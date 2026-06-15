Íme Olaszország 17 legjobb strandja – az egyik olyan, mintha a Maldív-szigeteken lennél

Olaszország a kultúra fellegvára, ahol a történelmi nevezetességek és ikonikus épületek felfedezése önmagában is élményt jelent. Ugyanakkor azok számára is kiváló úti cél, akik tengerparti nyaralásra vágynak, hiszen lenyűgöző strandok is várják az utazót.
Olaszország legszebb strandjai régiónként – Szardíniától Pugliáig a leglátványosabb partok
Olaszország közel 8000 kilométeres partszakasza mentén minden régiónak megvan a maga legszebb tengerparti strandja. Az alábbi válogatás a Lonely Planet alapján a legkülönlegesebb, leglátványosabb és legjobb adottságú partokat mutatja be röviden.
1. La Pelosa, Szardínia – a legszebb panorámájú strand
Szardínia északnyugati csücskében található, türkiz vízéről és finom, fehér homokjáról híres, ezért sokak szerint Olaszország legikonikusabb tengerpartja.
2. Favignana, Szicília – a legjobb szigetstrand-rendszer
Az Egadi-szigetek legszebb tagja, a legváltozatosabb partszakaszokkal rendelkezik, a sziklás öblöktől a hosszú, nyugodt strandokig.
3. Cala Goloritzè, Szardínia – a legszebb elzárt öböl
UNESCO-védett partszakasz, látványos sziklaformációkkal és érintetlen vízi élővilággal várja a látogatókat.
4. Fontane Bianche, Szicília – a legjobb úszóstrand
A legjobb vízminőségű fürdőhelyek egyike, ahol a forrásoknak köszönhetően a tenger különösen tiszta és friss.
5. San Fruttuoso, Liguria – a legjobb búvárparadicsom
Egy apátság lábánál fekvő, legszebb történelmi környezetű öböl, amelyet a víz alatti Krisztus-szobor tesz különlegessé.
6. San Vito lo Capo, Szicília – a legjobb családi strand
A legnyugodtabb és legsekélyebb vízű partszakaszok egyike, így ideális a biztonságos fürdőzésre vágyó családoknak.
7. Sperlonga, Lazio – a legjobb Róma közeli strand
A legszebb ókori romokkal keretezett partszakasz, amely könnyen elérhető a fővárosból.
8. Castiglione di Ravello, Campania – a legszebb panorámájú strand
A leglátványosabb Amalfi-parti kilátással rendelkező strand, ahová meredek út vezet, de a panoráma minden lépést megér.
9. Cala Violina, Toszkána – a legszebb félhold alakú öböl
A legkülönlegesebb hangulatú strand, ahol a homok állítólag muzsikál a talpak alatt.
10. La Feniglia, Toszkána – a legjobb kempingstrand
A legtermészetesebb, fenyvesekkel szegélyezett hosszú partszakasz, amely ideális többnapos pihenéshez.
11. Palinuro, Campania – a legjobb rejtett vadpart
Egy nyugodtabb, változatos partszakasz, ahol sziklás és homokos részek egyaránt megtalálhatók.
12. Spiaggia Nera, Maratea – a legkülönlegesebb fekete homokos strand
A leglátványosabb vulkanikus eredetű partszakasz, amely sötét homokjával különleges hangulatot kínál.
13. Scalea, Calabria – a legnyugodtabb strand
A széles tengerpart kristálytiszta vízzel és nyugodt környezettel, pihentető hangulattal vár.
14. Spiaggia di Pescoluse, Puglia – a legtisztább vizű strand
Kristálytiszta vizű partszakasz, amit sokan a Maldív-szigetekhez hasonló szépsége miatt emlegetnek.
15. Torre del Orso, Puglia – a legszebb adriai strand
Ikonikus, csodaszép sziklaformák jellemzik ezt a partot, naplementében különösen látványos.
16. Le Ginestre, Friuli – a legnyugodtabb hangulatú adriai strandok egyike
A legkiegyensúlyozottabb és kevésbé zsúfolt partszakasz Trieszt közelében, ahol a természetes környezet dominál és a pihenés zavartalan.
17. Riviera del Conero, Le Marche – a legszebb vadregényes partszakasz
A legváltozatosabb öblökkel rendelkező régió, ahol a fehér sziklák és a zöld dombok különleges kontrasztot alkotnak.