Kocsmai igazságok – A L’Oréal szerint egy pornós is lehet kiváló reklámhordozó, és az OnlyFans egy teljesen normális női karrierút

A hölgy egyébként elsődlegesen, vagy másodlagosan, ki tudhatja ezt, „életmóddal” (sminkelés, mint életmód) kapcsolatos tartalmakat is készít több mint 4,6 millió követőjének az Instagramon és a TikTokon, amikor az OnlyFans mellett ráér. Ari Kytsya (hogy tágítsuk a Kedves Olvasó látókörét) természetesen egy közepesen híres énekessel él együtt, ami nyilván további jó pont a kozmetikai óriáscég számára.

Az OnlyFans modell Insta oldala. (képernyőkép)

Az OnlyFans ugye nem kizsákmányolás

Hát mindenesetre mi le vagyunk nyűgözve tőle, hogy a L’Oréal a reklámjaival beemeli a normalitásba az OnlyFanst és a pornográfiát. Ez ugye nem kizsákmányolás és nem is a kozmetikumokat fogyasztó tini lányok terelgetése afelé, hogy a testük áruként akár jól is értékesíthető. A feministák és progresszívek ingerküszöbét persze el sem éri az ügy. Különösen azért is érdekes az ügy, mert egyes kormányok meg közben mindent megtesznek, hogy a pornográfiát távol tartsák a fiataloktól. Ez ugye így egy erősen vesztett csatának tűnik, sőt igazából inkább az OnlyFans és így a pornó reklámjának is.