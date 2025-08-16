"Bezzegrománia" csak az ellenzékiek elméjében létezik

Bezzegrománia egy olyan hely, ahol olcsó volt a lángos, kátyúmentesek voltak az utak, európai elkötelezettségű kormánypárti és ellenzéki politikusok úriember módján egyezkedtek a Bukarest nevű világváros összes termeiben, hogy távol tartsák a balkáni magyar barbárokat a kultúrájuktól. Csatlakoztak az Európai Ügyészséghez, hogy teljesen demokratikusan tegyék tönkre azokat az erdélyi városi polgármestereket, amelyeket a még meglévő magyar többség megválasztott. A bezzegromán politikusok mindig pontosan azonos álláspontra tudtak helyezkedni a nyugati szövetségeseikkel. Bezzegromániában az összes nyugati kiskereskedelmi láncban az összes termék olcsóbb volt, mint nálunk bárhol, és ezért tömegek özönlettek oda már nem csak bevásárolni az éhező Magyarországról, hanem munkát is ott vállaltak.
A román politikai rendszer nem csak példamutatóan demokratikus volt, hanem számunkra felfoghatatlanul stabil is, hiszen az elmúlt 15 évben csak “huszonsok” miniszterelnök váltotta egymást szépen sorban, hogy bezzegrománia ne csak mindenben előzzön bennünket, hanem még az egy főre jutó volt miniszterelnökök számában is nagyságrendet verjen ránk, fasiszta magyarokra. A félbehagyott és megismételt elnökválasztásukról és szélsőjobbos őrültjeik hatalmas népszerűségéről nem is beszélve. Némelyik már majdnem annyira népszerű, mint Magyar Péter az egykori MZP rajongók között.
És a fenti szavaimban semmi túlzás nincs, ezt akárki megláthatja, aki elolvassa a Telex, meg a 444 cikkeit, amelyek az elmúlt években Romániáról megjelentek, még Bezzegrománia összeomlása előtt.
Az a lényegtelen körülmény, hogy a román állam mindenkor iparszerűen hamisítja a gazdasági adatokat, gyakorlatilag egy-két év alatt az égbe tör az államadósság és elég körbenézni Romániában ahhoz, hogy bárki megtapasztalhassa, Bezzegrománia nem létezik, nem érte el az ellenzéki közvélemény ingerküszöbét. Hiába magyarázta ezt, például az EU adataira is alapozva a kevés számú komolyan vehető szakértő. De hát ellenzéki körökben manapság nem a szkértőka menők, hanem a művészek, zenészek és influenszerek, akik drámai előadások keretében adták elő napi rendszerességgel az interneten, hogy mi éhenhalunk, de a románok dőzsölnek.
Annak pszichológiai okai vannak persze, hogy a Romániával kapcsolatos adatokat ipari méretekben kamuzta be a magyarországi ellenzék. Sejtik ugyanis, hogy egyetlen becsületes magyarnak sem esne jól, ha egyszer Románia bármilyen gazdasági vagy kulturális területen megelőzne bennünket. Pont azért mondták, mert azt remélték, hogy a jobboldaliak megharagszanak a kormányukra, hogy ez a botrányos dolog megtörténhetett vagyis tényleg azzal áltatták magukat, hogy bárki is elhiszi, hogy Románia jobb hely, mint Magyarország.
A bezzegromán szárnyalást csak az árnyalja, hogy az igazi Romániában megszorító csomagok sorozata következik, emelik az energiaárakat, államcsőd fenyeget és alapvető gazdasági statisztikai adatokat kellett módosítani, mert bizonyára elírtak valamit a hivatalban. És jön fel a szélsőjobb.
Ellenzéki felebarátaink egy kisebbik része ennek hatására, mert ugye kiröhögik, hirtelen elfeledkezik a bezzeg románozásról, viszont egy nagyobb részük ugyanúgy nyomja tovább, mintha semmi nem történt volna. Őket is körberöhögik, de őket nem zavarja ez sem. Tanulságos ahogy a Telex rugalmasan elszakad attól a hazugságtól, amelyet korábban még tényellenőrzött “igazságként” nyomott le az olvasói torkán. És még idén is így: nem minden igaz a román csodából, de nálunk akkor is sokkal rosszabb!