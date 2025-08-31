Nem gondol ő semmiről semmit, csak mondja, amit hallani akarnak a szájából

Ha az ember megpróbálja felidézni, hogy az elmúlt 35 év baloldali miniszterelnökei és miniszterelnök-jelöltjei milyen társadalomképpel rendelkezik, nem nagyon talál erre vonatkozó információt az emlékeiben. Ha csak azt nem, hogy sokat beszéltek az adózásról.

Minden adószedő példaképe: Bokros Lajos, az adózás szelleme. Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség

Ha az adózás szó elhangzik, az a baloldalon mindig adóemelést jelent

Az megvan, hogy mit ígért Horn Gyula, természetesen nem Bokros Lajost, az is megvan, hogy mit ígért Medgyessy Péter, természetesen nem Gyurcsány Ferencet, Gyurcsány Ferenc ugyebár azt ígérte, hogy a Pannon Puma ugrani készül (gazdaságilag), ami aztán oda vezetett, hogy az előbbi hazugság arca, Bajnai Gordon lett a katasztrófakormányzás csődgondnoka.

Ha ezt a veretes névsort áttekintjük, az juthat eszünkbe, hogy mennyire jó az, hogy ezután csak baloldali miniszterelnök-jelöltek voltak, a nép megkímélte magát a további programozott összeomlásoktól.

Nem mintha bárki emlékezne arra mit is kínált nekünk pontosan Mesterházi Attila, Szél Bernadett, Karácsony Gergely vagy Volna Gábor miniszterelnök-jelöltként.

Habár egy vezérfonala mindegyik ígéret cunamijának volt, az, hogy minden jó lesz, ők tudják pontosan mit kell csinálni, és egy tökéletes kormányzás következik. Egy politikai kampányba sok minden belefér, a következmények nélküli ígérgetés is, de azért senkinek nem szabad csodálkoznia, ha az ellenfelei felhívják a köz figyelmét az ellentmondásokra. Sőt, a magyar baloldali kormányoknak hála a progresszív adózás örömeiről minden dolgozó magyar embernek vannak emlékei, ugyanis a baloldal mindig úgy oldja meg ezt, hogy csak a minimálbért kereső emberek ússzák meg az adózást. Én például szociális munkásként (marhára meg voltam fizetve nyilván), már bele tudtam csúszni egy jobb hónapban a legfelső kategóriába.

Sem a messiás, sem az emberei nem sok mindent értettek meg a magyar emberek gondolkozásából, valamint az előző 15 év adózási történetéből. Van ugyanis egy ideális jövedelmet terhelő adómennyiség, amit az emberek – úgymond a békesség kedvéért – tulajdonképpen trükközés nélkül megfizetnek.

A Fidesz adórendszere szinte teljesen kifehérítette ebből a szempontból a magyar gazdaságot, miközben a jól ellenőrizhető, de kétségtelenül magas ÁFA bevételei pedig egyensúlyban tartották az adóbevételeket a költségvetésben.

A középrétegeket a progresszív személyi jövedelemadó teljesen el fogja érni, míg a jelképes forgalmi adó mérsékléseket a kereskedők, szolgáltatók le fogják nyelni, ahogy tették ezt az múlt évtizedekben mindig. Amikor valamelyik balos kormány a pelenka áfáját csökkentette, a kereskedők ezt természetesen nem adták tovább a gyerekes családoknak, a baloldali politikusok meg rácsodálkoztak a kapitalizmus farkastörvényeire, hogy a kereskedők nem a saját pénztárcájuk ellenségei.

A magyarok az előző négy kétharmad során világossá tették, hogy nem igazán akarnak a saját érdekeik ellen szavazni, pedig kapacitálták őket ilyesmire rendesen, talán most is reménykedhetünk benne, hogy a választók kitanulták már a baloldal adóhandabandáját.

És itt érünk vissza Magyar Péterhez, aki radikális adócsökkentési terveket szavaztatott meg a követőinek rendezett internetes eseményen, miközben a szakértői a legkeményebb adóemelések megtervezésén munkálkodnak. Mondhatnánk, hogy hazudnak. De sokkal rosszabb dologról van szó, egyszerűen nincs egységes kép semmiről ezeknek az embereknek a fejében, mindig azt mondják, amiről azt gondolják, hogy a hallgatóságuknak tetszeni fog. Itthon adócsökkentésről beszélnek, Brüsszelben meg azt mondják Ursulának, hogy a magyarok túl nagy lábon élnek, túl olcsó a gáz, meg a villany, alacsonyak az adók, majd ők rendet tesznek, ha hatalomra kerülnek. Ja, és persze a családi, a gyerekek után járó adókedvezményekkel fogják kezdeni.