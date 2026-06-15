Íme Olaszország 17 legjobb strandja – az egyik olyan, mintha a Maldív-szigeteken lennél

Olaszország a kultúra fellegvára, ahol a történelmi nevezetességek és ikonikus épületek felfedezése önmagában is élményt jelent. Ugyanakkor azok számára is kiváló úti cél, akik tengerparti nyaralásra vágynak, hiszen lenyűgöző strandok is várják az utazót.

Szicília, Trapani megye, Zingaro természetvédelmi terület, Scopello és San Vito Lo Capo között. Ez is egy mesés strand Olaszországban

Fotó: Hemis via AFP/GUIZIOU FRANCK

Olaszország legszebb strandjai régiónként – Szardíniától Pugliáig a leglátványosabb partok

Olaszország közel 8000 kilométeres partszakasza mentén minden régiónak megvan a maga legszebb tengerparti strandja. Az alábbi válogatás a Lonely Planet alapján a legkülönlegesebb, leglátványosabb és legjobb adottságú partokat mutatja be röviden.

1. La Pelosa, Szardínia – a legszebb panorámájú strand

Szardínia északnyugati csücskében található, türkiz vízéről és finom, fehér homokjáról híres, ezért sokak szerint Olaszország legikonikusabb tengerpartja.

2. Favignana, Szicília – a legjobb szigetstrand-rendszer

Az Egadi-szigetek legszebb tagja, a legváltozatosabb partszakaszokkal rendelkezik, a sziklás öblöktől a hosszú, nyugodt strandokig.

Légifelvételen Szicília, Egadi-szigetek, Favignana-sziget, Preveto-sziget

Fotó: Hemis via AFP

3. Cala Goloritzè, Szardínia – a legszebb elzárt öböl

UNESCO-védett partszakasz, látványos sziklaformációkkal és érintetlen vízi élővilággal várja a látogatókat.

4. Fontane Bianche, Szicília – a legjobb úszóstrand

A legjobb vízminőségű fürdőhelyek egyike, ahol a forrásoknak köszönhetően a tenger különösen tiszta és friss.

5. San Fruttuoso, Liguria – a legjobb búvárparadicsom

Egy apátság lábánál fekvő, legszebb történelmi környezetű öböl, amelyet a víz alatti Krisztus-szobor tesz különlegessé.

6. San Vito lo Capo, Szicília – a legjobb családi strand

A legnyugodtabb és legsekélyebb vízű partszakaszok egyike, így ideális a biztonságos fürdőzésre vágyó családoknak.

La Pelosa és La Pelosetta strandok Stintinóban, Szardínia

Fotó: NurPhoto via AFP/EMMANUELE CONTINI

7. Sperlonga, Lazio – a legjobb Róma közeli strand

A legszebb ókori romokkal keretezett partszakasz, amely könnyen elérhető a fővárosból.

8. Castiglione di Ravello, Campania – a legszebb panorámájú strand

A leglátványosabb Amalfi-parti kilátással rendelkező strand, ahová meredek út vezet, de a panoráma minden lépést megér.

9. Cala Violina, Toszkána – a legszebb félhold alakú öböl

A legkülönlegesebb hangulatú strand, ahol a homok állítólag muzsikál a talpak alatt.