Ahol a pihenés élménnyé válik – fedezze fel a Hagymatikum különleges világát!

Forrás: Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Pihenés, élmények, különleges építészet – mindez egyetlen helyen, Makó szívében. A Hagymatikum Gyógyfürdő több, mint egy fürdő: egy olyan komplex élmény, ahol egyetlen nap alatt mindenki megtalálhatja azt, amire igazán vágyik. Legyen szó feltöltődésről, családi kalandról, gyógyvizes pihenésről vagy egyszerűen néhány gondtalan óráról, itt könnyű kiszakadni a mindennapokból.

Forrás: Forrás: Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt.

A Makovecz Imre által megálmodott, organikus építészetet képviselő fürdő méltán vált Makó egyik jelképévé. A különleges formák, természet ihlette motívumok és lenyűgöző terek miatt sokan a „Fürdők katedrálisaként” emlegetik. A 2024-ben megújult és kibővült fürdőben az építészet és a látványvilág tovább gazdagodott: az Atlantisz világa szoborpark különleges, víz alatti világot idéző alkotásaival szervesen kapcsolódik a Hagymatikum egyedi hangulatához. Itt már maga a környezet is felfedezésre hív.

A Hagymatikum azonban nemcsak kívülről és belülről különleges: minden korosztály számára tartogat valamit.

Aki gyógyulásra és nyugodt kikapcsolódásra vágyik, a gyógyvizes medencékben találhatja meg a feltöltődést, míg az élményekre vágyókat egész évben izgalmas kalandok várják. A négyévszakos csúszdapark időjárástól függetlenül kínál adrenalindús szórakozást, a víz alatti VR-élmény pedig egészen új perspektívából mutatja meg a víz világát.

A kikapcsolódás a vízből kilépve sem ér véget. A Szaunavilág különleges szaunáival és változatos szaunaprogramjaival azoknak kínál feltöltődést, akik szeretnének egy kicsit kiszakadni a mindennapokból. A rendszeres tematikus programok, a szaunamesterek különleges felöntései és a nyugodt környezet minden alkalmat élménnyé tesznek.

Forrás: Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt.

A Hagymatikum ráadásul négy évszakos úti cél: a fedett tereknek és medencéknek köszönhetően nem kell megvárni a nyarat ahhoz, hogy egy tartalmas fürdőzéssel ajándékozzuk meg magunkat.

A Hagymatikum sokszínűsége éppen abban rejlik, hogy minden látogató másért szeret bele. Van, aki a gyógyvíz nyugalmát keresi, másokat a családi élmények, a csúszdák és a különleges vízi kalandok vonzanak, míg sokan a szaunázásban vagy egy kellemes wellnesskezelésben találják meg a feltöltődést. Ami azonban minden látogatásban közös: a Hagymatikumban töltött idő valóban kiszakít a hétköznapokból.