Trump egy békét már megteremtett

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött. A évtizedes konfliktus lezárása eddig teljesen kizártnak tűnt, azonban Donald Trump valahogy mégis megoldotta. Méghozzá úgy, hogy az USA nyerjen vele egy hatalmasat. Igaz, erre az örmények megmaradt önállósága teljesen ráment.

Trump folyosója Fotó: Gerilla

A fenti képen kékkel jeleztük az Azerbajdzsánt Hegyi-Karabahhal összekötő folyosót, ami ezentúl Donald Trump nevét viseli. Az amerikai elnök ugyanis egy tollvonással elintézte, hogy az örmény kormány (ami egyébként egy színes forradalommal került hatalomra) és Baku kiegyezzen, sőt az azeriek megkapják a területet, ami miatt évtizedes konfliktus alakult ki a két ország között.

Trump és az alku

Hegyi Karabah nagyjából olyan Örményországnak, mint nekünk Kárpátalja, azzal a különbséggel, hogy 2023 óta szinte a teljes örmény lakossgot kiírtották, kitelepítették, így Jereván nem hogy megtartani nem tudta, de igazán már igényt sem formálhatott rá, hiszen az őshonos lakosságra már nem számíthatott. Az azeriek pedig mindent megtettek, hogy ne is lehessen örmény hivatkozási alap a kisebbség védelme.

A háború ennek ellenére szinte kilátástalannak tűnt. Oroszország sokáig támogatta az örményeket, azonban a NATO-párti színes forradalom után Moszkva kihátrált Jereván mögül, és az ukrán háborúval az oroszoknak nem is igazán volt kedvük foglalkozni a Kaukázussal. Furcsa konfliktus vált a dolog, hiszen Azerbajdzsánt a törökökön keresztül a NATO támogatta, Örményország pedig éppen ehhez a szövetséghez akart csatlakozni, de azért utálták egymást rendesen, ahogy a kaukázusi népekhez illik.

Trump azzal oldotta fel a konfliktust, hogy kihasználta Jereván bizonytalanságát és a jelenlegi atlantista kormányt. Az örmények tulajdonképpen belementek abba, hogy mindent feladjanak, ráadásul a területükön keresztül húzódik ezentúl az a folyosó ami Azerbajdzsán két részét, a magterületet és a frissen megszerzett Hegyi-Karabahot összeköti. Ezen folyosó pedig az USA tulajdona, így Örményország nem pusztán területet vesztett, de az Egyesült Államok állandó befolyása alá is került.