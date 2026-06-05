A horvát nyaralásod rémálommá válhat, ha ennek nem jársz utána: durva büntetés lehet a vége

A horvát tengerparti nyaralás során a parkolás sokszor nagyobb kihívás, mint gondolnánk, különösen a főszezonban. Horvátország városaiban a szabályok és díjak eltérőek, ezért könnyen bírság lehet a vége egy rossz döntésnek. Érdemes előre tájékozódnunk indulás előtt.

Horvátország helyi parkolási szabályai okozhatnak kellemetlenségeket

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Horvátország parkolási szabályai és zónái, amelyekre minden nyaralás előtt figyelnünk kell

Horvátország évek óta a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye. A közelség, a gyönyörű tengerpart és a hangulatos városok miatt sokan indulunk útnak autóval, ám a kellemes vakáció könnyen drága leckévé válhat, ha nem tájékozódunk előre a helyi parkolási szabályokról.

Az utóbbi időben egyre több olyan fotó és beszámoló jelent meg az interneten, amelyeken magyar rendszámú autókat szállítanak el a horvát hatóságok. A szabálytalan parkolást ugyanis komolyan veszik, a bírságok pedig sok esetben jóval magasabbak, mint amire számítanánk.

Nem mindig azt jelenti a felfestés, amire számítanánk

A parkolás Horvátországban első látásra egyszerűnek tűnhet, a gyakorlatban azonban könnyen félreérthetjük a jelöléseket. Sok helyen például a fehér felfestés sem jelent ingyenes parkolást, ezért nem érdemes megszokásból dönteni.

A kék parkoló Horvátországban jellemzően fizetős övezetet jelöl, míg a sárga jelölések gyakran olyan helyeket mutatnak, ahol egyáltalán nem szabad megállnunk. A különböző színű zónák jelentése ráadásul városonként eltérhet, ezért indulás előtt érdemes alaposan utánanéznünk az úti célunkon érvényes parkolási szabályoknak, a helyszínen pedig mindig figyelnünk kell a táblákra és az információs feliratokra.

A legnépszerűbb tengerparti településeken júliusban és augusztusban sokszor már délelőtt megtelnek a parkolók

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Főszezonban különösen nehéz lehet a parkolás

A legnépszerűbb tengerparti településeken júliusban és augusztusban sokszor már délelőtt megtelnek a parkolók. Ilyenkor könnyen kísértésbe eshetünk, hogy egy szabadnak tűnő területen hagyjuk az autót, ám ez komoly kockázatot jelenthet.

Nemcsak a tiltott helyen történő várakozást büntethetik, hanem azt is, ha nem kijelölt parkolóhelyen állunk meg. Egy rövid fotózás vagy néhány perces megállás is elegendő lehet ahhoz, hogy bírsággal találkozzunk visszatéréskor.