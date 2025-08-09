Kéri László, a pestis maga

Nem elszólás, hanem a Tisza Párt legbelsőbb lényege volt mindaz, amit Kéri László, a Magyar Péter legbelsőbb köreihez tartozó politológus adott elő az erdélyi Nagyadorjában, a hazaárulók amúgy is botrányos mikroszeánszán. A Magyar Nemzet által fellelt videón Kéri László arról okoskodott, hogy a nemzeti oldal támogatóit meg kell széngyeníteni és "pestisesként" kell kezelni, így elfogy majd körülöttük a levegő. Szerinte ez a végtelenségig militarizált, a hétköznapi szavazók magánéletébe belegázoló és a kormánypárti emberek ellen általános gyűlöletet építő légkör vezethet el Magyar Péter győzelméhez.
Mi kell még, hogy megkonduljanak a vészharangok, hiszen itt valami borzalmas fordulat közeleg!? Miért tűrjük el, hogy ez a közéleti vitái ellenére is békés és nyugodt országunkat ezek a deszantos figurák és a velük szövetkező óbaloldali machinátorok pokollá változtassák? A Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök fontos célja lehet, hogy ezeket az uszító véleményeket elszigeteljük, kiszorítsuk a közösségi médiából és a hétköznapi életből! Ne a kormánypárti, vagy akármilyen párti szavazóknak kelljen félniük és szégyenkezniük, hanem Magyar Péternek, Kéri Lászlónak és mindenkinek, aki ezt a bolsevik-náci-típusú világnézetet hirdeti!
Mint emlékezetes, Kéri László ezt mondta:
Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és ha úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre.
Tegnap megírtuk, hogy az egyre gátlástalanabb Kéri László szellemi fertőt terjeszt. Nagyon találóan fogalmazott a kolléga, mert mi más volna ez, ha nem maga a pestis? A gyűlölet fertője?
Ahogy Kövér László fogalmazott egy ízben, a baloldal, amikor csak tehette, mindig rárontott a saját nemzetére. Ezt tették az 1919-es, majd a szovjetekkel visszatérő bolsevikok. És ezt tették a kései kommunisták, Horn Gyula, Gyurcsány Ferenc, Márki-Zay Péter. És ezt teszi most a legújabb kiadás, azaz Magyar Péter is.
Az ó és újbaloldaliak, a velük szövetkező globalisták és liberálisok immár nyíltan hirdetik, hogy fel lehet rúgni az Alaptörvényt és minden jogot, ha a nemzeti oldal, a kormánypártiak megfélemlétéséről, megbüntetéséről, elzavarásáról van szó. Legutóbb az egyik brutálisan elvakult, az ELTE jogi karán még mindig okatatói státuszban lévő Fleck Zoltán értekezett arról, hogy a 2026-os választás után majd meg kell félelmlíteni és zsarolni a köztársasági elnököt, nehogy Magyar Péter helyett mást bízzon meg a kormányalakítással. Miféle beszéd ez? Meddig maradhat ez következmény nélkül és meddig fertőzheti ez a mérgező, diktatórikus akarat az egyetemi hallgatókat?
Érdemes megnézni a közösségi médiába frissen feltöltött videót arról, ahogy Parajdon, a székelyek elől bujkáló Magyar Péter remeg a dühtől és az indulattól, amiért Császár Attila, az MTVA riportere rátalált és fel merészelt tenni neki néhány teljesen releváns kérdést. Szinte megruházza, fellöki őt. Mit tenne ez az ember miniszterelnökként? Ráküldené a TEK-et, vagy az ukrán maffiát az újságírókra, vagy az ellenzékre? (A Magyar Péter körül csaholó sötét szemüveges figura Lukács Csaba, a Soros-féle Magyar Hang és a Magyar Ujságírók Szövetsége vezetőségi tagja...)
Ne tűrjünk tovább! Állítsuk meg ezeket a méregzsákokat!