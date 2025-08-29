Szerintük nincs Isten és nincs szükség imákra

Jól olvasták, tényleg ezt mondta. Ha azt várják most tőlem, hogy megmagyarázom, diagnózist állítok fel, hogy miért mond bárki ilyet vagy hasonlót, el kell, hogy keserítsem a kedves olvasót. Normális ember – ahogy önök is így vannak vele – nem érti, mert nem értheti azt a gyűlöletet és halálkultuszt, ami azokban sistereg, akik a Sátán szolgálatába álltak és nem érinti meg őket egy ilyen lövöldözés. Nincs olyan szándékom, hogy ebbe az irányba tereljem a mondandómat, de nem lehet az ilyet mással magyarázni.

Lövöldözés: ezt írta a transznemű gyilkos a tárra

Istenellenes propagandára használták a lövöldözést

Abban persze biztos vagyok, hogy azért is volt szükség ezekre a mondatokra, hogy „bebizonyítsa” a város balliberális, neokommunista elitje: imádkozni felesleges, Isten nem létezik, vagy nem hallgatja meg még a gyerekeket sem. Vagyis Frey mondatai – aki egyébként korábban George Floyd temetésén viszont a leghangosabban zokogott – egy tudatosan felépített Isten elleni uszításként is betudhatók.

Az egyébként biztosan csak véletlen egybeesés, hogy az elkövetőnél épp volt egy „hol van az Istened” feliratú tár (lásd feljebb), lőszerekkel tele.

Most egyébként nem zokogott, sőt, sziklaszilárdan, érzelmek nélkül mondta el a pokol propagandáját.

Természetesen rácsatlakozott erre a vonalra Jen Psaki is, aki a Biden-kormány alatt a Fehér Ház szóvivője volt. Szerinte az ima nem old meg semmit.

A tényekkel persze a város vezetése és az állam kormányzója, Tim Walz, Kamala Harris korábbi alelnökjelöltje megerősítették a szivárványos közösséget abban, hogy a város továbbra is a transzneműek menedékvárosa lesz, és a támogatásuk sértetlen marad.

Mit is mondhatna az ember ilyenkor? Elsősorban azt, hogy nyugodjanak békében ezek az ártatlan gyerekek.

Az egyperces csend után pedig talán azt, hogy itt az ideje a neokommunista, liberális, sátánista fertőt – ami már túl sok ember gondolatait zavarta össze – végleg felszámolni, az embereket pedig visszaterelni a normális útra.

Ha ez nem sikerül, akkor a világ, ahogy azt ismerjük és szeretjük, nem lesz többé.