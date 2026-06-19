Még drágább lehet a belépés Velencébe

Velence új polgármestere szerint akár 50 euróra (17600 forintra) is emelkedhet az egynapos látogatók számára fizetendő belépődíj a legforgalmasabb időszakokban – számolt be róla a The Guardian.

A belépődíjakból származó bevételt a város fenntartására és védelmére fordítják

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Simone Venturini, aki május végén nyerte meg a polgármester-választást, közölte: a városvezetés olyan javaslaton dolgozik, amely lehetővé tenné a díj jelentős emelését azokban az időszakokban, amikor különösen nagy a turistaforgalom. A tervhez a központi kormányzat jóváhagyására is szükség lesz.

Velence 2024-ben elsőként vezetett be belépődíjat az egynapos turisták számára. A rendszer kezdetben 29 kiemelt napon működött, majd 2025-ben 54 napra bővült. Az idei évben már 60 napon kell fizetniük a látogatóknak, akik nem töltenek el legalább egy éjszakát a városban.

A jelenlegi rendszerben a turisták online fizethetik be az összeget, amelyért cserébe QR-kódot kapnak. Ezt a város főbb belépési pontjain ellenőrzik.

Miért emelnék tovább a belépődíjat?

A városvezetés szerint az intézkedés célja a túlzott turizmus mérséklése és a látogatószám jobb szabályozása. Bár a díj bevezetése eddig nem csökkentette jelentősen a turisták számát, az első évben mintegy 2,4 millió euró (845 millió forint) bevételt hozott Velencének.

A polgármester szerint a rendszer jelenleg az egyik leghatékonyabb eszköz a napi látogatószám kezelésére. A tervezett módosítás alapján bizonyos napokon a díj összege 30 és 50 euró (10500 és 17600 forint) között mozoghatna, különösen akkor, ha az előzetes foglalások száma meghalad egy meghatározott küszöbértéket.

A városvezetés közlése szerint a belépődíjból származó bevételeket közszolgáltatások finanszírozására, valamint a világörökségi helyszín fenntartására és védelmére fordítják. Velence működtetése és karbantartása évente több mint 100 millió euróba (35,2 milliárd forintba) kerül.