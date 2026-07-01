Észtország felfedezetlen kincse – Északon is van olyan csodás a tengerpart, mint a Medierráneumban és olcsóbb is

A dél-európai tengerpartokat sújtó, egyre elviselhetetlenebb nyári hőség miatt a hűvösebb, északi utazások aranykorukat élik, így egy észtországi nyaralás kiváló alternatívát nyújt a mediterrán tömeg helyett.

Az észtországi nyaralásunk programjából ne maradjon ki Pärnu gyönyörű, homokos tengerpartja sem.

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Miért jó választás egy észtországi nyaralás?

Észtország tengerparti ékköve, Pärnu alig kétórás autóútra fekszik a fővárostól, Tallinntól. A helyiek által csak nyári fővárosként emlegetett üdülőhely finomhomokos stranddal, friss tengeri levegővel és rendkívül nyugodt életritmussal várja a látogatókat. Bár a szomszédos országok utazói már régóta ismerik, a globális turizmus térképén még mindig egyfajta rejtett kincsnek számít, ahol a pihenés mellett a hamisítatlan helyi kultúrát is testközelből tapasztalhatod meg.

A térségben az euró a hivatalos fizetőeszköz, így a költségeket is ebben kell tervezned. A helyi vendéglátóhelyeken és a tengerparti bárokban az árak a nyugat-európai színvonalhoz képest kifejezetten barátságosak.

Egy kellemes, tengerparti koktél ára általában 9–12 euró között mozog, ami átszámítva körülbelül 3600–4800 forintot jelent. Ha egy nívósabb, helyi alapanyagokra épülő skandináv vacsorát szeretnél elkölteni valahol, egy főre vetítve nagyjából 30–50 eurós, azaz körülbelül 12 000–20 000 forintos kiadással érdemes számolnod. A város lendületes fejlődését jól mutatja, hogy nemrégiben jelentettek be egy hatalmas, 50 millió eurós, vagyis nagyjából 20 milliárd forintos tengerparti turisztikai beruházást, amely a jövőben még tovább növeli a környék színvonalát.

Homokos tengerpart és pezsgő kulturális élet

A település legfőbb vonzereje a széles, finom homokkal borított tengerparti szakasz, amely hangulatában a felkapottabb spanyol szigeteket idézi, ám azok zsúfoltsága nélkül. A part mentén végighúzódó, kiépített sétány köti össze a legkedveltebb kiülősebb helyeket, a dűnékre néző bárokat, a hangulatos fagyizókat és a családias tavernákat.

Ahogy a nappal átvált estébe, a pihentető napozást szabadtéri koncertek és mozielőadások váltják fel. A nyári hónapokban a parkok és a hangulatos, régi színháztermek megtelnek élettel: a helyi zenei fesztiválok a klasszikus dallamoktól kezdve a jazzen át az indie stílusig rengeteg fellépőt vonultatnak fel, de a gasztronómiai fesztiválok is mindennaposak.