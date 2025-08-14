Sziget: zenei fesztivál vagy politikai propaganda? – Lib'z of TikTok Hungary

Úgy tűnik, mintha a „csakazértis lázadás” felülírta volna a Sziget szervezői részéről a felelősségtudatot és a józan észt. A Libz of TikTok adásában Bálint Botonddal részletesen kifejtjük, hogy mire is gondolunk mindez alatt.

Sziget: zenei fesztivál vagy politikai propaganda? / Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Nácik üzentek, fiatalok lázadtak a Szigeten

Szürreális. Nagyjából ezzel a szóval le lehetne írni azt, hogy külső szemlélőként hogyan láttam a Szigetet és a fesztivált körülvevő hírverést. Ír nácik üzentek, „buzik és boszik” néptáncoltak együtt és persze zúgott a nagyszínpadon a „mocskosfidesz”.

Elégedett fiatalok

Az idei fesztiválszezonnak azonban van egy nagyon fontos tanulsága. Bármennyire is próbálja a baloldali sajtó nyomatni, minél több cikkük szól arról, hogy éppen melyik koncerten lőttek agyon miniszterelnököket, meg hol jelent meg a „macskás fadísz”, annál inkább tudjuk, hogy a mögöttük lévő hálózat nem elégedett a teljesítményükkel. Ám minél erőszakosabban akarják letolni a torkunkon, hogy ebben az országban már senki sem elégedett, annál inkább érezhetjük a jobboldalon, hogy bizony továbbra is nálunk van az igazság. Mert az idei fesztiválszezonból is kiderült: a fiatalok boldogok, jól élnek, látnak maguk előtt jövőt és a legtöbben szerencsésnek tartják az élethelyzetüket.