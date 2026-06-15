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tengerparti nyaralás

Íme Olaszország 17 legjobb strandja – az egyik olyan, mintha a Maldív-szigeteken lennél

3 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Itália a mediterrán nyár egyik legjobb úti célja. Olaszország tengerpartjai között nehéz választani, mert mindegyik régiónak megvan a saját legszebb strandja.
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tengerparti nyaraláslegjobb strandOlaszországtengerparti strand

Olaszország a kultúra fellegvára, ahol a történelmi nevezetességek és ikonikus épületek felfedezése önmagában is élményt jelent. Ugyanakkor azok számára is kiváló úti cél, akik tengerparti nyaralásra vágynak, hiszen lenyűgöző strandok is várják az utazót.

Szicília, Trapani megye, Zingaro természetvédelmi terület, Scopello és San Vito Lo Capo között. Ez is egy mesés strand Olaszországban
Szicília, Trapani megye, Zingaro természetvédelmi terület, Scopello és San Vito Lo Capo között. Ez is egy mesés strand Olaszországban
Fotó: Hemis via AFP/GUIZIOU FRANCK

Olaszország legszebb strandjai régiónként – Szardíniától Pugliáig a leglátványosabb partok

Olaszország közel 8000 kilométeres partszakasza mentén minden régiónak megvan a maga legszebb tengerparti strandja. Az alábbi válogatás a Lonely Planet alapján a legkülönlegesebb, leglátványosabb és legjobb adottságú partokat mutatja be röviden.

1. La Pelosa, Szardínia – a legszebb panorámájú strand

Szardínia északnyugati csücskében található, türkiz vízéről és finom, fehér homokjáról híres, ezért sokak szerint Olaszország legikonikusabb tengerpartja.

2. Favignana, Szicília – a legjobb szigetstrand-rendszer

Az Egadi-szigetek legszebb tagja, a legváltozatosabb partszakaszokkal rendelkezik, a sziklás öblöktől a hosszú, nyugodt strandokig.

Szicília
Légifelvételen Szicília, Egadi-szigetek, Favignana-sziget, Preveto-sziget
Fotó: Hemis via AFP

3. Cala Goloritzè, Szardínia – a legszebb elzárt öböl

UNESCO-védett partszakasz, látványos sziklaformációkkal és érintetlen vízi élővilággal várja a látogatókat.

4. Fontane Bianche, Szicília – a legjobb úszóstrand

A legjobb vízminőségű fürdőhelyek egyike, ahol a forrásoknak köszönhetően a tenger különösen tiszta és friss.

5. San Fruttuoso, Liguria – a legjobb búvárparadicsom

Egy apátság lábánál fekvő, legszebb történelmi környezetű öböl, amelyet a víz alatti Krisztus-szobor tesz különlegessé.

6. San Vito lo Capo, Szicília – a legjobb családi strand

A legnyugodtabb és legsekélyebb vízű partszakaszok egyike, így ideális a biztonságos fürdőzésre vágyó családoknak.

People are enjoying the summer day by the La Pelosa and La Pelosetta beaches in Stintino, Sardinia, Italy, on August 5, 2024. La Pelosa beach, which is now applying a closed number of 1500 visitors per day with previous reservation, is being considered one of the most beautiful beaches in Italy and worldwide. (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto) (Photo by Emmanuele Contini / NurPhoto via AFP)
La Pelosa és La Pelosetta strandok Stintinóban, Szardínia
Fotó: NurPhoto via AFP/EMMANUELE CONTINI

7. Sperlonga, Lazio – a legjobb Róma közeli strand

A legszebb ókori romokkal keretezett partszakasz, amely könnyen elérhető a fővárosból.

8. Castiglione di Ravello, Campania – a legszebb panorámájú strand

A leglátványosabb Amalfi-parti kilátással rendelkező strand, ahová meredek út vezet, de a panoráma minden lépést megér.

9. Cala Violina, Toszkána – a legszebb félhold alakú öböl

A legkülönlegesebb hangulatú strand, ahol a homok állítólag muzsikál a talpak alatt. 

La Pelosa strand
A kristálytiszta vizű és fehér homokos La Pelosa strand 
Fotó: Anadolu via AFP

10. La Feniglia, Toszkána – a legjobb kempingstrand

A legtermészetesebb, fenyvesekkel szegélyezett hosszú partszakasz, amely ideális többnapos pihenéshez.

11. Palinuro, Campania – a legjobb rejtett vadpart

Egy nyugodtabb, változatos partszakasz, ahol sziklás és homokos részek egyaránt megtalálhatók.

12. Spiaggia Nera, Maratea – a legkülönlegesebb fekete homokos strand

A leglátványosabb vulkanikus eredetű partszakasz, amely sötét homokjával különleges hangulatot kínál.

13. Scalea, Calabria – a legnyugodtabb strand

A széles tengerpart kristálytiszta vízzel és nyugodt környezettel, pihentető hangulattal vár.

14. Spiaggia di Pescoluse, Puglia – a legtisztább vizű strand

Kristálytiszta vizű partszakasz, amit sokan a Maldív-szigetekhez hasonló szépsége miatt emlegetnek. 

15. Torre del Orso, Puglia – a legszebb adriai strand

Ikonikus, csodaszép sziklaformák jellemzik ezt a partot, naplementében különösen látványos.

16. Le Ginestre, Friuli – a legnyugodtabb hangulatú adriai strandok egyike

A legkiegyensúlyozottabb és kevésbé zsúfolt partszakasz Trieszt közelében, ahol a természetes környezet dominál és a pihenés zavartalan. 

17. Riviera del Conero, Le Marche – a legszebb vadregényes partszakasz

A legváltozatosabb öblökkel rendelkező régió, ahol a fehér sziklák és a zöld dombok különleges kontrasztot alkotnak.

 

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