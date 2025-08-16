"Bezzegrománia" csak az ellenzékiek elméjében létezik

Bezzegrománia egy olyan hely, ahol olcsó volt a lángos, kátyúmentesek voltak az utak, európai elkötelezettségű kormánypárti és ellenzéki politikusok úriember módján egyezkedtek a Bukarest nevű világváros összes termeiben, hogy távol tartsák a balkáni magyar barbárokat a kultúrájuktól. Csatlakoztak az Európai Ügyészséghez, hogy teljesen demokratikusan tegyék tönkre azokat az erdélyi városi polgármestereket, amelyeket a még meglévő magyar többség megválasztott. A bezzegromán politikusok mindig pontosan azonos álláspontra tudtak helyezkedni a nyugati szövetségeseikkel. Bezzegromániában az összes nyugati kiskereskedelmi láncban az összes termék olcsóbb volt, mint nálunk bárhol, és ezért tömegek özönlettek oda már nem csak bevásárolni az éhező Magyarországról, hanem munkát is ott vállaltak.

A Telex rácsodálkozik: Nicsak ez a Bezzegrománia.

Bezzegrománia az ellenzék szerint maga a mennyország a szerencsétlen magyar számára

A román politikai rendszer nem csak példamutatóan demokratikus volt, hanem számunkra felfoghatatlanul stabil is, hiszen az elmúlt 15 évben csak “huszonsok” miniszterelnök váltotta egymást szépen sorban, hogy bezzegrománia ne csak mindenben előzzön bennünket, hanem még az egy főre jutó volt miniszterelnökök számában is nagyságrendet verjen ránk, fasiszta magyarokra. A félbehagyott és megismételt elnökválasztásukról és szélsőjobbos őrültjeik hatalmas népszerűségéről nem is beszélve. Némelyik már majdnem annyira népszerű, mint Magyar Péter az egykori MZP rajongók között.

És a fenti szavaimban semmi túlzás nincs, ezt akárki megláthatja, aki elolvassa a Telex, meg a 444 cikkeit, amelyek az elmúlt években Romániáról megjelentek, még Bezzegrománia összeomlása előtt.

Az a lényegtelen körülmény, hogy a román állam mindenkor iparszerűen hamisítja a gazdasági adatokat, gyakorlatilag egy-két év alatt az égbe tör az államadósság és elég körbenézni Romániában ahhoz, hogy bárki megtapasztalhassa, Bezzegrománia nem létezik, nem érte el az ellenzéki közvélemény ingerküszöbét. Hiába magyarázta ezt, például az EU adataira is alapozva a kevés számú komolyan vehető szakértő. De hát ellenzéki körökben manapság nem a szkértőka menők, hanem a művészek, zenészek és influenszerek, akik drámai előadások keretében adták elő napi rendszerességgel az interneten, hogy mi éhenhalunk, de a románok dőzsölnek.