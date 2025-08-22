Lőttek rájuk… – Az Öreg vendége dr. Boros Imre közgazdász, volt miniszter

Hírlevél

Lőttek rájuk – utalt a közgazdász azokra az amerikai elnökökre, akik nemzetállami politikát folytattak, nemzetük érdekeit képviselték és nem követték a nemzetközi magánpénz-birodalom utasításait. Boros Imre felidézte, így járt J. F. Kennedy demokrata párti elnök, akit sikerült meggyilkolni, de az Egyesült Államok két republikánus elnökét, Ronald Reagent és Donald Trumpot is le akarták lőni. Ezek hárman a demokráciát, saját nemzetük érdekeit képviselték. Ez nem mondható el például a legutóbbi amerikai elnökről, Bidenről, aki a világhatalmi magánpénz-birodalom markában volt.
Donald Trumporosz-ukrán háborúusa

Boros Imre szerint nem véletlen, hogy az USA-ból most áttették székhelyüket a háttérhatalmi, globalista erők Európába, ahol az európai vezetők többségét markukban tartják, mint von der Leyent, az EU Bizottság elnökét, akit nemes egyszerűséggel von der Pfizernek nevezett. Valamilyen formában ez vonatkozik a német, a francia és a brit elnökökre is. 

Boros Imre: Egyelőre patthelyzet van Ukrajnában

A háború és a béke kérdése, azaz az ukrán-orosz háború befejezése is ezen múlik, melyik erő győz. Trump a béke embere – szögezte le a közgazdász, míg a fogott európai vezetők a háború emberei. A magánpénz-hatalom embereinek célja évszázadok óta a világ erőforrásainak megszerzése. Ma is ez zajlik Ukrajnában – magyarázta Boros Imre –, miután Ukrajna egyharmadának termőföldje, bányakincsei stb. külföldi pénzemberek tulajdonába került. Ezeknek a bábja a színész-elnök Zelenszkij, aki végrehajtja a parancsot és bármi áron háborúzni akar. Egyelőre patthelyzet van, mert egy Amerika érdekeit néző elnök, Donald Trump a béke és a hatalom eszközeivel át akarja rajzolni a világ politikai és morális térképét. Erről szól Putyin és Trump találkozója, valamint a meggyengült Zelenszkijjel és az uniós vezetőkkel zajló találkozók. Az interjúban szóba került Orbán Viktor és Magyarország következetes álláspontja a béke ügyében és Magyarország szerepe az elkövetkezendő időkben.

 

