3 jel, ami lebuktathatja a turistacsapda éttermeket

Egyes éttermek kihasználhatják, hogy nem mozgunk elég otthonosan az adott városban, esetleg nem beszéljük a nyelvet vagy csak nehezen értetjük meg magunkat. Az egyik nagy turistacsapda, amelybe belesétálhatunk, a túlárazás, vagyis amikor a silány minőségű ételért a reális piaci ár többszörösét kérik el. A másik a rejtett költségek, amikor a számlázáskor szembesülünk olyan tételekkel – például mosogatási díjjal –, amelyekre fel sem hívták előzetesen a figyelmet.
Red flagek, amelyek gyanakvásra adhatnak okot
Önmagában átverés-gyanús, ha egy étterem előtt erőszakos alkalmazottak próbálnak minket becsalogatni, és ha a menü egyszerre öt-hat nyelven van kiírva.
Egy ilyen helyen szinte biztos, hogy iszonyatos összegeket fognak rólunk lehúzni, ha beülünk.
Sőt, ahol egy étterem vagy egy bár közvetlenül a főbb nevezetességek vagy sétálóutcák szomszédságában helyezkedik el, ott szinte biztosak lehetünk abban, hogy a minőség és az autentikus ízek helyett a tömegtermelésre és a gyors profitra helyezik a hangsúlyt, így túlárazott, silány minőségű vagy félkész ételeket kapunk a pénzünkért. Évekkel ezelőtt például hatalmas közfelháborodást keltett, hogy egy Vatikán melletti kávézóban két hamburgerért és három kávéért 81 eurót, akkori árfolyamon bő 26 ezer forintot számláztak ki.
3 egyértelmű jel, hogy turistacsapdával van dolgod
1. Az első és legfontosabb intő jel, ha az étterem teraszán egyetlen helyi lakos sem ül. A helyiek tudják, hol kapnak friss, minőségi ételt korrekt áron, így ha ők látványosan elkerülnek egy helyet, annak nyomós oka van. Ha nem hallasz helyi szót a környező asztaloktól, szinte biztos lehetsz benne, hogy egy kizárólag a gyanútlan átutazók egyszeri lehúzására szakosodott üzletbe botlottál, ahol a vendég elégedettsége egyáltalán nem számít.
2. Legyen gyanús az is, ha az asztalokon előre kihelyezett szószokat, ecetet vagy olajokat látunk. Egy minőségi, magára adó étteremben a séf büszke az ételei ízesítésére, és a fűszerezést a konyhában végzi el, nem hagyja, hogy a vendég utólag nyomjon bolti ketchupot a gondosan elkészített fogásra.
3. Amennyiben egy étterem a legforgalmasabb ebéd- vagy vacsoraidőben is kong az ürességtől, miközben a környékbeli helyek tele vannak, az a legkomolyabb vészjelzés.
Így menj biztosra, ha vendéglátóhely-választásról van szó
A digitális térben kerüljük a nagy gyűjtőoldalak legfelső, fizetett hirdetéseit, helyette inkább olvasgassunk részletes blogokat, vagy nézzük meg, mit ajánlanak a helyi gasztro-influenszerek.
- Kiváló módszer az is, ha a szállásadónál vagy a helyi kisboltok eladóinál érdeklődünk, hogy ők maguk hova járnak ebédelni a családjukkal.
- Alkalmazhatjuk az ötperces szabályt is: a nevezetességek közvetlen bejáratától sétáljunk öt percet bármelyik irányba, és csak a harmadik vagy negyedik mellékutcában kezdjünk el helyet keresni.
- Amikor belépünk egy helyre, az első dolog mindig az legyen, hogy elkérünk egy fizikai étlapot, és ellenőrizzük az árakat, valamint a lap alján az apró betűs részt a szervizdíjakról. Amennyiben a pincér nem hajlandó megmutatni a menüt, azonnal távozzunk!
Habár a turistacsapdák ijesztőnek tűnhetnek, ne hagyjuk, hogy elvegyék a kedvünket a nyaralástól, kalandoktól. Ha a fenti tanácsokat betartjuk, a gasztronómiai felfedezések nem a csalódásról, hanem életre szóló élményekről fognak szólni.