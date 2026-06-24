Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
átverés

3 jel, ami lebuktathatja a turistacsapda éttermeket

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Turistacsapda étteremben étkező fiatal nő egy tengerparton
Turistacsapda étteremben étkező fiatal nő egy tengerparton
Fotó: frantic00
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tisztában van azzal, hogy egyes éttermek, kávézók és bárok kifejezetten az egyszeri látogatókra építenek? Ezt nevezzük úgy: turistacsapda, más néven durva anyagi lehúzás. Ha szeretné elkerülni a felesleges pénzkidobást és a gasztronómiai csalódásokat, az alábbi három jelre mindenképpen tekintsen komoly figyelmeztetésként, amikor külföldön keres vendéglátóhelyet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
átverésutazásturistacsapdalehúzás

Egyes éttermek kihasználhatják, hogy nem mozgunk elég otthonosan az adott városban, esetleg nem beszéljük a nyelvet vagy csak nehezen értetjük meg magunkat. Az egyik nagy turistacsapda, amelybe belesétálhatunk, a túlárazás, vagyis amikor a silány minőségű ételért a reális piaci ár többszörösét kérik el. A másik a rejtett költségek, amikor a számlázáskor szembesülünk olyan tételekkel – például mosogatási díjjal –, amelyekre fel sem hívták előzetesen a figyelmet.

Terminált tartó mosolygó pincérnő egy turistacsapda étteremben
Turistacsapda: a pillanat, amikor a pincér mosolya és a számlán szereplő összeg egyáltalán nincs szinkronban. Illusztráció: Pixel-Shot / Shutterstock

Red flagek, amelyek gyanakvásra adhatnak okot

Önmagában átverés-gyanús, ha egy étterem előtt erőszakos alkalmazottak próbálnak minket becsalogatni, és ha a menü egyszerre öt-hat nyelven van kiírva. 

Egy ilyen helyen szinte biztos, hogy iszonyatos összegeket fognak rólunk lehúzni, ha beülünk.

Sőt, ahol egy étterem vagy egy bár közvetlenül a főbb nevezetességek vagy sétálóutcák szomszédságában helyezkedik el, ott szinte biztosak lehetünk abban, hogy a minőség és az autentikus ízek helyett a tömegtermelésre és a gyors profitra helyezik a hangsúlyt, így túlárazott, silány minőségű vagy félkész ételeket kapunk a pénzünkért. Évekkel ezelőtt például hatalmas közfelháborodást keltett, hogy egy Vatikán melletti kávézóban két hamburgerért és három kávéért 81 eurót, akkori árfolyamon bő 26 ezer forintot számláztak ki.

Rendelés felvétele egy étteremben
Mindig ellenőrizzük a számlát. Sok helyen a menü alján apró betűvel tüntetik fel a szervizdíjat vagy a kenyér- és terítékdíjat, amit utólag már kötelesek vagyunk kifizetni. Fotó: PeopleImages / Shutterstock

3 egyértelmű jel, hogy turistacsapdával van dolgod

1. Az első és legfontosabb intő jel, ha az étterem teraszán egyetlen helyi lakos sem ül. A helyiek tudják, hol kapnak friss, minőségi ételt korrekt áron, így ha ők látványosan elkerülnek egy helyet, annak nyomós oka van. Ha nem hallasz helyi szót a környező asztaloktól, szinte biztos lehetsz benne, hogy egy kizárólag a gyanútlan átutazók egyszeri lehúzására szakosodott üzletbe botlottál, ahol a vendég elégedettsége egyáltalán nem számít.

2. Legyen gyanús az is, ha az asztalokon előre kihelyezett szószokat, ecetet vagy olajokat látunk. Egy minőségi, magára adó étteremben a séf büszke az ételei ízesítésére, és a fűszerezést a konyhában végzi el, nem hagyja, hogy a vendég utólag nyomjon bolti ketchupot a gondosan elkészített fogásra.

3. Amennyiben egy étterem a legforgalmasabb ebéd- vagy vacsoraidőben is kong az ürességtől, miközben a környékbeli helyek tele vannak, az a legkomolyabb vészjelzés. 

Étterem tengeri panorámával, a háttérben egy óceánjáró hajóval és egy szigettel
Legyen gyanús, ha az étterem nagy része kong az ürességtől! Fotó: Bilal Kocabas / Shutterstock

Így menj biztosra, ha vendéglátóhely-választásról van szó

A digitális térben kerüljük a nagy gyűjtőoldalak legfelső, fizetett hirdetéseit, helyette inkább olvasgassunk részletes blogokat, vagy nézzük meg, mit ajánlanak a helyi gasztro-influenszerek. 

  • Kiváló módszer az is, ha a szállásadónál vagy a helyi kisboltok eladóinál érdeklődünk, hogy ők maguk hova járnak ebédelni a családjukkal. 
  • Alkalmazhatjuk az ötperces szabályt is: a nevezetességek közvetlen bejáratától sétáljunk öt percet bármelyik irányba, és csak a harmadik vagy negyedik mellékutcában kezdjünk el helyet keresni.
  • Amikor belépünk egy helyre, az első dolog mindig az legyen, hogy elkérünk egy fizikai étlapot, és ellenőrizzük az árakat, valamint a lap alján az apró betűs részt a szervizdíjakról. Amennyiben a pincér nem hajlandó megmutatni a menüt, azonnal távozzunk!

Habár a turistacsapdák ijesztőnek tűnhetnek, ne hagyjuk, hogy elvegyék a kedvünket a nyaralástól, kalandoktól. Ha a fenti tanácsokat betartjuk, a gasztronómiai felfedezések nem a csalódásról, hanem életre szóló élményekről fognak szólni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!