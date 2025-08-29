Hírlevél

Libz of TikTok Hungary

„Utálok dolgozni, mert a szüleim túl kényelmes életet teremtettek nekem” – Libz of TikTok Hungary

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Újabb generációs problémával találkoztunk a TikTokon, ahol megismertük egy 24 éves lány történetét, aki a saját szüleit hibáztatja azért, mert nem képes a munkavégzésre. A fiatal lány azzal indokolja azt, hogy utál dolgozni, hogy a szülei túlféltése, és elkényeztető nevelése miatt nem tanulta meg az önálló élet alapjait így nem bírja a munkát és az önfenntartó életre sem képes.
Libz of TikTok HungaryTikTokonkényelem

A Libz of TikTok legújabb adásában azokról a z-generációs fiatalokról beszélgettünk, akik saját bevallásuk szerint utálnak dolgozni, mert a szüleik túl nagy kényelemben nevelték fel. Bálint Botonddal erről a jelenségről beszéltünk, de felidéztük még a divatos szorongókat is.

“Utálok dolgozni, mert a szüleim túl kényelmes éltetet teremtettek nekem” - Libz of TikTok Hungary
„Utálok dolgozni, mert a szüleim túl kényelmes életet teremtettek nekem” – Libz of TikTok Hungary / Fotó: Zelenka Dóra


„Nem tudok dolgozni, mert nem értem, minek kell”

Az adásban arról is szót ejtettünk, hogy bizony ebben az esetben is kialakulhat egy generációs probléma, ugyanis a 2010-es évek a baloldal szerint is felívelő gazdasági helyzetben sokan tudtak kényelmes életet biztosítani az akkor még kiskorú gyermekeik számára, amely gyermekek mostanra érték el azt a kort, hogy az iskolai évek után el kell helyezkedniük egy munkahelyen. Ám egyre többen panaszkodnak amiatt, hogy nem értik a munka lényegét, ennek híján pedig nem is tudnak érvényesülni semmilyen munkahelyen sem. 

 

