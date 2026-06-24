3 jel, ami lebuktathatja a turistacsapda éttermeket

Egyes éttermek kihasználhatják, hogy nem mozgunk elég otthonosan az adott városban, esetleg nem beszéljük a nyelvet vagy csak nehezen értetjük meg magunkat. Az egyik nagy turistacsapda, amelybe belesétálhatunk, a túlárazás, vagyis amikor a silány minőségű ételért a reális piaci ár többszörösét kérik el. A másik a rejtett költségek, amikor a számlázáskor szembesülünk olyan tételekkel – például mosogatási díjjal –, amelyekre fel sem hívták előzetesen a figyelmet.

Turistacsapda: a pillanat, amikor a pincér mosolya és a számlán szereplő összeg egyáltalán nincs szinkronban. Illusztráció: Pixel-Shot / Shutterstock

Red flagek, amelyek gyanakvásra adhatnak okot

Önmagában átverés-gyanús, ha egy étterem előtt erőszakos alkalmazottak próbálnak minket becsalogatni, és ha a menü egyszerre öt-hat nyelven van kiírva.

Egy ilyen helyen szinte biztos, hogy iszonyatos összegeket fognak rólunk lehúzni, ha beülünk.

Sőt, ahol egy étterem vagy egy bár közvetlenül a főbb nevezetességek vagy sétálóutcák szomszédságában helyezkedik el, ott szinte biztosak lehetünk abban, hogy a minőség és az autentikus ízek helyett a tömegtermelésre és a gyors profitra helyezik a hangsúlyt, így túlárazott, silány minőségű vagy félkész ételeket kapunk a pénzünkért. Évekkel ezelőtt például hatalmas közfelháborodást keltett, hogy egy Vatikán melletti kávézóban két hamburgerért és három kávéért 81 eurót, akkori árfolyamon bő 26 ezer forintot számláztak ki.

Mindig ellenőrizzük a számlát. Sok helyen a menü alján apró betűvel tüntetik fel a szervizdíjat vagy a kenyér- és terítékdíjat, amit utólag már kötelesek vagyunk kifizetni. Fotó: PeopleImages / Shutterstock

3 egyértelmű jel, hogy turistacsapdával van dolgod

1. Az első és legfontosabb intő jel, ha az étterem teraszán egyetlen helyi lakos sem ül. A helyiek tudják, hol kapnak friss, minőségi ételt korrekt áron, így ha ők látványosan elkerülnek egy helyet, annak nyomós oka van. Ha nem hallasz helyi szót a környező asztaloktól, szinte biztos lehetsz benne, hogy egy kizárólag a gyanútlan átutazók egyszeri lehúzására szakosodott üzletbe botlottál, ahol a vendég elégedettsége egyáltalán nem számít.

2. Legyen gyanús az is, ha az asztalokon előre kihelyezett szószokat, ecetet vagy olajokat látunk. Egy minőségi, magára adó étteremben a séf büszke az ételei ízesítésére, és a fűszerezést a konyhában végzi el, nem hagyja, hogy a vendég utólag nyomjon bolti ketchupot a gondosan elkészített fogásra.