A horvát nyaralásod rémálommá válhat, ha ennek nem jársz utána: durva büntetés lehet a vége

A horvát tengerparti nyaralás során a parkolás sokszor nagyobb kihívás, mint gondolnánk, különösen a főszezonban. Horvátország városaiban a szabályok és díjak eltérőek, ezért könnyen bírság lehet a vége egy rossz döntésnek. Érdemes előre tájékozódnunk indulás előtt.
Horvátország parkolási szabályai és zónái, amelyekre minden nyaralás előtt figyelnünk kell
Horvátország évek óta a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye. A közelség, a gyönyörű tengerpart és a hangulatos városok miatt sokan indulunk útnak autóval, ám a kellemes vakáció könnyen drága leckévé válhat, ha nem tájékozódunk előre a helyi parkolási szabályokról.
Az utóbbi időben egyre több olyan fotó és beszámoló jelent meg az interneten, amelyeken magyar rendszámú autókat szállítanak el a horvát hatóságok. A szabálytalan parkolást ugyanis komolyan veszik, a bírságok pedig sok esetben jóval magasabbak, mint amire számítanánk.
Nem mindig azt jelenti a felfestés, amire számítanánk
A parkolás Horvátországban első látásra egyszerűnek tűnhet, a gyakorlatban azonban könnyen félreérthetjük a jelöléseket. Sok helyen például a fehér felfestés sem jelent ingyenes parkolást, ezért nem érdemes megszokásból dönteni.
A kék parkoló Horvátországban jellemzően fizetős övezetet jelöl, míg a sárga jelölések gyakran olyan helyeket mutatnak, ahol egyáltalán nem szabad megállnunk. A különböző színű zónák jelentése ráadásul városonként eltérhet, ezért indulás előtt érdemes alaposan utánanéznünk az úti célunkon érvényes parkolási szabályoknak, a helyszínen pedig mindig figyelnünk kell a táblákra és az információs feliratokra.
Főszezonban különösen nehéz lehet a parkolás
A legnépszerűbb tengerparti településeken júliusban és augusztusban sokszor már délelőtt megtelnek a parkolók. Ilyenkor könnyen kísértésbe eshetünk, hogy egy szabadnak tűnő területen hagyjuk az autót, ám ez komoly kockázatot jelenthet.
Nemcsak a tiltott helyen történő várakozást büntethetik, hanem azt is, ha nem kijelölt parkolóhelyen állunk meg. Egy rövid fotózás vagy néhány perces megállás is elegendő lehet ahhoz, hogy bírsággal találkozzunk visszatéréskor.
Parkolási díjak Horvátországban: jelentős különbségek lehetnek
A horvátországi parkolás költségei nagyban függnek attól, melyik településen és melyik zónában szeretnénk megállni.
Kevésbé frekventált területeken általában 0,5–1,5 euró közötti óradíjjal találkozhatunk, míg a népszerű tengerparti városok központjában 2–4 eurót is elkérhetnek egyetlen óráért. Bizonyos kiemelt övezetekben ennél magasabb árakkal is számolhatunk.
A bírságok összege gyorsan emelkedhet
A parkolási büntetés Horvátország területén sok esetben már egy kisebb szabályszegésért is érzékenyen érintheti a pénztárcánkat.
Egy általános szabálytalan parkolásért jellemzően 30–50 euró közötti bírságot szabhatnak ki, míg a mozgáskorlátozottak számára fenntartott hely jogosulatlan használata akár 90 euróba is kerülhet.
Még kellemetlenebb helyzetbe kerülhetünk, ha elszállítják a járművet. Ilyenkor a bírság mellett a vontatás és a tárolás költségeit is meg kell fizetnünk, így a végösszeg könnyedén százezer forint fölé emelkedhet.
A mobilfizetés sok kellemetlenségtől megóvhat
Horvátország mobil parkolási rendszere ma már számos településen elérhető. A parkolási díjat gyakran SMS-ben vagy különböző alkalmazások segítségével rendezhetjük.
A horvát parkolás applikációi közül több városban is használhatók olyan megoldások, amelyekkel nemcsak fizethetünk, hanem szükség esetén meghosszabbíthatjuk a parkolási időt is. Emellett természetesen Horvátország parkoló automata hálózata is rendelkezésre áll azok számára, akik inkább a hagyományos megoldásokat választanák.
Nem érdemes figyelmen kívül hagynunk a bírságokat
Sokan még mindig abban bíznak, hogy egy külföldön kiszabott parkolási bírság idővel elévül vagy egyszerűen nem hajtható be. A gyakorlat azonban egyre inkább az ellenkezőjét mutatja.
A horvát parkolási bírság behajtása ma már jóval hatékonyabb, mint korábban. Előfordulhat, hogy évekkel később érkezik felszólítás egy korábbi tartozás miatt, amelyhez időközben különféle adminisztratív és ügyvédi költségek is társulnak.
Az elévülésre sem érdemes alapoznunk
A horvát parkolás elévülés szabályai eltérnek a magyar gyakorlattól. Előfordulhat, hogy egy több évvel korábbi, be nem fizetett bírság miatt is érkezik felszólítás, ráadásul az eredeti összeghez ügyvédi, fordítási és adminisztrációs költségek is hozzáadódhatnak.