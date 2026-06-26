Michelin-ajánlott éttermek és díjnyertes séfek lepték el a Balaton déli partját

A Balaton déli partja az elmúlt években a hazai gasztronómia egyik legerősebb műhelyévé vált. Ezt mutatta meg a Balatonmáriafürdőn megrendezett Déli Part Gasztronómiai Sajtóesemény is, ahol Michelin-ajánlott éttermek, Bib Gourmand-minősítéssel rendelkező vendéglátóhelyek, országos bajnokok, WorldSkills-versenyzők, díjnyertes fagylaltkészítők és nemzetközi elismeréseket szerző borászatok mutatkoztak be.
Gasztronómiai központ lett a Balaton déli partja
A rendezvény nem egyszerű kóstoló volt, hanem annak bemutatása, hogy viszonylag kis földrajzi területen milyen erős szakmai közeg alakult ki a déli parton. A térségben ma már olyan éttermek, borászatok és vendéglátóhelyek dolgoznak egymás közvetlen közelében, amelyek hazai és nemzetközi versenyeken, étteremkalauzokban és szakmai megmérettetéseken is komoly eredményeket értek el.
Michelin-ajánlott helyek és versenygyőztes séfek egy térségben
A rendezvényen kóstolókkal készült a Michelin Guide Bib Gourmand-ajánlásával rendelkező, valamint a Gault&Millau étteremkalauzban összesen öt szakácssapkával elismert balatonszemesi Kistücsök Food & Room. A házigazda, két szakácssapkával elismert Port étterem&panziót Fekete József képviselte, aki Magyarország színeiben indul a 2026-os sanghaji WorldSkills világversenyen.
Részt vett a rendezvényen Berki Zsolt szakács szakértő, a Magyar Gasztronómiáért Érdemérem kitüntetettje, valamint Mikula Patrik, a Gault&Millau által elismert balatonfenyvesi Hubertus Hof séfje, a 2025-ös Séfek Séfe győztese is. A déli part ismert szereplői között ott volt Csillag Richárd, a Michelin és Gault&Millau által is elismert fonyódi Lokál at the Lake séfje, valamint Szikra Gabriella, a fonyódi A Konyhám Stúdió 365 séf-tulajdonosa, a régió egyik legismertebb női séfje.
Pizzabajnokok, fagylaltkülönlegességek és díjnyertes borok
A programban nemcsak fine dininghoz kötődő szereplők kaptak helyet. Az olasz ízeket a Magyar Pizza Bajnokság idei aranyérmes versenyzői, Babati Csaba és Gombai Tamás mutatták be a Pizza Sztori képviseletében. Az édességek kedvelői Somodi János, a Florida Fagyizó, valamint Wilhelm Dávid, a Pingvin Fagyizó Las Vegas-i világverseny döntőjébe jutott fagylaltkülönlegességeit kóstolhatták meg.
A balatonboglári, korábban Év Strandétele versenyt nyerő Mesés Pékbisztró a BBQ és a vadkovász ízeit hozta el a rendezvényre. A dél-balatoni borvidéket ifj. Bujdosó Ferenc, az ötszörös VinAgora-aranyérmes balatonlellei Bujdosó Szőlőbirtok borásza, valamint Androsics Ferenc, a balatonöszödi Androsics Birtok vezetője képviselte. Utóbbi három arany- és egy ezüstérmet szerzett tavaly Ázsia egyik rangos borversenyén.
Az összefogás lett a déli part egyik legnagyobb ereje
Princzinger Péter, a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője szerint a Balaton gasztronómiájának egyik legfontosabb ereje ma már az együttműködés.
A Balaton gasztronómiájának egyik legnagyobb erőssége ma már az együttműködés. A vendég nem egyetlen étteremért vagy szolgáltatóért érkezik a térségbe, hanem az összképért: egy jó borért, egy emlékezetes vacsoráért, egy kiváló fagylaltért vagy éppen egy különleges helyi termékért. A déli part szereplői egyre inkább felismerik, hogy nem egymás versenytársai, hanem egy közös desztináció nagykövetei. Ez az összefogás és a minőség iránti elkötelezettség az, amely hosszú távon is erősíti a Balaton versenyképességét.
Csapody Bence, a Kistücsök Food & Room**** general managere a helyi termelők és beszállítók szerepét emelte ki.
A minőségi gasztronómia mindig a termelőknél kezdődik. Egy étterem sikere nemcsak a konyhában dől el, hanem azon is múlik, hogy milyen kapcsolatot tud kialakítani a helyi beszállítókkal, borászokkal és termelőkkel. A Balatonnál ma már egyre több olyan szereplő dolgozik, aki helyi alapanyagokra, fenntartható működésre és a szezonalitás tudatos kezelésére építi a munkáját. Ez nemcsak a vendégek számára jelent magasabb minőséget, hanem a teljes térség gazdaságát és közösségeit is erősíti. A helyi termelők, borászok és vendéglátók együttműködése olyan értéket teremt, amely ma már a Balaton gasztronómiai arculatának egyik legfontosabb alapja.
Balla György, a Port étterem&panzió tulajdonosa szerint a mostani eredmények hosszú szakmai építkezés következményei.
A déli part gasztronómiája az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül. A most jelen lévő szakemberek eredményei – a WorldSkills világversenytől a Michelin Guide és Gault&Millau elismeréseken át a nemzetközi borversenyekig – jól mutatják, hogy milyen komoly szakmai munka zajlik a térségben. Ezek a sikerek nem egyik napról a másikra születtek, hanem hosszú évek tanulásának, versenyzésének, szakmai képzéseinek és tudatos építkezésének eredményei. Ma már joggal lehetünk büszkék arra, hogy a déli part meghatározó szereplője lett a balatoni gasztronómiának.
A résztvevők eredményei alapján kirajzolódik, hogy a Balaton déli partja már nem csupán nyári turisztikai célpont, hanem a hazai gasztronómia egyik legsűrűbb és legsikeresebb szakmai közege is lett.
Cikkünk a Déli Part Gasztronómiai Sajtóesemény közleménye alapján készült.