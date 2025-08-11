Hírlevél

Rendkívüli

Brutális földrengés rázta meg Törökországot

egészségügy

A magyar egészségügy jól működik, a baloldal meg csak pánikot kelteni tud

53 perce
Olvasási idő: 6 perc
Országos pánikroham indult be az elmúlt napokban, mert rendszerhiba miatt megállt az EESZT, avagy az online egészségügyi dokumentumtár, amelybe többek között a gyógyszereket írják fel a betegeknek. Nagyjából egy napig volt elérhetetlen a szolgáltatás, de a baloldal ügyeletes pánikkeltői már bevetették Pottyondy Edinát is, aki egyenesen a miniszterelnök személyes felelősségét firtatta, míg többen az egészségügyi államtitkár lemondását követelték. Egy rendszerhiba miatt. Megáll az ész. De azt legalább tudjuk, hogy az egészségügy ezen részével elégedettek az emberek. Elmagyarázom.
egészségügyPottyondy EdinaTakács PéterMagyar Péter

Augusztus 8-án a délutáni órákban sokan azt tapasztalhatták, hogy elérhetetlenné vált jónéhány fontos állami weboldal. A központi időpontfoglaló rendszer nem működött, a magyarorszag.hu címet beírva sokáig hibaüzenet fogadta a látogatókat. Rendszerhiba, mint utólag kiderült, ám a magyarok (egy része) bepánikolt, s feltették a kérdést, mi lesz most mindenkivel, aki péntek délutánra hagyta a legfontosabb gyógyszerek kiváltását? 

A magyar egészségügy jól működik, a baloldal meg csak pánikot kelteni tud
A magyar egészségügy jól működik, a baloldal meg csak pánikot kelteni tud / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Sorra jelentek meg az ellenzési vélemények, Magyar Péter egyenesen Takács Péter lemondását követelte, Pottyondy Edina, meg föltette a kérdést, hogy

Hol az ország miniszterelnöke, amikor 24 órája nem jutnak az emberek a gyógyszerükhöz?”

A helyzet komoly volt, értem persze. Nyilvánvaló, hogy sokaknak létfontosságú receptre kapható gyógyszerre volt szüksége éppen akkor, abban a nagyjából 24 órában, amikor a rendszer leállt, bár fontos hozzátenni, hogy azok, akiknek létfontosságú gyógyszerre van szüksége, azok általában nem pénteken délután az utolsó pillanatban váltják ki a gyógyszerüket, hanem úgy számolnak, hogy mindig legyen náluk tartalék, bármi történjen. A valóságban tehát egy brutális pánikkeltést láthatunk (ismét) a baloldalon. Rendszerhibát ugyanis nem a miniszterelnök, sőt nem is az államtitkár fog megoldani, hanem az oldalt kezelő, karbantartó és ahhoz értő szakemberek, akik egyébként az első perctől rajta voltak az ügyön, és egyébként viszonylag hamar meg is oldották azt.

Pánikot kelteni, egyedül ehhez értenek

Bár az egészségügyet a baloldalon rendre csak szidni tudják, úgy tűnik, hogy ezzel a leállással bebizonyosodott, hogy a felhő alapú rendszerrel amúgy elégedettek az emberek, sőt használják, számítanak rá és szeretik is azt. Erről persze nem olvasunk, mindig csak a “mindenszarizmusról”. A gyógyszerek, az emberek egészsége nem kéne, hogy ellenzéki pániktéma legyen, dehát szokás mondani, hogy nekünk magyaroknak az ellenzékből is a legalja jutott. Egy ilyen helyzetben információra, emberségre és összefogásra van szükség, de ismét megtapasztaltuk, hogy a baloldalon ebből semmit nem ismernek. Pottyondy Edina népszerű oldalát például használhatta volna gyűlölködés helyett arra, hogy segít az embereknek és összeköti azokat, akiknek sürgősen gyógyszerre van szüksége azokkal, akiknél mondjuk lehet otthon belőle. Dehát mit is várunk ezektől?

Reméljük, hogy mindenki sikeresen hozzájutott minden gyógyszerhez, köszönjük a munkájukat azoknak, akik elhárították a problémát. A baloldalon meg most is szégyelljék magukat.

 

Szerző:Dezse-Zelenka Dóra
