Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos: a rendőrség megnevezte az augusztus 20-i csecsemőgyilkosság gyanúsítottját

OnlyFans

Fiatal lányokat csábítanak online modellkedésbe bújtatva prostitúcióra a TikTokon - Libz of TikTok Hungary

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem hogy alábbhagyott volna az évek során a fiatal lányokat szexmunkára biztató hirdetések száma, hanem egyenesen elszaporodott. A prostitúciót az “online modellkedés” köntösébe bújtató reklámok, cégek itthon is megjelentek, és azzal csábítják a fiatal lányokat, hogy könnyen és egyszerűen kereshetnek nagyon-nagyon sok pénzt, miközben ha jól teljesítenek, akkor drága ajándékokat is kapnak. Vonzó ajánlat nem?
Link másolása
Vágólapra másolva!
OnlyFansfiatalokatszexmunka

A helyzet azonban az, hogy az online modellkedés eleinte csak képekkel, majd aktképekkel, később pedig akár dubaji utakkal folytatódnak majd. És ebből nincs kiút. A fiatal lányok pedig bedőlhetnek a jó ajánlatnak, hiszen az influenszerkedő prostituáltak azt a látszatot mutatják, hogy az ő életük irigylésre méltó és problémamentes. A baj nagy. A megoldás a valóság lenne, de azt már tudjuk, hogy a virtualitás könnyen elfeledtetheti a fiatalokkal, hogy az “online modellkedéssel” nagy árat fizethetnek.

Fiatal lányokat csábítanak online modellkedésbe bújtatva prostitúcióra a TikTokon
Fiatal lányokat csábítanak online modellkedésbe bújtatva prostitúcióra a TikTokon / Fotó: Alex Plavevski / MTI/EPA


Az online modellkedés vonzó lehet a fiatal nők számára

A műsorban is bemutatott videókból jól látszik, hogy a TikTok videókkal hirdetett munkák csak nagyon felületesen vannak bemutatva. Csak annyit tudunk meg a munkáról, hogy sok pénzt és sok ajándékot szerezhet vele egy fiatal lány, ám ha jobban beleássuk magunkat ezen munkakörbe akkor hamar rájöhetünk, hogy a virtuális világban tökéletesnek tűnő karrier a valóságban nagyon sok veszélyt rejteget. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!