Egyedül Magyar Pétert indítsa az összes ellenzéki párt minden választókerületben!

Túl kishitűek vagyunk, amikor azt hisszük, hogy a legbornírtabb hülyeség csak groteszk álmainkban létezhet. Amit mi poénnak szánunk, amit utópisztikus őrületként tálalunk, az a takaréklángelméknél a legfelsőbb szinteken megfontolandó alternatíva. Ilyen remek ötlet az is, hogy Magyar Péter ne csak a Kárpát-medence önként felkent császára legyen, ne csak az univerzum egyetlen ura, hanem az összes egyéni választókörzet indulója. Igen, egyszerre. És miután minden körzetet mindenhol megnyert, 106-szor be is ül a Magyar Országgyűlésbe. Szerintem a következő lépcső az lesz, hogy a listán is csak ő szerepel majd.

Magyar Péter kenun fotózkodik

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter egyedül is sokan van

Így lesz majd igazán plurális a magyar demokrácia, ha Magyar Péter egységesíti a mezőnyt saját magával. Mi ezt azonban kevésnek és szerénynek tartjuk, ezért javasoljuk, hogy ne csak a Tisza Párt színeiben, hanem az összes ellenzéki párt egyéni jelöltjei is ő legyen. Ebben az esetben igazán kiegyensúlyozott és igazságos harcot tudna magával vívni, hogy ő vagy ő legyen az igazi és egyedüli ellenzéki jelölt. Ilyen és ehhez hasonló történetek minden rendes elmegyógyintézetben mindennaposak és nem is okoznak mosolyt az ápolók között, csak egyetértő bólintásokat, talán némi sajnálatot. Mert ha valaki ilyesmit komolyan gondol és kimond, az önmagában már egy kórtani pillanat.

Szervesen illeszkedik ez a mesebeli gondolat a híres tíz ponthoz, amelyben a zsebmessiás megígéri, hogy mindenki legalább nyolcvan évig fog élni (aki meg mer halni korábban, az szabotőr és propagandista), ahol a szennyezett levegőt a határainkat megállítja az univerzum ura. De ez még mindig semmi, azt is tudja meg mindenki, hogy Magyar Péter kézrátétellel gyermekek százezreit hozza el a magyarság számára. Ezekhez a szolid vállalásokhoz képest szinte csak ujjgyakorlat ez a 106 körzet Magyar Péterekkel. De végül jöjjön a csalódás annak, aki beleélte magát a mestertervbe, ugyanis a zsebmessiás annyira tisztességes, hogy végül elállt ettől az ötlettől, bár valóban felmerült. Így most már csak 105 jelöltet kell találnia magán kívül, egyszerű feladat lesz.