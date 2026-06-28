Mutatjuk, mire nem érdemes pénzt költeni az indulás előtt a reptéren!
Ezeket soha ne vegyük meg a reptéren
1. Víz a palackban
A biztonsági ellenőrzésen folyadékot legfeljebb tíz darab 100 ml-es tartályban vihetünk fel a repülőre, ezért sokan kénytelenek bent vizet vásárolni. Egy fél literes palack ára azonban akár a többszöröse is lehet a bolti áraknak. Inkább vigyünk magunkkal egy üres kulacsot a reptérre, amelyet a terminálon ingyen feltölthetünk.
2. Ételárak az egekben
Egy egyszerű szendvics vagy egy csomag csipsz a reptéren gyakran annyiba kerül, mint máshol egy teljes ebéd. Ha már előre tudjuk, hogy hosszabb várakozás vár ránk, érdemes előre bekészíteni néhány harapnivalót, mert ételt felvihetünk a repülőre is.
3. Nyakpárna az alváshoz
Sokan csak az utolsó pillanatban jönnek rá, hogy talán mégis jól jönne az útra egy nyakpárna. A reptéri üzletek ezt jól tudják, ezért az árak is ennek megfelelőek. Vagyis ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, ugyanezt a terméket online, vagy egy nagyobb áruházban jóval kedvezőbb áron beszerezhetjük.
4. Kevesebb a kínálat
A légikikötő könyvespolca ugyan csábító lehet, főleg egy hosszabb út előtt, de csekély a választék és a legtöbb könyv angol nyelvű. Azt sem árt szem előtt tartani, hogy egy hosszabb olvasmány több helyet is foglalhat el a poggyászunkban, ezért érdemesebb inkább egy magazint választani, amik a terminálnál is fix árazásúak és még sok helyet sem foglalnak.
5. Silány minőségű töltők
Egy utazás során a legégetőbb probléma, ha lemerül a telefonunk. Viszont a reptéri töltőkábelek és különböző elosztók sok esetben nem a legjobb minőségűek és még drágábbak is a bolti társaiknál. Ügyeljünk arra, hogy a töltő az elsők között legyen, amit bepakolunk a táskánkba.
6. Figyeljünk az UV-sugárzásra!
A nyaralás előtti pánikvásárlás egyik legnagyobb klasszikusa a napszemüveg. Bár a reptéri kínálat ebben is nagyon széles, de azt tudni kell, hogy a legolcsóbb darabok nem a legjobbak az UV-sugárzás ellen. Ha otthon maradt, inkább a nyaralás helyszínén vegyük meg, mert a repülőn úgysem lesz rá szükségünk.
7. Pénzváltás az utolsó pillanatban
A reptéri valutaváltók ugyan kényelmesek, de az árfolyamok sokszor kevésbé kedvezőek, így nem éri meg ott venni. Jobban járhatunk, ha előre váltunk pénzt vagy bankkártyát használunk.
8. Gondoskodjunk előre a szuvenírekről
A szuvenírek beszerzését sokan az utolsó utáni pillanatra hagyják és mindent a reptéren szeretnének megvenni. Viszont az itteni boltokban általában sokkal magasabb árral találkozhatunk, mint a városban.
9. Parfüm a fedélzeten
Sokan automatikusan azt gondolják, hogy a duty free üzletekben a parfümök is olcsóbbak. Ez azonban nem minden esetben igaz. Vásárlás előtt nem árt összehasonlítani az árakat, mert előfordulhat, hogy ugyanaz a termék máshol jóval kedvezőbb áron kapható - írja a Fanny magazin.