Utazási tippek cukorbetegeknek: így vihetjük magunkkal az injekciós tollat a repülőgépre

A diabétesszel élőknek nemcsak a nyaralás alatt, hanem utazás közben is fontos az otthon megszokott módon gondoskodni magukról. Bár a tűket és az inzulinos injekciós tollakat a cukorbeteg személy felviheti a gépre, a reptéri biztonsági ellenőrzésen igazolnia kell, hogy gyógyászati eszközökről van szó. Éppen ezért mindig legyen kéznél orvosi igazolás vagy recept.
Cukorbetegek injekcióinak szállítása repülőn: miért tilos a feladott poggyászban?
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a rendszeresen használt készítményeket a nagybőröndbe csomagolják a kézitáska helyett, ám ez komoly veszélyt jelent a hatóanyagokra. Mondjuk ki: az inzulin és más injekciós gyógyszerek feladott poggyászban való szállítása szigorúan tilos, mert a repülőgépek csomagterében a repülés során a hőmérséklet rendkívül alacsonyra, gyakran fagypont alá süllyedhet.
Mivel az inzulin molekuláris szerkezete a fagyás hatására véglegesen roncsolódik, a felengedés után teljesen elveszíti a hatását, ami a használatakor életveszélyes vércukorszint-emelkedéshez vezethet.
A másik komoly kockázatot a poggyászok esetleges elvesztése, sérülése vagy késése jelenti.
A használatba még nem vett GLP-1 injekciók
Ahhoz, hogy a GLP-1 készítmények hatásosak maradjanak, a fel nem használt tollakat szigorúan 2°C és 8°C közötti hőmérsékleten kell tartani. A már megkezdett injekciós tollak szobahőmérsékleten, 30°C alatt általában harminc napig őrzik meg a szavatosságukat.
Repülős utazás alkalmával mindenképpen érdemes magával vinnie egy kisméretű, hőszigetelt hűtőtokot vagy egy speciális, jégakkus hűtőtáskát.
Fontos azonban, hogy a jégakku ne érjen közvetlenül a gyógyszerhez, nehogy megfagyassza azt, illetve a táskát soha ne adja fel a repülőgép csomagterében, hanem tartsa végig magánál az utastérben.
Mit tehet még cukorbetegként?
- Mindig legyen Önnél a kezelőorvosa által kiállított orvosi igazolás, amely igazolja a cukorbetegségét és azt, hogy az injekciós tűket és gyógyszereket magával kell vinnie a fedélzetre
- A repülőgép kabinja nyomás alatt van, de ez nem befolyásolja az injekció hatását. Felszállás előtt az inzulintartályból az esetleges buborékokat érdemes kinyomni
- Ha több időzónán keresztül halad, az injekciók beadásának időpontja és az adagok módosításra szorulhatnak. Hosszabb utak előtt feltétlenül beszélje meg diabetológusával az utazási inzulintervet.
A cukorbetegség vagy a GLP-1 terápia kezdetben extra figyelmet igényelhet, de egy kis tudatossággal semmi sem állhat az élmények útjába. A betegsége nem korlátozza Önt abban, hogy felfedezze a világot.