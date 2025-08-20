Trumpnak Zelenszkijen kívül még egy csomó felesleges emberrel is tárgyalnia kell

Miközben az oroszok és az amerikaiak gyakorlati megoldást akarnak a realitások mentén, (harctéri helyzet, gazdaságok állapota), a brüsszeli elit ideológiai lózungokat hangoztat és európai értékekről locsog. Izgatottan vártuk Trump mit kezd majd az „európai delegációval”?

És Trump mellett Putyin vajon mit szól az európaiak vágyaihoz? Fotó: Julia Demaree Nikhinson / MTI/AP

Sorban álltak, aztán Trump beállt középre

Egyértelműnek tűnik, hogy az EU vezetői és Zelenszkij kísérői nem adták fel az oroszellenes céljaikat. Úgy látszik, mintha továbbra is abban bíznának, hogy a harctéri tendenciáktól függetlenül lesz az ő szájízüknek megfelelő megoldása a konfliktusnak. Az EU vezetői, még a Trumpnak egyébként behódoló brit miniszterelnök is úgy tesz, mintha Oroszországnak és ebből következően az orosz birodalmi gondolkodásnak nem lenne joga létezni. Tulajdonképpen szabad prédának tekintik az orosz pozíciókat Oroszország határa mentén is. Attól természetesen teljesen függetlenül, hogy valójában ki képes átvenni ezeket a pozíciókat, mert az biztos, hogy az EU nem, ahogy egyetlen egykori európai középhatalom sem.

Az afganisztáni kudarc azt is megmutatta, hogy bizonyos helyen még az USA-nak sincsenek olyan eszközei, amelyek legalább nem ellenséges rezsimek fennmaradását garantálják.

Szíriában pedig a legszélsőségesebb terroristák államnak álcázott kalifátusát kénytelenek tudomásul venni tárgyalópartnerként. Miközben Európa vezetői ideológiai maszlagokkal tömik a saját polgáraik fejét.

Vajon miből gondolják ezek az európai urak és hölgyek, hogy az oroszok által legfontosabbnak tekintett határvidéken majd nyugati dominancia jön létre, különösen úgy, hogy az USA éppen kihátrál a konfliktus finanszírozásából? Persze Orbán Viktor példája azt mutatja, hogy Trump inkább a reálpolitikára vevő, mint az ideológiai megközelítésre.

Szabó Gergő és Bálint Botond a Kocsmai igazságokban.