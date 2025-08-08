Esztétikai osztályharcot indítottak a kommunisták

Míg a „régi” kommunisták a gazdagokat utálták, a mai „woke-kommunisták” már a szépet és vonzót is igazságtalannak tekintik. De végül is értjük a torz hátterét ennek a gondolatnak: a kommunista logika szerint minden különbség a kizsákmányolás jele. A gazdag azért gazdag, mert elnyom másokat. A szép ember pedig ellenség, mert vonzóbb. De szintén ellenség az, aki határozottabb vagy magabiztosabb, ahogy az is, akinek stabil a világnézete. Ennek oka, hogy az ilyen „jó genetikájú”, Sydney Sweeney típusú ember kiemelkedik, és így a „mindenki egyenlőnek születik” gondolat azonnal meginogni látszik.

Sydney Sweeney-re irigykednek a kommunisták - Fotó: X

Éppen ezért a kommunizmus soha nem tűrte meg a személyes tartást, a méltóságot, az önazonosságot. Ráadásul az ilyesmi önálló gondolkodásra is utalhat, márpedig annak a rendszernek engedelmes tömegekre van szüksége, nem karakteres egyénekre.

És ennek eléréséhez természetesen a tömegeknek kényelmesebb, könnyebben elérhető utat választották: nem gazdaggá akarja tenni a szegényt, vagy arra ösztönözni másokat, hogy karakteresebbek, jobbak legyenek, hanem lejjebb akarják húzni a jót, a kiemelkedőt, az értékeset. A kiemelkedés az ő világukban nem motiváció, hanem provokáció. Nem azt mondja: „Legyél te is ilyen”, hanem azt: „Ne legyen senki ilyen.” Sydney Sweeney pedig a legjobban tenné, ha túlsúlyos lenne és fekete.

A Sydney Sweeney-jelenség elleni támadások tehát valójában egyfajta esztétikai osztályharcot jelentenek

Vagyis nem vitáról szólnak, nem elvekről, hanem arról, hogy a „túl szép, túl normális, túl nőies” már önmagában is „elnyomó”.

A kommunista irigység a legveszélyesebb dolog a világon.

Mégpedig azért, mert az irigy embernek csak a saját lelkét teszi keserűvé. A másik ember ettől nem lesz kevésbé szép, az irigy ember viszont egyre frusztráltabb lesz.

A szépség pedig, mint tudjuk, nem olyasvalami, amit úgy el lehet venni, mint egy földet, jószágot, birtokot… Az egyéniség megtöréséhez, a szépség megszüntetéséhez sokkal drasztikusabb eszközök kellenek. De bizonyára mindenki érti, hogy mire gondolok.