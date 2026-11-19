A magyarok szeretnek utazni: a válaszadók 70 százaléka az elmúlt 12 hónapban legalább egy alkalommal és minimum egy éjszakára útra kelt, 13 százalékuk pedig hatszor vagy annál is többször elutazott. A legtöbben a párjukkal (29%), a családjukkal (24%) vagy egyedül (23%) indulnak el. Viszont csak kevesen mondhatják magukat teljesen nyugodtnak, ha az utazási előtti készülődésről van szó: bár az utazók 27%-a egyáltalán nem feszült ilyenkor, mi több, kifejezetten szeret pakolni, közel háromnegyedük kisebb-nagyobb izgalommal készül az indulásra. Az okok listájának élén két, egymással szorosan összefüggő dolog áll: a félelem, hogy valami otthon marad (35%), és maga a pakolás, azaz, hogy mit kellene magunkkal vinni, és mi fér be a bőröndbe (34%). Ezt követi az időben kiérkezés a reptérre vagy pályaudvarra (21%), az úti okmányok ellenőrzése (15%), valamint a klasszikus „bezártam az ajtót, kikapcsoltam a vasalót?” kérdés (14%).

Mit felejtenek el a magyar utazók? / Fotó: Wizz Air Magyarország

A megoldás közelebb van, mint hinnénk: egy alapos, végiggondolt lista minden problémánkat megoldhatja. Ennek ellenére az utazók fele (49%) ritkán vagy soha nem ír pakolási listát, további közel egyharmaduk (29%) pedig csak hosszabb utak előtt készít ilyen leltárt: csak minden ötödik utazó (22%) indul útnak minden alkalommal listával a kézben.

Mit felejtenek el a magyar utazók?

Talán nem meglepő, hogy az utazók 77 százaléka felejtett már otthon valamit: 55 százalékukkal egyszer-kétszer, 22 százalékukkal többször is megesett hasonló.

A dobogón a fogkefe vagy fogkrém (29%), a telefontöltő (25%) és a naptej (19%) áll.

Gyakran marad otthon a gyógyszer (18%), a szemüveg vagy napszemüveg (14%), a fülhallgató és a tusfürdő (13-13%) is, a dezodor, a fehérnemű és a fürdőruha pedig egyaránt az utazók 11%-ánál maradt már le.

Az útlevél vagy a személyi igazolvány szerencsére ritkán marad a fiókban (3%), de akadnak olyanok is, akik éhesek maradtak, mert az útra készített szendvicseket felejtették a konyhapulton.

Visszafordulni vagy inkább helyben megvenni?

A legtöbben nem hagyják, hogy egy otthon hagyott cucc elrontsa az utazást. Közel felük (48%) a célállomáson pótolja a hiányzó holmit, 31% pedig nélküle is végigcsinálja az utat. Minden negyedik utazó (24%) visszafordul érte, ha még van rá idő, 14% az útitársától kér kölcsön, 11% a szállástól kér fogkefét vagy adaptert, 6% pedig még a reptéri boltból pótolja a hiányzó eszközt. A pótlás ritkán drága mulatság: a legtöbben 3–10 ezer forintot költöttek rá (36%), és csak 2 százaléknál lett belőle 25 ezer forint feletti pluszköltség.