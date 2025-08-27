Magyar Péterék adózási elképzelései szerint az átlag magyar nagyon jól él

Régi trükkje ez a baloldalnak, a retorikájában sok millió ember sanyarú sorsáról ad elő negatív eposzi jelzőkkel telerakott tragédiákat, majd amikor kormányra kerül, ugyanezeket az embereket a legmagasabb adókulccsal adóztatja. Magyar Péter is így készül eljárni.

Magyar Péter e jeles nagy adóztatók nyomdokain kíván járni! Fotó: Facebook

Jobb ha tudod, Magyar Péter szerint te nagyon is jól élsz, amikor a szegényekről beszél, akkor nem rád gondol

Már Bódis Kriszta, a párt LMBTQ+ és még ki tudja milyen szakértője korábban már kikotyogta, hogy

A családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jómódúak támogatásával, a szegényekkel szemben.

A magukat most progresszívnek hívó kommunisták szerint ugyanis aki dolgozik az már eleve jól él, nem érdemel igazán támogatást a társadalomtól. Azok a családok meg különösen nem, emeletekben mindkét szülő dolgozik. Ezek különben is elnyomó heteroszexuális emberek, ez már abból is látszik, hogy az egyik nő a másik meg férfi és közös gyermekeik vannak, ők nem érdemelnek semmiféle támogatást az államtól.

Ez most túlzásnak hangozhat, de én még emlékszem arra, hogy az egyik balodali kormány idején az én családomban kettőnk (diplomás) fizetése ellenére kevesebb szabadon elkölteni való pénzünk volt fejenként, mint azokban a családokban, amelyekkel szociális munkásként foglalkoztam és ahol nem volt dolgozó felnőtt. Igaz mi kifizettük a közüzemi számláinkat (és még adót is fizettünk, sávosat), míg ők valahogy meg tudták oldani, hogy nekik ne kelljen. Igazából nekik kellett volna megtanítaniuk engem sikeresebben élni. Ki az a hülye aki a segélynél kevesebbért elmegy dolgozni?

És ezeket a csodás időket Magyar Péter és külföldi és belföldi elvbarátai azonnal visszahozzák nekünk, ha megnyerik a választást. Még szerencse, hogy a rezsicsökkentést sem szeretik, hiszen ezt is elmondták már a saját szájukkal, szóval a gáz és az áram világpiaci árszintjére emelésével végre megtanítják az átlag magyart takarékoskodni. De az az öröme mindenkinek meglehet majd, hogy nem az erkölcsileg teljesen vállalhatatlan orosz gázt és benzint használ majd.

Nem teljesen értem, hogy miért gondolják egyesek, hogy azokat a pénzeket amelyek az Orbán-kormány az embereknek ad, olyan pénzeket amelyeket például különadóként elvesz a multiktól, a multik által támogatott politikai erők nem fogják visszavenni az emberektől. Mert a bankok, a multik, a külföldiek égnek a vágytól hogy végre jót tegyenek a Tisza szavazókkal.

Én megértem, hogy mindenki szeretne jobban élni, de azt nem értem, hogy akkor egyesek miért akarnak olyan politikai pártra szavazni, amely minden olyan intézkedést vissza akar csinálni, amelyek miatt 2010-hez képest sokkal jobban élünk?