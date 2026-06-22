Utazási tippek cukorbetegeknek: így vihetjük magunkkal az injekciós tollat a repülőgépre

A diabétesszel élőknek nemcsak a nyaralás alatt, hanem utazás közben is fontos az otthon megszokott módon gondoskodni magukról. Bár a tűket és az inzulinos injekciós tollakat a cukorbeteg személy felviheti a gépre, a reptéri biztonsági ellenőrzésen igazolnia kell, hogy gyógyászati eszközökről van szó. Éppen ezért mindig legyen kéznél orvosi igazolás vagy recept.

Cukorbeteg a repülőn? Egy kis odafigyeléssel semmi sem állhat az élmények útjába.

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Cukorbetegek injekcióinak szállítása repülőn: miért tilos a feladott poggyászban?

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a rendszeresen használt készítményeket a nagybőröndbe csomagolják a kézitáska helyett, ám ez komoly veszélyt jelent a hatóanyagokra. Mondjuk ki: az inzulin és más injekciós gyógyszerek feladott poggyászban való szállítása szigorúan tilos, mert a repülőgépek csomagterében a repülés során a hőmérséklet rendkívül alacsonyra, gyakran fagypont alá süllyedhet.

Mivel az inzulin molekuláris szerkezete a fagyás hatására véglegesen roncsolódik, a felengedés után teljesen elveszíti a hatását, ami a használatakor életveszélyes vércukorszint-emelkedéshez vezethet.

A másik komoly kockázatot a poggyászok esetleges elvesztése, sérülése vagy késése jelenti.

A használatba még nem vett GLP-1 injekciók

Ahhoz, hogy a GLP-1 készítmények hatásosak maradjanak, a fel nem használt tollakat szigorúan 2°C és 8°C közötti hőmérsékleten kell tartani. A már megkezdett injekciós tollak szobahőmérsékleten, 30°C alatt általában harminc napig őrzik meg a szavatosságukat.

Repülős utazás alkalmával mindenképpen érdemes magával vinnie egy kisméretű, hőszigetelt hűtőtokot vagy egy speciális, jégakkus hűtőtáskát.

Fontos azonban, hogy a jégakku ne érjen közvetlenül a gyógyszerhez, nehogy megfagyassza azt, illetve a táskát soha ne adja fel a repülőgép csomagterében, hanem tartsa végig magánál az utastérben.

Mit tehet még cukorbetegként?

Mindig legyen Önnél a kezelőorvosa által kiállított orvosi igazolás, amely igazolja a cukorbetegségét és azt, hogy az injekciós tűket és gyógyszereket magával kell vinnie a fedélzetre

A repülőgép kabinja nyomás alatt van, de ez nem befolyásolja az injekció hatását. Felszállás előtt az inzulintartályból az esetleges buborékokat érdemes kinyomni

Ha több időzónán keresztül halad, az injekciók beadásának időpontja és az adagok módosításra szorulhatnak. Hosszabb utak előtt feltétlenül beszélje meg diabetológusával az utazási inzulintervet.