában több tényezőtől függ, például az indulási időponttól és a szállás kategóriájától. Elő- és utószezonban nagyjából 143 000 és 230 000 Ft/fő között mozognak az ajánlatok, míg a főszezonban, vagyis július–augusztusban ez az összeg jellemzően 180 000 és 320 000 Ft/fő közé emelkedik. A prémium kategóriás hotelek esetében viszont az ár akár a 400 000 Ft/főt is elérheti.

A helyszíni költségek továbbra is viszonylag kedvezőek maradtak: egy éttermi főétel nagyjából 2 500–4 000 Ft körül alakul, egy kávé 300–600 Ft-ért kapható, míg a strandolás költsége – például napágy és napernyő bérlése – általában 7–15 euró naponta. Összességében egy átlagos napi költés nagyjából 70–90 euró/fő körül mozog.