A Libz of TikTok legújabb adásában azokról a z-generációs fiatalokról beszélgettünk, akik saját bevallásuk szerint utálnak dolgozni, mert a szüleik túl nagy kényelemben nevelték fel. Bálint Botonddal erről a jelenségről beszéltünk, de felidéztük még a divatos szorongókat is.

„Utálok dolgozni, mert a szüleim túl kényelmes életet teremtettek nekem” – Libz of TikTok Hungary / Fotó: Zelenka Dóra



„Nem tudok dolgozni, mert nem értem, minek kell”

Az adásban arról is szót ejtettünk, hogy bizony ebben az esetben is kialakulhat egy generációs probléma, ugyanis a 2010-es évek a baloldal szerint is felívelő gazdasági helyzetben sokan tudtak kényelmes életet biztosítani az akkor még kiskorú gyermekeik számára, amely gyermekek mostanra érték el azt a kort, hogy az iskolai évek után el kell helyezkedniük egy munkahelyen. Ám egyre többen panaszkodnak amiatt, hogy nem értik a munka lényegét, ennek híján pedig nem is tudnak érvényesülni semmilyen munkahelyen sem.