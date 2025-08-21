Putyin és Trump orosz viccet csinált Európából

Európa vezetői, valamint kedvenc zenebohócuk egy kicsit más stílusban tárgyalt Donald Trumppal, mint Vlagyimir Putyin. Ha bunkók lennénk, mondhatnánk, olyan szintű csicskítást, mint ami Washingtonban fogadta őket, még a Csillag börtönben sem igazán láttak. Na jó, e sorok írója valóban bunkó, ki is mondja: ennyire rojtosra szívatva politikust nem láttunk Fekete-Győr Partizán interjúja óta.

LOL – közölte Putyin látva a világi csicskítást

Itt kérem szépen Európát megalázták, erre még rátett egy lapáttal, hogy Trump külön kijelentette, a megbeszélés után még felhívja az orosz elnököt, amit meg is tett, majd a két államfő hosszabban társalgott egymással, mint az összes Washingtonba rendelt biodíszlet.

Putyin és az oroszok együtt röhögnek rajtunk

Sajnos azt kell mondjuk rajtunk. Hiszen a teljes nyugati világ vicc tárgyává vált, bár mi magyarok talán szerencsésebben úsztuk meg. Mi olyanok vagyunk mint a suliban szekált gyerek testvére, aki nem pária, de a szekunderszégyen azért érinti. Szóval. Az oroszok kapva kaptak az alkalmon és még inkább kihasznált a lehetőséget Európa és Ukrajna megalázására. Ha már úgyis ilyen jóban van az amerikai és az orosz elnök, gondolhatták, megmutatják, hogy ez hogyan néz ki a frontról: