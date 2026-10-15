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utazás

Utasbiztosítás bizonytalan időkben: mit térít a biztosító útlemondás és járattörlés esetén?

24 perce
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Az utasbiztosítás megléte jelentősen felértékelődhet, ha az előre befizetett utazás lemondásra kerül, vagy repülőjáratunkat törlik, esetleg késik. Éppen ezért nem érdemes utolsó pillanatra hagyni és véletlenszerűen választani, hiszen sok eltérés lehet abban, mit és milyen mértékben fedez a biztosító útlemondás vagy járattörlés során. Összevetettünk hat biztosítót aszerint, hogyan szerepelnek kínálatukban a fent említett fedezetek.
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Az összehasonlítás szempontjai

A hat vizsgált utasbiztosító cég közül megnéztük, melyik nyújt útlemondási-, valamint járatkésésre- és törlésre vonatkozó fedezetet, milyen limitekkel, kikötésekkel, önrésszel rendelkeznek, és kárrendezést milyen elszámolási teendők alapján végzik.

Airport flight schedule. All international flights are cancelled due to pandemic. Stop virus spread
Jó, ha a krízishelyzetekben leginkább megfelelő segítséget nyújtó utasbiztosítást választjuk
Fotó: iStockphoto / axa-assistance.hu 

Az összehasonlítás eredményei dióhéjban:

  • Legmagasabb útlemondási felső limit: AXA Assistance – szerződésenként akár 8 millió Ft (20% önrésszel).
  • Legmagasabb limit késés és járattörlés esetén: AXA Assistance – akár 160 000 Ft átalányként, számlák nélkül.
  • Legalacsonyabb önrész útlemondásnál: Allianz 0%, Groupama 10%
  • Leggyorsabb kifizetés rövidebb késésnél: Allianz Platina – 3-6 órás késésnél 40 000 Ft automatikusan, 24 órán belül, szerződéskor megadott járatszám esetén
  • Legmagasabb késési limit a járattörlést nem fedező ajánlatok közül: EUB – akár 80 000 Ft, számla alapján.

Két külön kockázat: lemondás és törlés

Útlemondási biztosítást az indulás előtt, a szerződésben meghatározott időtartamig lehet kötni, amennyiben betegség, baleset, haláleset vagy más, a feltételekben felsorolt ok miatt nem tudunk elutazni. Ilyenkor a biztosító a lemondási díjat téríti, egyes ajánlatoknál a fel nem használt repülőjegyet, a szállást vagy az átfoglalás díját is. Ezt jellemzően kiegészítő szolgáltatásként kell megvásárolni az alapcsomag mellé.

A járattörlés- és késés útközben történik, és a légitársaság döntés hatályába tartozik. Egyes biztosítók fix összeget térítenek, mások a várakozás során felmerülő kiadásokat, vagy akár konkrét, várakozással eltöltött óradíjat térítenek. Emellett olyan is van, amely járattörléskor egyáltalán nem fizet.

Mi alapján érdemes választani

SzempontMiért fontos
Útlemondási biztosítás fedezetének megléte és limitjeDrága útnál a teljes ár forog kockán.
Önrész10% vagy 20% egy milliós nagyságrendű útnál jelentős összeg.
Fedezi-e a járattörléstTöbb feltétel csak a késést ismeri el.
Hány órától fizet késésreA küszöb 3 és 6 óra között mozog.
Mennyit fizet késésreEgy egész napos csúszásnál a felső határ dönti el, mennyit kap vissza az utas.
Számla alapján vagy fix összegben fizetA fix összeghez nem kell blokkokat gyűjteni.

A biztosítók összehasonlítása

A vizsgált tényezők alapján az alábbi táblázat két kérdésre ad választ: mit térít az utasbiztosító, ha indulás előtt le kell mondani az utat, valamint mennyit fizet és milyen elszámolás szükséges, ha útközben merül fel járattörlés vagy késés.

A sorrend ábécérend, mindenhol a legmagasabb csomag adatával, a 2026. októberében elérhető szerződési feltételek alapján.

