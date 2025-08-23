Luxizáló balhéhuszárok - ők a Tisza vezetői

Olvasóink is tudják, hallják, hogy miféle emberek vezetik helyben a Tisza-szigeteket. Néhány kivételtől eltekintve szinte mindenütt kétféle típusba botlunk: a baloldal visszaszivárgó embereibe és az ügyeskedő, luxizáló aranyifjakba. Az utóbbiakhoz tartozik maga Magyar Péter, vagy Sancho Panzája, Radnai Márk is, akiknek a luxuséletéről már számtalanszor beszámolt az Origo. S akad ott még bőven...

Luxizáló vállalkozók Magyar Péter körül: hasonló a hasonlónak örül...

Magyar Péter - mint a Vogel Evelin által közreadott felvételekből kiderül - nehezen viselte a tavaly nyári kampánykörútját.

Figyelj, annyiszor leizzadtam ma b…umeg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk, bleee…

E szavak beivódtak a köztudatba. Talán ez a viszolygás az oka, hogy a messiás az idei nyári országjárásán már körültekintőbb volt, és a számára ezek szerint kellemetlen közönségtalálkozók után rendre luxusélményekkel kényeztette magát. Az egyik ilyen volt a Balaton fölötti magánrepülőzés. Magyar kifejezetten drága utazáson vett részt, hiszen több mint egy órát voltak a levegőben, mielőtt leszáltak volna Siófokon. Mindezt a Bennfentes.hu írta meg, hozzátéve, hogy a luxusrepülőzést egy siófoki barát intézte neki.

A luxizáló somogyi aranyifjú

Bár nem nevezték meg a barátot, de beszédes, hogy egy bizonyos Csatári Ernő, a siófoki Tisza-sziget vezetője és a párt Somogy vármegyei főembere pár nappal később ugyancsak a siófoki reptéren kibérelt egy magángépet, amely egy "Árad a Tisza" feliratú molinót hurcolt végig a tó fölött, s a mutatványt a parton a tiszások (Csatári felhívására) zumbázással, körtánccal üdvözölték. Magyar Péter minderről boldogan posztolt, többek között ITT:

Miközben Magyar Péter az augusztus 20-i nemzeti ünnepen igazi farizeusként a Pannonhalmi Főapátság bazilikájában hányta magára a keresztet és olyan bölcsességeket posztolt, hogy "Ora et labora. Imádkozzál és dolgozzál!", valójában ő szereti a legjobban kényezteti magát és csupa hasonszűrű fiugrával barátkozik. Az elmúlt hónapokban több tucatnyit gyűjtöttünk már össze közülük, s most a PestiSrácok cikke a somogyi főemberéről, Csatári Ernőről írta meg, hogy érdekeltségébe tartozik egy - épp százmillió forint plusz áfáért - eladásra kínált elektromos luxusyacht, korábban pedig (ebben a borzasztó, elnyomó diktatúrában) összepályázott egy csomó pénzt szálloda és apartmanberuházásokra.