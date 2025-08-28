Barátság és végjáték – Idővel mi is benyújtjuk a számlát

Zelenszkij pár napja vihorászva fenyegetőzött a "barátság végével" utalva a hazánkat ellátó kőolajvezetékre, mely ellen folyamatos támadásokat intéz a terrorállam hadserege. Cinikus fenyegetés egy NATO-tagállam, egy EU-tagállam ellen, amelytől Ukrajna áramellátásának negyven százaléka függ. De megteheti, mert tudja, hogy Brüsszel mögötte van, és tudja, hogy az terrorállammal ellentétben, mi nem teszünk olyan lépéseket, mellyel a civileknek ártunk.

Barátság és a terroristák

Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

Ilyen támaszokkal valószínűleg újra és újra megteszik majd, hiszen emlékezhetünk, maga Ursula von der Leyen bíztatta ara, hogy az energiaellátásunkkal zsaroljanak minket az EU-csatlakozásuk támogatásának ügyében. A saját szövetségeseink bíztatják őket ellenünk. Kiben bízhatunk tehát?

Végjáték a Barátság vezetékén

Első sorban a jó Istenben, de emlékezve Oliver Cromwellre, ilyenkor még érdemes szárazon tartani a puskaport. Szorongatott helyzetben vagyunk, bele akarnak rángatni minket egy háborúba. Zsarolni próbálnak, ha pedig megtesszük azokat a lépéseket, melyekkel mi is móresre taníthatnánk az államnak nem nevezhető bűnszervezet (azaz Ukrajna) urait, akkor casus belit kiáltanak, és azt fogják ránk, hogy Oroszország szövetségesei vagyunk.

Volt már ilyen eset, volt már rá példa kétszer is a történelem során, hogy belekényszerítettek minket egy háborúba, olyanok oldalán, akikben nem bízhattunk. Ráment az országunk kétharmada, több földet és emberéletet már nem áldozhatunk, különösen úgy, hogy Ukrajna jövőjéért jelenleg egy göthös kecskét sem lenne érdemes kockáztatni.

Ukrajna ugyanis a végét járja. A háborút már elvesztették, az állam összeomlott, csupán Brüsszel és a globalista mélyállam tartja lélegeztetőgépen a Kijevbe delegált maffiaelitet. Persze, az utolsókat rúgva még úgy céloznak, hogy a bénán kapálódzó lábukkal minket találjanak el, de ez már nem tart sokáig. A terrorllam hamarosan kifullad, és ha eljön az újjáépítés ideje az utódállamokban, hiszen egy pillanatig se kételkedjünk abban, hogy Ukrajna mint olyan nem marad meg, akkor majd benyújtjuk a számlát. A barátság ára pedig drága. ha kőolaj megy rajta keresztül, akkor mégdrágább.