Utasbiztosítás bizonytalan időkben: mit térít a biztosító útlemondás és járattörlés esetén?

Az összehasonlítás szempontjai

A hat vizsgált utasbiztosító cég közül megnéztük, melyik nyújt útlemondási-, valamint járatkésésre- és törlésre vonatkozó fedezetet, milyen limitekkel, kikötésekkel, önrésszel rendelkeznek, és kárrendezést milyen elszámolási teendők alapján végzik.

Jó, ha a krízishelyzetekben leginkább megfelelő segítséget nyújtó utasbiztosítást választjuk

Fotó: iStockphoto / axa-assistance.hu

Az összehasonlítás eredményei dióhéjban:

Legmagasabb útlemondási felső limit: AXA Assistance – szerződésenként akár 8 millió Ft (20% önrésszel).

Legmagasabb limit késés és járattörlés esetén: AXA Assistance – akár 160 000 Ft átalányként, számlák nélkül.

Legalacsonyabb önrész útlemondásnál: Allianz 0%, Groupama 10%

Leggyorsabb kifizetés rövidebb késésnél: Allianz Platina – 3-6 órás késésnél 40 000 Ft automatikusan, 24 órán belül, szerződéskor megadott járatszám esetén

Legmagasabb késési limit a járattörlést nem fedező ajánlatok közül: EUB – akár 80 000 Ft, számla alapján.

Két külön kockázat: lemondás és törlés

Útlemondási biztosítást az indulás előtt, a szerződésben meghatározott időtartamig lehet kötni, amennyiben betegség, baleset, haláleset vagy más, a feltételekben felsorolt ok miatt nem tudunk elutazni. Ilyenkor a biztosító a lemondási díjat téríti, egyes ajánlatoknál a fel nem használt repülőjegyet, a szállást vagy az átfoglalás díját is. Ezt jellemzően kiegészítő szolgáltatásként kell megvásárolni az alapcsomag mellé.

A járattörlés- és késés útközben történik, és a légitársaság döntés hatályába tartozik. Egyes biztosítók fix összeget térítenek, mások a várakozás során felmerülő kiadásokat, vagy akár konkrét, várakozással eltöltött óradíjat térítenek. Emellett olyan is van, amely járattörléskor egyáltalán nem fizet.

Mi alapján érdemes választani

Szempont Miért fontos Útlemondási biztosítás fedezetének megléte és limitje Drága útnál a teljes ár forog kockán. Önrész 10% vagy 20% egy milliós nagyságrendű útnál jelentős összeg. Fedezi-e a járattörlést Több feltétel csak a késést ismeri el. Hány órától fizet késésre A küszöb 3 és 6 óra között mozog. Mennyit fizet késésre Egy egész napos csúszásnál a felső határ dönti el, mennyit kap vissza az utas. Számla alapján vagy fix összegben fizet A fix összeghez nem kell blokkokat gyűjteni.

A biztosítók összehasonlítása

A vizsgált tényezők alapján az alábbi táblázat két kérdésre ad választ: mit térít az utasbiztosító, ha indulás előtt le kell mondani az utat, valamint mennyit fizet és milyen elszámolás szükséges, ha útközben merül fel járattörlés vagy késés.

A sorrend ábécérend, mindenhol a legmagasabb csomag adatával, a 2026. októberében elérhető szerződési feltételek alapján.