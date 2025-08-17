Az orosz biztonsági igények elismerése nélkül nincs béke – ez a realitás

És akkor ezeket az ukránoknak és Európának is el kell fogadnia, mert különben nem lesz béke. Nyilván a progresszív szélsőbal, tehát az európai fősodor számára ez hatalmas dráma, mert ők semmiféle orosz biztonsági igényekről nem akartak hallani. Ráadásul ez nem is valamiféle visszavonulás az amerikaiak részéről, hanem a realitások elismerése. Biden háborúját elvesztette Amerika is, de Trump a maga számára és az ő Amerikája számára kihozhatja döntetlenre is.

Putyin hajlandó megállapodni a béke feltételeiről. Fotó: Szergej Bobilev / MTI/EPA/Szputnyik

Az oroszoknak olyan béke kell, amely megvédi őket a NATO keleti terjeszkedésétől

Az oroszok ugyanis nem fognak békét kötni akkor, ha Ukrajna, bármilyen területű Ukrajna, NATO tagságának bármiféle lehetősége megmarad. Az oroszok ahhoz is ragaszkodni fognak, hogy az orosz nemzetiségű, orosz anyanyelvű ukrajnai lakosságot, amely esetleg Ukrajna kezén marad, sem nyelvében, sem kultúrájában, sem semmiféle jogában ne lehessen korlátozni. Sőt talán az oroszok még egyes NATO és EU tagországok esetében is szóba hozzák majd az orosz kisebbség elnyomását.

Kaja Kallas volt észt miniszterelnök, az EU külügyi főképviselője önmagában az országa orosz kisebbséggel szemben tanúsított magatartása miatt szálka az oroszok szemében és ez azért felvet egyéb kérdéseket is. Nem emlékszem, hogy Kallas egyéb okokból is közismert alkalmatlansága mellett felmerül-e az, hogy ez az ember mennyire tárgyalóképes egy békekonferencián az oroszokkal.

Gondoljunk bele, ha az USA garantálja és ezt simán megteheti egymaga, hogy Ukrajna soha nem lehet NATO tag, akkor milyen lehetőségei maradnak a harcias európai politikusoknak.

Azt se feledjük, hogy Oroszország szívesen látná a megmaradt Ukrajnát az EU-ban, hiszen azzal több százezer négyzetkilométer gazdasági csőd, aknamező és rom kerülne át az orosz érdekszférából „Európába”.

Az amerikaiak belátták, hogy nem tudják a nyugalmat és a rendet garantálni Európában, ha az oroszok veszélyben érzik magukat. És gyanítom nem csak nekünk civileknek, hanem még az EU jelenlegi vezetésének sincs fogalma arról, hogy milyen közös üzletei lehetnének az USA-nak és Oroszországnak, ha rendezik a viszonyukat. Sem Trump, sem Putyin nem a jó és a rossz háborújának látják a világot, hanem piacoknak, ahol hasznot kell csinálni, arról nem is beszélve, hogy két birodalomról van szó, amelyeket eddig nagyon különbözőképpen vezettek ugyan, de

az sem véletlen, hogy nem a közös határukon háborúznak egymással, hanem bárhol másutt a világon, ahol a birodalmi érdekeik összeérnek.

Azzal, hogy Trump amerikai területen látta vendégül Putyint és az elment oda, mutatja, hogy újra a reálpolitika az úr. Úgy tűnik, az érdekviszonyokra mindig nyitott Putyinnal a most már tapasztalt elnök-üzletember Trump képes egy megegyezést letárgyalni. Ha nem is egy menetben, de elindultunk kifelé az új hidegháborúból. Az persze benne van a pakliban, hogy a bosszúra mindig hajlamos oroszok meg akarják majd mutatni mindenkinek, hogy mi vár azokra, akik elmennek addig, mint ameddig az ukránok. Az oroszok azt fogják mondani, az az engedmény, hogy maradhat egy független Ukrajna ütközőállamnak.