Rangos listára került fel Magyarország egyik legszebb városa

Eger lett Európa negyedik legjobb úti célja azok számára, akik nyaralásuk során belekóstolnának a hosszú életet támogató életmódba – derül ki a CV Villas utazási vállalkozás rangsorából.

Eger megelőzte Ibizát és Bordeaux-t a hosszú élet európai rangsorában.

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Eger Európa negyedik legjobb városa lehet a hosszú élethez

A cég csaknem száz európai helyszínt értékelt a „kék zónák” életmódelvei alapján. Így nevezik azokat a területeket, ahol kiemelkedően sok százéves ember él. Európában Ikaria és Szardínia tartozik a hivatalosan megnevezett kék zónák közé.

A rangsor készítői többek között a gyalogos közlekedés lehetőségeit, az élet tempóját, a vegánbarát éttermek és borászatok, valamint a közösségi találkozóhelyek számát vizsgálták. Utóbbi kategóriában a kávézókat és a templomokat is figyelembe vették.

Az első helyre a máltai Valletta került, amelyet gyalogosbarát környezete és társas étkezési kultúrája miatt emeltek ki. A görög Paxos lett a második, míg a franciaországi Saint-Tropez a harmadik.

A negyedik helyen Eger végzett, megelőzve többek között Mdinát, Ibizát, Taorminát, Bordeaux-t és az ausztriai Bad Ischlt. Az értékelés szerint a történelmi magyar város könnyen bejárható gyalog, emellett élénk, de mérsékelt társas borfogyasztási kultúrával rendelkezik.

A készítők külön megemlítették az egri bikavért is, amely mellett a helyiek gyakran közösen vacsoráznak és beszélgetnek. A rangsor ezt a közösségi életmódot is a hosszú élethez kapcsolódó tényezők közé sorolta.