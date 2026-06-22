Így mehetsz a légiutas-kísérők agyára! Ezek az utastípusok teljesen kiborítják a személyzetet

A repülőgépen igenis léteznek olyan alapvető viselkedési normák, amelyek hozzájárulnak a nyugodt és biztonságos utazáshoz. Sokszor észre sem vesszük, hogy egy-egy megszokott cselekedetünk milyen plusz terhet jelent a fedélzeten dolgozóknak, legfőképp a légiutas-kísérőknek.

A légiutas-kísérőknél is betelik néha a pohár

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Légiutas-kísérők rémálma

A légiutas-kísérők idegrendszerét leginkább az utasok figyelmetlensége, a biztonsági előírások semmibe vétele és az alapvető udvariasság hiánya borzolja. A leggyakoribb bosszantó szokások közé tartozik a személyzet testi érintése a figyelem felkeltésére, a biztonsági tájékoztató alatti hangoskodás, valamint a felszállási tilalmak megszegése. Ezeken kívül az alábbiaktól is sikítófrászt kaphatnak.

Amikor a hívógombot rossz célra használjuk

Vannak, akik a légiutas-kísérők hívógombját nem valódi segítségkérésre használják, pedig ezt a funkciót elsősorban olyan helyzetekre tervezték, amikor valaki rosszul lesz, segítségre szorul, vagy valamilyen műszaki probléma merül fel az üléseknél.

Gyakran előfordul, hogy az utasok pusztán azért nyomják meg a gombot, mert szeretnének megszabadulni egy üres palacktól, vagy beszélgetni, esetleg ételt rendelni. Ilyenkor érdemes inkább megvárni, amíg a személyzet a szemétgyűjtés és az ételosztás során végighalad a kabinon.

Hangos telefonok és videók a fedélzeten

Léteznek olyan utasok is, akiknek teljesen természetes, hogy hangosan hallgatnak zenét vagy videókat. A maximális hangerőn lejátszott tartalmak irritálhatják a légiutas-kísérőket és az utastársakat is. A környezetünkre való odafigyelés egyrészt udvariasság, másrészt az utazási komfort egyik alapfeltétele is.

Légiutas-kísérők egyik rémálma: fülhallgató nélküli zenehallgatás, videózás

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A mosdók használatának alapvető szabályai

A légiutas-kísérők elsődleges feladata a fedélzet biztonságának fenntartása, az utasok segítése és a kiszolgálás biztosítása. A mosdók rendben tartása azonban nagyrészt az utasok felelőssége. Gyakori probléma, hogy a használat után egyesek nyitva hagyják a mellékhelyiség ajtaját, így a kellemetlen szagok gyorsan eljutnak az utastérbe.

Csettintgetés és becenéven szólítás

A légiutas-kísérők kiszolgálók, nem pedig szolgák. A füttyögést, a csettintést vagy a „Hé!” kiáltást mélyen sértőnek érzik. A „szívem”, „drágám”, vagy a „kedvesem” szintén udvariatlannak számítanak. Minden légiutas-kísérő visel névkitűzőt. Ha utasként mindenképpen személyessé akarjuk tenni a kommunikációt, a nevükön való megszólítás a helyes út.