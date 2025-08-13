Elismeri-e a brüsszeli elit, hogy győztek az oroszok?

A történelemben az a ritkább, hogy a háborúzó rezsim beismeri a vereségét, általában inkább hatalomváltás következik be, és az új kormányzatnak kell valamit kezdenie a katonai vereséggel. Zelenszkij sincs abban a helyzetben, hogy bármikor is a vereség elismerése mellett békét kérhessen az oroszoktól, az ukrán “demokrácia” állapota inkább egy erőszakos hatalomváltást feltételez, hogy majd az új vezetés aztán mindent Zelenszkijre és az ő emberei kenhessen. A brüsszeli elitet azonban nem gyötrik ilyen aggodalmak.

A brüsszeli elit és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legnagyobb támogatói.

Fotó: AFP

A brüsszeli elit nagyon jó véleménnyel van magáról

Az EU vezetése nincs ennyire rossz helyzetben, de ők is elköteleződtek Ukrajna orosz ellenes háborúja mellett, és legfőképpen ők is elleneztek minden olyan tárgyalást a háborúzó felek között, amely a harctéri realitásokból indul ki. A brüsszeli elit még mindig úgy tesz, mintha ő lenne a történelemben megnyilvánuló abszolút ”jó” legfőbb letéteményese és valamiféle felsőbbrendű küldetése lenne ezt az erkölcsi jót a világban érvényre juttatni. Jelen esetben a katonai, gazdasági realitásoktól függetlenül és eltekintve az érintett elitek közvetlen gazdasági érdekeitől természetesen. A főállású háborús uszítóként viselkedő EP képviselő simán beismeri, hogy ő hadiipari részvényekbe fektetett, és mi az ilyesmin már meg sem lepődünk. Biden elnök fiacskája havi ötvenezer dollárért volt jelen az ukrán energiaipar egyik felügyelő bizottságában és ebből sem lett semmi baj. Teljesen megszoktuk, hogy gyakorlatilag egy mondatban lehet beszélni a fennkölt értékekről és arról, hogy ki mennyit ad kinek, fegyverekre, háborúra és abból mennyi is tűnik el kézen-közön.

A birodalmi álmokat szövögető brüsszeli elit és bürokrácia most éppen Trumpra van halálosan megsértődve, hogy az tárgyalni mer Putyinnal, miközben az EU 26 tagállama, legalábbis nagy szavakban bizonyosan, a háború folytatása és győzedelmes befejezése mellett van. Ezt a háborús győzelmet leginkább a híres “európai értékek” kívánják meg, merthogy nem tűnik úgy hogy a számokból, erőviszonyokból vagy a hadhelyzetből következne, de ez az európai állam- és kormányfőket láthatólag nem zavarja abban, hogy az orosz erőforrásfölénnyel szembe a morált javasolják szembeállítani.