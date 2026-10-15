Utasbiztosítás bizonytalan időkben: mit térít a biztosító útlemondás és járattörlés esetén?

Az összehasonlítás szempontjai
A hat vizsgált utasbiztosító cég közül megnéztük, melyik nyújt útlemondási-, valamint járatkésésre- és törlésre vonatkozó fedezetet, milyen limitekkel, kikötésekkel, önrésszel rendelkeznek, és kárrendezést milyen elszámolási teendők alapján végzik.
Az összehasonlítás eredményei dióhéjban:
- Legmagasabb útlemondási felső limit: AXA Assistance – szerződésenként akár 8 millió Ft (20% önrésszel).
- Legmagasabb limit késés és járattörlés esetén: AXA Assistance – akár 160 000 Ft átalányként, számlák nélkül.
- Legalacsonyabb önrész útlemondásnál: Allianz 0%, Groupama 10%
- Leggyorsabb kifizetés rövidebb késésnél: Allianz Platina – 3-6 órás késésnél 40 000 Ft automatikusan, 24 órán belül, szerződéskor megadott járatszám esetén
- Legmagasabb késési limit a járattörlést nem fedező ajánlatok közül: EUB – akár 80 000 Ft, számla alapján.
Két külön kockázat: lemondás és törlés
Útlemondási biztosítást az indulás előtt, a szerződésben meghatározott időtartamig lehet kötni, amennyiben betegség, baleset, haláleset vagy más, a feltételekben felsorolt ok miatt nem tudunk elutazni. Ilyenkor a biztosító a lemondási díjat téríti, egyes ajánlatoknál a fel nem használt repülőjegyet, a szállást vagy az átfoglalás díját is. Ezt jellemzően kiegészítő szolgáltatásként kell megvásárolni az alapcsomag mellé.
A járattörlés- és késés útközben történik, és a légitársaság döntés hatályába tartozik. Egyes biztosítók fix összeget térítenek, mások a várakozás során felmerülő kiadásokat, vagy akár konkrét, várakozással eltöltött óradíjat térítenek. Emellett olyan is van, amely járattörléskor egyáltalán nem fizet.
Mi alapján érdemes választani
|Szempont
|Miért fontos
|Útlemondási biztosítás fedezetének megléte és limitje
|Drága útnál a teljes ár forog kockán.
|Önrész
|10% vagy 20% egy milliós nagyságrendű útnál jelentős összeg.
|Fedezi-e a járattörlést
|Több feltétel csak a késést ismeri el.
|Hány órától fizet késésre
|A küszöb 3 és 6 óra között mozog.
|Mennyit fizet késésre
|Egy egész napos csúszásnál a felső határ dönti el, mennyit kap vissza az utas.
|Számla alapján vagy fix összegben fizet
|A fix összeghez nem kell blokkokat gyűjteni.
A biztosítók összehasonlítása
A vizsgált tényezők alapján az alábbi táblázat két kérdésre ad választ: mit térít az utasbiztosító, ha indulás előtt le kell mondani az utat, valamint mennyit fizet és milyen elszámolás szükséges, ha útközben merül fel járattörlés vagy késés.
A sorrend ábécérend, mindenhol a legmagasabb csomag adatával, a 2026. októberében elérhető szerződési feltételek alapján.
|Biztosító (csomag)
|Útlemondás: max. térítés
|Útlemondás: önrész
|Járattörlésre fizet?
|Késés: hány órától fizet
|Késés: max. térítés
|Késésnél hogyan fizet
|ALFA (Útlemondás-biztosítás, Compass Exclusive)
|Annyi, amennyire kötéskor biztosítod az utat (pl. egy 1,5 milliós útnál 1,5 millió Ft)
|0% 2 millió Ft-ig Alfa utasbiztosítás mellé kötve
|nem
|6 óra
|60 000 Ft
|számla alapján
|Allianz (Platina)
|nincs útlemondás
|--
|igen: 40 000 Ft fix összeg + max. 100 000 Ft a hazaút többletköltségére
|3 óra
|40 000 Ft
|fix összeg
|AXA Assistance (Excellence + Útlemondás + Légi kiegészítő biztosítás)
|8 000 000 Ft
|20%
|igen: max. 160 000 Ft (6 óra után 8 000 Ft óránként, a tényleges érkezésig)
|6 óra
|160 000 Ft
|8 000 Ft/óra
|Európai Utazási Biztosító (Ász)
|nincs útlemondás
|--
|nem
|4 óra
|80 000 Ft
|számla alapján
|Groupama Biztosító (Prémium + Kiegészítő útlemondás biztosítás)
|1 000 000 Ft
|10%
|csak a várakozás alatti étel-italra, számla alapján, max. 100 000 Ft
|4 óra
|100 000 Ft
|számla alapján
|UNIQA (GoPack Prémium + Útlemondás kiegészítő biztosítás)
|1 000 000 Ft
|20%, min. 10 000 Ft
|nem
|4 óra
|50 000 Ft
|számla alapján
Útlemondás és járattörlés: így teljesítettek a biztosítók
Útlemondásnál a legmagasabb, 8 millió Ft-os fix limittel az AXA Assistance rendelkezik. Az Alfa nem rögzít felső határt, annyit térít, amennyire az utat biztosítottuk, és 2 millió Ft-ig önrész nélkül fizet meglévő Alfa utasbiztosítással. Az 1 millió Ft-os limitű ajánlatok közül a Groupama önrésze a legalacsonyabb (10%), a UNIQA ugyanilyen limit mellett 20%-os önrésszel (min. 10 000 Ft) számol. Az Allianz és az EUB vizsgált termékeiben nincs útlemondási fedezet.
Járattörlésnél az AXA kiegészítő légi utasbiztosítása a tervezett érkezéstől számított 6. óra után minden megkezdett óráért 8 000 Ft-ot fizet 160 000 Ft-ig, akkor is, amennyiben a késést járattörlés okozta. Az eközben történt fogyasztásról, vásárlásról szóló blokkokat nem kell gyűjteni, elég a késés igazolása.
Rövidebb, 3-6 óra közötti késésnél az Allianz Platina csomag 40 000 Ft-ot utal automatikusan 24 órán belül, ha szerződéskötéskor megadtuk a járatszámot, amivel utazunk. Az Alfa, EUB és UNIQA járattörlésre nem fizet, késésre viszont igen: az EUB 80 000, az Alfa 60 000, a UNIQA 50 000 Ft-ig.
Példa: ha a járatot törlik, és az utas pótjárattal csak 24 órával később érkezik meg, az AXA Assistance 144 000 Ft-ot fizet (18 óra × 8 000 Ft), számlák nélkül. Az Allianz 40 000 Ft fix összeget, valamint legfeljebb 100 000 Ft-ot fizet a hazaút többletköltségeire. A Groupama csak a várakozás alatti étel-italt téríti számla alapján, legfeljebb 100 000 Ft-ig. Az Alfa, az EUB és a UNIQA a járattörlést nem fedezi.
Alapos felkészülés a váratlan helyzetekre
Külföldi repülőút előtt jó, ha a krízishelyzetekben leginkább megfelelő segítséget nyújtó utasbiztosítást választjuk, amely tartalmazhat útlemondási és/vagy járattörlési és késési fedezetet is.
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