Milliárdokkal támogatják a Tisza Pártot, melynek legfőbb feladata a nemzeti kormány, Orbán Viktor leváltása. Mióta a Tisza Párt elnöke Magyarországon színre lépett, népszerűségét a hazugságaival, a dezinformációival érte el. Magyar Péter hazudott akkor – sorolta fel a hazugságokat Dunai Mónika –, amikor kijelentette, hogy nem tör politikai babérokra, hazudott akkor is, amikor azt állította, hogy az Európai Unióban nem vállal tisztségeket, de akkor is hazudott, amikor a mentelmi jog eltörlését szorgalmazta, miközben az EU brüsszeli parlamentjében a bűncselekményének elkövetésekor a mentelmi jogával takarózik.

Egy brüsszeli báb nem lehet hiteles - Az Öreg vendége Dunai Mónika országgyűlési képviselő

De legfőképpen akkor hazudott, amikor a családjáról volt szó, s tagadta, hogy felvételt készített a feleségével történő beszélgetéseiről. A Rákosmente országgyűlési képviselője szerint

gyűlöletből nem lehet szeretetországot építeni

Magyar Péter és csapata pedig a gyűlölettel, a közbeszéd eldurvításával akar sikereket elérni. Nemcsak a civil-, de a politikai életben, az online térben is eldurvult a kommunikáció. Ez a durva hangnem eljutott odáig, hogy mások halálát kívánják, vagy az illető megölésével fenyegetőznek. Nem véletlen, hogy a Fidesz törvénymódosítással szigorított az eldurvult közbeszéd miatt és az elkövetőt bűncselekménnyel is vádolhatják. A magyar politikai közéletben az emberek egy része vélemény buborékban él- jelentette ki a politikus.

Beszéltünk még arról is, hogy a nemzetinek álcázott Tisza Párt valójában echte balliberális párt, amely ugyanazt az ideológiát képviseli, mint annak idején az MSZP-SZDSZ, Gyurcsányék és most a Dobrev-féle Demokratikus Koalíció, a Momentummal együtt: adóemelések, az emberek anyagi sanyargatása, a családi kedvezmények visszafogása, és a gazdasági programjuk olyan elvre épül, melynek legfőbb célja a külföldi érdekek kiszolgálása, az ukrán háború támogatása, és az aberrált eszmék terjesztése, mint az lmbtq, a gender és a woke. Tehát a balos ellenzék-magyarázta a képviselő asszony- Magyar Péterrel az élen összefog borulni, bármi áron- befogják az orrukat, eltakarják a szemüket, füldugót tesznek a fülükbe-, csakhogy brüsszeli megbízóinak eleget tegyenek és megkaparintsák a hatalmat.