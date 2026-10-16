Fontos figyelmeztetést adott ki egy légitársaság, sok utast érinthet

Nem mindegy, hová csomagoljuk a power bankot, ha repülővel utazunk. A külső akkumulátorokat tilos feladott poggyászban szállítani, a repülőgép fedélzetén pedig használni sem szabad. A lítiumakkumulátorok túlmelegedése komoly biztonsági kockázatot jelenthet, ezért fontos néhány alapvető szabály betartása.

A power bank és a tartalék akkumulátor nem kerülhet feladott poggyászba. Mutatjuk, milyen szabályok vonatkoznak a kézipoggyászra és az eszközök használatára. (illusztráció) Forrás: Pexels

A legtöbb elektronikai eszköz gond nélkül felvihető a repülőre, bizonyos akkumulátorok szállítására azonban szigorú előírások vonatkoznak. Ezekre már a csomagoláskor érdemes odafigyelni, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket.

Hová tehetjük a power bankot a repülőn?

A power bankot és a tartalék lítiumakkumulátorokat kizárólag kézipoggyászban szabad szállítani, a feladott bőröndbe nem kerülhetnek. Ugyanez vonatkozik az elektromos cigarettákra is, amelyek véletlen bekapcsolódás esetén túlmelegedhetnek. Ezeket az eszközöket lehetőleg magunknál kell tartani, hogy észrevegyük, ha melegedni kezdenek. A repülőgép fedélzetén ugyanakkor tilos a használatuk.

A biztonságos szállításhoz néhány egyszerű óvintézkedést is érdemes betartani:

A külső akkumulátorokat védőtokban, eredeti csomagolásukban vagy külön műanyag tasakban helyezzük el.

Gondoskodjunk arról, hogy az eszközök ne kapcsolódhassanak be véletlenül.

Tartsuk távol az akkumulátorokat a kulcsoktól, érméktől és más fémtárgyaktól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak.

A mobiltelefonok, táblagépek és laptopok szükség esetén feladott poggyászban is szállíthatók, amennyiben teljesen kikapcsolt állapotban vannak, és megfelelően védettek a sérülésektől.

Az elektronikai eszközöket érdemes még indulás előtt feltölteni, mivel a fedélzeten történő töltés tilos. Számos repülőtéren töltőállomások és USB-csatlakozók is rendelkezésre állnak, így beszállás előtt még feltölthetjük a készülékeinket – derül ki a Wizz Air lapunknak eljuttatott sajtóközleményéből.