Boros Imre szerint nem véletlen, hogy az USA-ból most áttették székhelyüket a háttérhatalmi, globalista erők Európába, ahol az európai vezetők többségét markukban tartják, mint von der Leyent, az EU Bizottság elnökét, akit nemes egyszerűséggel von der Pfizernek nevezett. Valamilyen formában ez vonatkozik a német, a francia és a brit elnökökre is.

Lőttek rájuk… – Az Öreg vendége dr. Boros Imre közgazdász, volt miniszter



Boros Imre: Egyelőre patthelyzet van Ukrajnában

A háború és a béke kérdése, azaz az ukrán-orosz háború befejezése is ezen múlik, melyik erő győz. Trump a béke embere – szögezte le a közgazdász, míg a fogott európai vezetők a háború emberei. A magánpénz-hatalom embereinek célja évszázadok óta a világ erőforrásainak megszerzése. Ma is ez zajlik Ukrajnában – magyarázta Boros Imre –, miután Ukrajna egyharmadának termőföldje, bányakincsei stb. külföldi pénzemberek tulajdonába került. Ezeknek a bábja a színész-elnök Zelenszkij, aki végrehajtja a parancsot és bármi áron háborúzni akar. Egyelőre patthelyzet van, mert egy Amerika érdekeit néző elnök, Donald Trump a béke és a hatalom eszközeivel át akarja rajzolni a világ politikai és morális térképét. Erről szól Putyin és Trump találkozója, valamint a meggyengült Zelenszkijjel és az uniós vezetőkkel zajló találkozók. Az interjúban szóba került Orbán Viktor és Magyarország következetes álláspontja a béke ügyében és Magyarország szerepe az elkövetkezendő időkben.