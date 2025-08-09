Kéri László, a pestis maga

Nem elszólás, hanem a Tisza Párt legbelsőbb lényege volt mindaz, amit Kéri László, a Magyar Péter legbelsőbb köreihez tartozó politológus adott elő az erdélyi Nagyadorjában, a hazaárulók amúgy is botrányos mikroszeánszán. A Magyar Nemzet által fellelt videón Kéri László arról okoskodott, hogy a nemzeti oldal támogatóit meg kell széngyeníteni és "pestisesként" kell kezelni, így elfogy majd körülöttük a levegő. Szerinte ez a végtelenségig militarizált, a hétköznapi szavazók magánéletébe belegázoló és a kormánypárti emberek ellen általános gyűlöletet építő légkör vezethet el Magyar Péter győzelméhez.

Kéri László saját műsort vezet Magyar Péter házi tévéjében.

Mi kell még, hogy megkonduljanak a vészharangok, hiszen itt valami borzalmas fordulat közeleg!? Miért tűrjük el, hogy ez a közéleti vitái ellenére is békés és nyugodt országunkat ezek a deszantos figurák és a velük szövetkező óbaloldali machinátorok pokollá változtassák? A Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök fontos célja lehet, hogy ezeket az uszító véleményeket elszigeteljük, kiszorítsuk a közösségi médiából és a hétköznapi életből! Ne a kormánypárti, vagy akármilyen párti szavazóknak kelljen félniük és szégyenkezniük, hanem Magyar Péternek, Kéri Lászlónak és mindenkinek, aki ezt a bolsevik-náci-típusú világnézetet hirdeti!

Mint emlékezetes, Kéri László ezt mondta:

Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és ha úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre.

Tegnap megírtuk, hogy az egyre gátlástalanabb Kéri László szellemi fertőt terjeszt. Nagyon találóan fogalmazott a kolléga, mert mi más volna ez, ha nem maga a pestis? A gyűlölet fertője?

Ahogy Kövér László fogalmazott egy ízben, a baloldal, amikor csak tehette, mindig rárontott a saját nemzetére. Ezt tették az 1919-es, majd a szovjetekkel visszatérő bolsevikok. És ezt tették a kései kommunisták, Horn Gyula, Gyurcsány Ferenc, Márki-Zay Péter. És ezt teszi most a legújabb kiadás, azaz Magyar Péter is.

Kéri László, Fleck Zoltán, Magyar Péter...

Az ó és újbaloldaliak, a velük szövetkező globalisták és liberálisok immár nyíltan hirdetik, hogy fel lehet rúgni az Alaptörvényt és minden jogot, ha a nemzeti oldal, a kormánypártiak megfélemlétéséről, megbüntetéséről, elzavarásáról van szó. Legutóbb az egyik brutálisan elvakult, az ELTE jogi karán még mindig okatatói státuszban lévő Fleck Zoltán értekezett arról, hogy a 2026-os választás után majd meg kell félelmlíteni és zsarolni a köztársasági elnököt, nehogy Magyar Péter helyett mást bízzon meg a kormányalakítással. Miféle beszéd ez? Meddig maradhat ez következmény nélkül és meddig fertőzheti ez a mérgező, diktatórikus akarat az egyetemi hallgatókat?