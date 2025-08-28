Kocsmai igazságok – A liberálisok nem akarják, hogy családod, otthonod, házad, lakásod legyen

Ezen csoportok számára a lakástulajdonos magánszemély üzleti veszteség, és ideológiai értelemben is ellenség, hiszen akinek van háza, otthona családja valahol, az kötődik valahová és sokkal nehezebben manipulálható politikailag és gazdaságilag. A magyarok szeretnek a saját tulajdonukban lakni, míg mások azt szeretnék, hogy főleg a magyar fiatalok a pályakezdő fizetésükből nekik fizessenek lakbért, tulajdonképpen albérleti díjat, és ne szerezzenek később sem saját lakástulajdont, például egy olyan programmal, mint az Otthon Start. Ha meggondolja az ember, hogy mi jó neki, még a végén tetszeni fog neki ez a kormányzati intézkedés.

Az Otthon Start létrehozását komoly szakmai munka előzte meg (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

Az Otthon Start Program az élet nagy döntései közül könnyít meg egyet

Nehéz elhinni, hogy milyen sokaknak böki a csőrét az, hogy a magyarok inkább a saját tulajdonú ingatlanukban laknak, és ott is akarnak maradni. Ez a tény magában is a középosztályt erősíti, ami szembemegy a liberálisok ideális emberképével, amelyben alapvető a helyhez, a családhoz kötöttség hiánya. Akinek ingatlana van, amelyben lakik is, inkább lesz tagja a helyi közösségeknek, amelyeket a liberálisok gyűlölnek akkor, ha azok konzervatív értékek mentén szerveződnek és nem szexuális perverziók, devianciák, droghasználat alapján. Nekik Józsefváros bizonyos lakói értékes közösséget alkotnak, míg egy közösségként működő falu maga az elpusztítandó halálos ellenség. Na ezek ezért is gyűlölnek minden olyan kormányzati támogatási programot, mint az Otthon Start.