Jobb, ha ezentúl porral oltóval utazunk, újabb busz gyulladt ki Budapesten – videó

Sziget fesztivál

Sziget: zenei fesztivál vagy politikai propaganda? – Lib'z of TikTok Hungary

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az elmúlt években feltűnt, hogy a politikai propaganda és a profitszerzés mintha felülírta volna a felszabadult, de közben biztonságos szórakozást. Így történt ez a Szigeten, ami olyan, mintha a baloldali nyomásra elvesztette volna az eredeti értelmét is. De legalább megtudhattuk, hogy a fiatalok boldogok és gondtalanok.
Sziget fesztiválFideszlázadáspropaganda

Úgy tűnik, mintha a „csakazértis lázadás” felülírta volna a Sziget szervezői részéről a felelősségtudatot és a józan észt. A Libz of TikTok adásában Bálint Botonddal részletesen kifejtjük, hogy mire is gondolunk mindez alatt. 

Sziget: zenei fesztivál, vagy politikai propaganda?
Sziget: zenei fesztivál vagy politikai propaganda?  / Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Nácik üzentek, fiatalok lázadtak a Szigeten

Szürreális. Nagyjából ezzel a szóval le lehetne írni azt, hogy külső szemlélőként hogyan láttam a Szigetet és a fesztivált körülvevő hírverést. Ír nácik üzentek, „buzik és boszik” néptáncoltak együtt és persze zúgott a nagyszínpadon a „mocskosfidesz”. 

Elégedett fiatalok

Az idei fesztiválszezonnak azonban van egy nagyon fontos tanulsága. Bármennyire is próbálja a baloldali sajtó nyomatni, minél több cikkük szól arról, hogy éppen melyik koncerten lőttek agyon miniszterelnököket, meg hol jelent meg a „macskás fadísz”, annál inkább tudjuk, hogy a mögöttük lévő hálózat nem elégedett a teljesítményükkel. Ám minél erőszakosabban akarják letolni a torkunkon, hogy ebben az országban már senki sem elégedett, annál inkább érezhetjük a jobboldalon, hogy bizony továbbra is nálunk van az igazság. Mert az idei fesztiválszezonból is kiderült: a fiatalok boldogok, jól élnek, látnak maguk előtt jövőt és a legtöbben szerencsésnek tartják az élethelyzetüket. 

 

 

