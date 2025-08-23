Luxizáló balhéhuszárok - ők a Tisza vezetői

Olvasóink is tudják, hallják, hogy miféle emberek vezetik helyben a Tisza-szigeteket. Néhány kivételtől eltekintve szinte mindenütt kétféle típusba botlunk: a baloldal visszaszivárgó embereibe és az ügyeskedő, luxizáló aranyifjakba. Az utóbbiakhoz tartozik maga Magyar Péter, vagy Sancho Panzája, Radnai Márk is, akiknek a luxuséletéről már számtalanszor beszámolt az Origo. S akad ott még bőven...
Magyar Péter - mint a Vogel Evelin által közreadott felvételekből kiderül - nehezen viselte a tavaly nyári kampánykörútját.
Figyelj, annyiszor leizzadtam ma b…umeg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk, bleee…
E szavak beivódtak a köztudatba. Talán ez a viszolygás az oka, hogy a messiás az idei nyári országjárásán már körültekintőbb volt, és a számára ezek szerint kellemetlen közönségtalálkozók után rendre luxusélményekkel kényeztette magát. Az egyik ilyen volt a Balaton fölötti magánrepülőzés. Magyar kifejezetten drága utazáson vett részt, hiszen több mint egy órát voltak a levegőben, mielőtt leszáltak volna Siófokon. Mindezt a Bennfentes.hu írta meg, hozzátéve, hogy a luxusrepülőzést egy siófoki barát intézte neki.
Bár nem nevezték meg a barátot, de beszédes, hogy egy bizonyos Csatári Ernő, a siófoki Tisza-sziget vezetője és a párt Somogy vármegyei főembere pár nappal később ugyancsak a siófoki reptéren kibérelt egy magángépet, amely egy "Árad a Tisza" feliratú molinót hurcolt végig a tó fölött, s a mutatványt a parton a tiszások (Csatári felhívására) zumbázással, körtánccal üdvözölték. Magyar Péter minderről boldogan posztolt, többek között ITT:
Miközben Magyar Péter az augusztus 20-i nemzeti ünnepen igazi farizeusként a Pannonhalmi Főapátság bazilikájában hányta magára a keresztet és olyan bölcsességeket posztolt, hogy "Ora et labora. Imádkozzál és dolgozzál!", valójában ő szereti a legjobban kényezteti magát és csupa hasonszűrű fiugrával barátkozik. Az elmúlt hónapokban több tucatnyit gyűjtöttünk már össze közülük, s most a PestiSrácok cikke a somogyi főemberéről, Csatári Ernőről írta meg, hogy érdekeltségébe tartozik egy - épp százmillió forint plusz áfáért - eladásra kínált elektromos luxusyacht, korábban pedig (ebben a borzasztó, elnyomó diktatúrában) összepályázott egy csomó pénzt szálloda és apartmanberuházásokra.
Csatári a cikk állítása szerint megbízhatatlan, kellemetlen figura, aki számos üzlettársával vitába keveredett. A valódi énjét azonban jól érzékelteti a decemberi botránya, amikor a somogy megyei Niklán, Magyar Péter fóruma előtt fellökte a Hír TV riporterét, aki magával sodort egy nőt is. Az erőszakos jelenetek csaknem megismétlődtek a napokban, amikor a felsőmocsoládi falunapon a helybelieket videózta és provokálta, ám az ügy végül nem fajult tettlegességig, mert a biztonsági őrök kikísérték a somogyi Tisza-vezért. Erről is készült videófelvétel.
Tipikus tiszás, büszke lehet rá a főnök!
Ugyancsak a napokban vetített reflektorfényt egy másik hasonszőrű, bár jóval módosabb tiszásra az Ellenpont.hu, jórészt az Origo Luxusautókban pózol, 300-al száguldozik a milliárdos Benzinkirály című, 2022-es cikke alapján. Egri Gáborról szól, akinek a fővárosi luxusszállodájából, a Holiday Beach Hotelből tavaly novemberben kidobatta Magyar Péter a Hír Tv egy másik riporterét, Heiter Dávidot, miközben bent kupaktanácsot tartottak. A botrány idején ugyanis a TISZA a milliárdos szállóját használta főhadiszállásnak.
Egri Gábor neve nem ismeretlen a sajtóban: az ENVI benzinkúthálózat tulajdonosaként meggazdagodó vállalkozó már 2022-ben élesen támadta a magyar kormányt, amiért az bevezette az árstopot és ezzel elúszott az extraprofitjának egy része.
A Tisza-vezetők most azzal hergelik a híveket, hogy Orbán Viktor egy, személyenként alig kétszázezer forintból kibérelhető vitorláson nyaral az Adrián. Erre mondják falusi barátaim, hogy
ne csináljunk már Krisztusból bohócot!