Biztosító (csomag)Útlemondás: max. térítésÚtlemondás: önrészJárattörlésre fizet?Késés: hány órától fizetKésés: max. térítésKésésnél hogyan fizet
ALFA (Útlemondás-biztosítás, Compass Exclusive)Annyi, amennyire kötéskor biztosítod az utat (pl. egy 1,5 milliós útnál 1,5 millió Ft)0% 2 millió Ft-ig Alfa utasbiztosítás mellé kötvenem6 óra60 000 Ftszámla alapján
Allianz (Platina)nincs útlemondás--igen: 40 000 Ft fix összeg + max. 100 000 Ft a hazaút többletköltségére3 óra40 000 Ftfix összeg
AXA Assistance (Excellence + Útlemondás + Légi kiegészítő biztosítás)8 000 000 Ft20%igen: max. 160 000 Ft (6 óra után 8 000 Ft óránként, a tényleges érkezésig)6 óra160 000 Ft8 000 Ft/óra
Európai Utazási Biztosító (Ász)nincs útlemondás--nem4 óra80 000 Ftszámla alapján
Groupama Biztosító (Prémium + Kiegészítő útlemondás biztosítás)1 000 000 Ft10%csak a várakozás alatti étel-italra, számla alapján, max. 100 000 Ft4 óra100 000 Ftszámla alapján
UNIQA (GoPack Prémium + Útlemondás kiegészítő biztosítás)1 000 000 Ft20%, min. 10 000 Ftnem4 óra50 000 Ftszámla alapján

Útlemondás és járattörlés: így teljesítettek a biztosítók

Útlemondásnál a legmagasabb, 8 millió Ft-os fix limittel az AXA Assistance rendelkezik. Az Alfa nem rögzít felső határt, annyit térít, amennyire az utat biztosítottuk, és 2 millió Ft-ig önrész nélkül fizet meglévő Alfa utasbiztosítással. Az 1 millió Ft-os limitű ajánlatok közül a Groupama önrésze a legalacsonyabb (10%), a UNIQA ugyanilyen limit mellett 20%-os önrésszel (min. 10 000 Ft) számol. Az Allianz és az EUB vizsgált termékeiben nincs útlemondási fedezet.

Járattörlésnél az AXA kiegészítő légi utasbiztosítása a tervezett érkezéstől számított 6. óra után minden megkezdett óráért 8 000 Ft-ot fizet 160 000 Ft-ig, akkor is, amennyiben a késést járattörlés okozta. Az eközben történt fogyasztásról, vásárlásról szóló blokkokat nem kell gyűjteni, elég a késés igazolása.

Rövidebb, 3-6 óra közötti késésnél az Allianz Platina csomag 40 000 Ft-ot utal automatikusan 24 órán belül, ha szerződéskötéskor megadtuk a járatszámot, amivel utazunk. Az Alfa, EUB és UNIQA járattörlésre nem fizet, késésre viszont igen: az EUB 80 000, az Alfa 60 000, a UNIQA 50 000 Ft-ig.

Példa: ha a járatot törlik, és az utas pótjárattal csak 24 órával később érkezik meg, az AXA Assistance 144 000 Ft-ot fizet (18 óra × 8 000 Ft), számlák nélkül. Az Allianz 40 000 Ft fix összeget, valamint legfeljebb 100 000 Ft-ot fizet a hazaút többletköltségeire. A Groupama csak a várakozás alatti étel-italt téríti számla alapján, legfeljebb 100 000 Ft-ig. Az Alfa, az EUB és a UNIQA a járattörlést nem fedezi.

Alapos felkészülés a váratlan helyzetekre

Külföldi repülőút előtt jó, ha a krízishelyzetekben leginkább megfelelő segítséget nyújtó utasbiztosítást választjuk, amely tartalmazhat útlemondási és/vagy járattörlési és késési fedezetet is.

A biztosítási csomagok összehasonlítása pár perc alatt elvégezhető, és online megköthető: hasonlítsd össze az ajánlatokat itt!

 

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