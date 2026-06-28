Mutatjuk, mire nem érdemes pénzt költeni az indulás előtt a reptéren!

Ezeket soha ne vegyük meg a reptéren

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Ezeket soha ne vegyük meg a reptéren

1. Víz a palackban

A biztonsági ellenőrzésen folyadékot legfeljebb tíz darab 100 ml-es tartályban vihetünk fel a repülőre, ezért sokan kénytelenek bent vizet vásárolni. Egy fél literes palack ára azonban akár a többszöröse is lehet a bolti áraknak. Inkább vigyünk magunkkal egy üres kulacsot a reptérre, amelyet a terminálon ingyen feltölthetünk.

2. Ételárak az egekben

Egy egyszerű szendvics vagy egy csomag csipsz a reptéren gyakran annyiba kerül, mint máshol egy teljes ebéd. Ha már előre tudjuk, hogy hosszabb várakozás vár ránk, érdemes előre bekészíteni néhány harapnivalót, mert ételt felvihetünk a repülőre is.

3. Nyakpárna az alváshoz

Sokan csak az utolsó pillanatban jönnek rá, hogy talán mégis jól jönne az útra egy nyakpárna. A reptéri üzletek ezt jól tudják, ezért az árak is ennek megfelelőek. Vagyis ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, ugyanezt a terméket online, vagy egy nagyobb áruházban jóval kedvezőbb áron beszerezhetjük.

4. Kevesebb a kínálat

A légikikötő könyvespolca ugyan csábító lehet, főleg egy hosszabb út előtt, de csekély a választék és a legtöbb könyv angol nyelvű. Azt sem árt szem előtt tartani, hogy egy hosszabb olvasmány több helyet is foglalhat el a poggyászunkban, ezért érdemesebb inkább egy magazint választani, amik a terminálnál is fix árazásúak és még sok helyet sem foglalnak.

5. Silány minőségű töltők

Egy utazás során a legégetőbb probléma, ha lemerül a telefonunk. Viszont a reptéri töltőkábelek és különböző elosztók sok esetben nem a legjobb minőségűek és még drágábbak is a bolti társaiknál. Ügyeljünk arra, hogy a töltő az elsők között legyen, amit bepakolunk a táskánkba.

6. Figyeljünk az UV-sugárzásra!

A nyaralás előtti pánikvásárlás egyik legnagyobb klasszikusa a napszemüveg. Bár a reptéri kínálat ebben is nagyon széles, de azt tudni kell, hogy a legolcsóbb darabok nem a legjobbak az UV-sugárzás ellen. Ha otthon maradt, inkább a nyaralás helyszínén vegyük meg, mert a repülőn úgysem lesz rá szükségünk.