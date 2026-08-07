Dühöngenek a Ryanair utasai: így próbálja lehúzni őket a társaság

A közösségi médiában hívta fel a figyelmet egy dühítő incidensre a Ryanair egyik utasa. A hölgy, Laura Myers elmondása szerint a poggyásza ugyan belefért a méretezőbe, ennek ellenére túlméretes poggyászért kellett plusz pénzt fizetnie.

Dühítő incidensről számolt be a Ryanair egyik utasa / Fotó: ED JONES / AFP

Laura az X-en azt írta, a manchesteri repülőtéren 75 fontot (nagyjából 36 ezer forintot) számítottak fel neki a túlméretes kézipoggyásza miatt - azért a poggyászért, amit az elmúlt hét évben több mint 30 alkalommal használt, és soha nem volt vele probléma. A hölgy az egyik dolgozótól meg is kérdezte, változtak-e a mérethatárok, mire azt a választ kapta, a szabályok változatlanok, de a betartatásuk szigorúbbá vált. Laura szerint ez azt jelenti, a személyzet a jutalék kedvéért akad fenn millimétereken - írja a The Sun.

hey @Ryanair I want a refund for the £75 that the absolute jobsworth at manchester airport this afternoon took from me for an "oversized" bag i've used and never had an issue with on this exact journey maybe 30+ times over the last seven years pic.twitter.com/RMu9WetByS — big sad egg 🥚 (@laura_myers) August 4, 2026

A fapados légitársaság még májusban jelentette be, hogy az alkalmazottai nagyobb bónuszokat kapnak a túlméretezett poggyászok azonosításáért. A kapuőrök jutalékát már tavaly novemberben megemelték táskánként 1,50 euróról (550 forintról) 2,50 euróra (920 forintra).

Laura Myers bejegyzése alá számtalan visszajelzés érkezett: ekkor egyes felhasználók arra mutattak rá, hogy a fotókon a bőrönd alja látszólag valóban néhány milliméterrel túlnyúlik a méretező alján lévő vonalon, míg mások élesen kritizálták a társaságot.

Repültem már egyszer a Ryanairrel, inkább gyalogolnék, mint hogy újra átéljem ezt az élményt

- jelentette ki a kommentelő.

A bejegyzéshez fűzött hozzászólásokra válaszolva Laura elmondta, hogy fizetett a kézipoggyászért, valamint az elsőbbségi beszállásért. Miután pedig néhány felhasználó megkérdőjelezte, miért épp ezt a légitársaságot választotta, Laura azt válaszolta, hogy ez az egyetlen, amely közvetlen járatot biztosít az úti céljához.

Az ügyben a Ryanair szóvivője is megszólalt: