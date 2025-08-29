Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
lövöldözés

Szerintük nincs Isten és nincs szükség imákra

14 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét egy lövöldözés Amerikában. És megint egy transznemű tette. A baloldal szerint nincs itt semmi látnivaló, ugyanis a COVID-időszak zavarta össze a tettest (ez az MSNBC-n hangzott el), de Minneapolis polgármestere, Jacob Frey szerint viszont a lövöldözés miatt fegyvertörvény a hibás. Meg persze nem is számít, hogy milyen beállítottságú a gyilkos. Az pedig mellékes, hogy a legundorítóbban nyomatták a városban az LMBTQ promotálását, és az ő hergelésüket a többségi társadalom ellen. De nem is ez volt a leggyomorforgatóbb, hanem hogy Frey azt találta mondani, hogy nincs szükség arra, hogy bárki imádkozzon ezekért a gyerekekért, mert amikor lelőtték őket, ők maguk éppen imádkoztak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lövöldözésiskolaLMBTQ +transznemű

Jól olvasták, tényleg ezt mondta. Ha azt várják most tőlem, hogy megmagyarázom, diagnózist állítok fel, hogy miért mond bárki ilyet vagy hasonlót, el kell, hogy keserítsem a kedves olvasót. Normális ember – ahogy önök is így vannak vele – nem érti, mert nem értheti azt a gyűlöletet és halálkultuszt, ami azokban sistereg, akik a Sátán szolgálatába álltak és nem érinti meg őket egy ilyen lövöldözés. Nincs olyan szándékom, hogy ebbe az irányba tereljem a mondandómat, de nem lehet az ilyet mással magyarázni.

lövöldözés, transznemű
Lövöldözés: ezt írta a transznemű gyilkos a tárra

Istenellenes propagandára használták a lövöldözést

Abban persze biztos vagyok, hogy azért is volt szükség ezekre a mondatokra, hogy „bebizonyítsa” a város balliberális, neokommunista elitje: imádkozni felesleges, Isten nem létezik, vagy nem hallgatja meg még a gyerekeket sem. Vagyis Frey mondatai – aki egyébként korábban George Floyd temetésén viszont a leghangosabban zokogott – egy tudatosan felépített Isten elleni uszításként is betudhatók.

Az egyébként biztosan csak véletlen egybeesés, hogy az elkövetőnél épp volt egy „hol van az Istened” feliratú tár (lásd feljebb), lőszerekkel tele.

Most egyébként nem zokogott, sőt, sziklaszilárdan, érzelmek nélkül mondta el a pokol propagandáját.

Természetesen rácsatlakozott erre a vonalra Jen Psaki is, aki a Biden-kormány alatt a Fehér Ház szóvivője volt. Szerinte az ima nem old meg semmit.

A tényekkel persze a város vezetése és az állam kormányzója, Tim Walz, Kamala Harris korábbi alelnökjelöltje megerősítették a szivárványos közösséget abban, hogy a város továbbra is a transzneműek menedékvárosa lesz, és a támogatásuk sértetlen marad.

Mit is mondhatna az ember ilyenkor? Elsősorban azt, hogy nyugodjanak békében ezek az ártatlan gyerekek.

Az egyperces csend után pedig talán azt, hogy itt az ideje a neokommunista, liberális, sátánista fertőt – ami már túl sok ember gondolatait zavarta össze – végleg felszámolni, az embereket pedig visszaterelni a normális útra.

Ha ez nem sikerül, akkor a világ, ahogy azt ismerjük és szeretjük, nem lesz többé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
DezseBalázsavatar
Szerző:Dezse Balázs
Szerző:Dezse Balázs