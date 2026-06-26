Michelin-ajánlott éttermek és díjnyertes séfek lepték el a Balaton déli partját

A Balaton déli partja az elmúlt években a hazai gasztronómia egyik legerősebb műhelyévé vált. Ezt mutatta meg a Balatonmáriafürdőn megrendezett Déli Part Gasztronómiai Sajtóesemény is, ahol Michelin-ajánlott éttermek, Bib Gourmand-minősítéssel rendelkező vendéglátóhelyek, országos bajnokok, WorldSkills-versenyzők, díjnyertes fagylaltkészítők és nemzetközi elismeréseket szerző borászatok mutatkoztak be.

Balatonmáriafürdőn Michelin-ajánlott éttermek, díjnyertes séfek, pizzabajnokok, fagylaltkészítők és borászatok mutatták be a déli part gasztronómiai erejét (A kép az eseményen készült)

Gasztronómiai központ lett a Balaton déli partja

A rendezvény nem egyszerű kóstoló volt, hanem annak bemutatása, hogy viszonylag kis földrajzi területen milyen erős szakmai közeg alakult ki a déli parton. A térségben ma már olyan éttermek, borászatok és vendéglátóhelyek dolgoznak egymás közvetlen közelében, amelyek hazai és nemzetközi versenyeken, étteremkalauzokban és szakmai megmérettetéseken is komoly eredményeket értek el.

Michelin-ajánlott helyek és versenygyőztes séfek egy térségben

A rendezvényen kóstolókkal készült a Michelin Guide Bib Gourmand-ajánlásával rendelkező, valamint a Gault&Millau étteremkalauzban összesen öt szakácssapkával elismert balatonszemesi Kistücsök Food & Room. A házigazda, két szakácssapkával elismert Port étterem&panziót Fekete József képviselte, aki Magyarország színeiben indul a 2026-os sanghaji WorldSkills világversenyen.

Részt vett a rendezvényen Berki Zsolt szakács szakértő, a Magyar Gasztronómiáért Érdemérem kitüntetettje, valamint Mikula Patrik, a Gault&Millau által elismert balatonfenyvesi Hubertus Hof séfje, a 2025-ös Séfek Séfe győztese is. A déli part ismert szereplői között ott volt Csillag Richárd, a Michelin és Gault&Millau által is elismert fonyódi Lokál at the Lake séfje, valamint Szikra Gabriella, a fonyódi A Konyhám Stúdió 365 séf-tulajdonosa, a régió egyik legismertebb női séfje.

Pizzabajnokok, fagylaltkülönlegességek és díjnyertes borok

A programban nemcsak fine dininghoz kötődő szereplők kaptak helyet. Az olasz ízeket a Magyar Pizza Bajnokság idei aranyérmes versenyzői, Babati Csaba és Gombai Tamás mutatták be a Pizza Sztori képviseletében. Az édességek kedvelői Somodi János, a Florida Fagyizó, valamint Wilhelm Dávid, a Pingvin Fagyizó Las Vegas-i világverseny döntőjébe jutott fagylaltkülönlegességeit kóstolhatták meg.