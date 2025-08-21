Hírlevél

Ukrajna

Putyin és Trump orosz viccet csinált Európából

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Nagyon úgy néz ki, hogy ezentúl Európa lesz az orosz viccek csattanója. Putyin és Trump találkozója óta ugyanis már a fronton is azon röhögnek, hogy az orosz-amerikai barátság Eiffel tornyában, mi lettünk a támaszték.
UkrajnacsicskításAbramsEurópa

Európa vezetői, valamint kedvenc zenebohócuk egy kicsit más stílusban tárgyalt Donald Trumppal, mint Vlagyimir Putyin. Ha bunkók lennénk, mondhatnánk, olyan szintű csicskítást, mint ami Washingtonban fogadta őket, még a Csillag börtönben sem igazán láttak. Na jó, e sorok írója valóban bunkó, ki is mondja: ennyire rojtosra szívatva politikust nem láttunk Fekete-Győr Partizán interjúja óta.

Putyin reakciója mikor meglátja, hogy trollkodtak a katonái
LOL – közölte Putyin látva a világi csicskítást

Itt kérem szépen Európát megalázták, erre még rátett egy lapáttal, hogy Trump külön kijelentette, a megbeszélés után még felhívja az orosz elnököt, amit meg is tett, majd a két államfő hosszabban társalgott egymással, mint az összes Washingtonba rendelt biodíszlet.

Putyin és az oroszok együtt röhögnek rajtunk

Sajnos azt kell mondjuk rajtunk. Hiszen a teljes nyugati világ vicc tárgyává vált, bár mi magyarok talán szerencsésebben úsztuk meg. Mi olyanok vagyunk mint a suliban szekált gyerek testvére, aki nem pária, de a szekunderszégyen azért érinti. Szóval. Az oroszok kapva kaptak az alkalmon és még inkább kihasznált a lehetőséget Európa és Ukrajna megalázására. Ha már úgyis ilyen jóban van az amerikai és az orosz elnök, gondolhatták, megmutatják, hogy ez hogyan néz ki a frontról:

 

Igen, jól látják, a fenti videón az látszik, amint egy ukránoktól zsákmányolt, de amerikai gyártmányú Abrams páncélos a tetején orosz és amerikai zászlóval száguld valahol Pokrovszk külvárosában. Tudják, egy olyan helyen, ami egy hete még Ukrajna volt, aztán eljött a tegnapi nap, és Zelenszkij kapott ajándékba egy térképet...

 

Szerző:Kertész Dávid
Szerző:Kertész Dávid