Ilyen, amikor Ursula hívatlanul beállít Washingtonba...

“Európa már a macskaasztalhoz sem ülhet. És tudjuk, aki nincs az asztalnál, az étlapon lesz” – így értékelte az alaszkai csúcsot Orbán Viktor, utalva ezzel arra, hogy az Európai Unió nem tényező a béketárgyalások során. Ezen persze nagyon megsértődtek Brüsszel magyarországi emberei, akik most a Trump-Zelenszkij találkozó kapcsán azt próbálják bizonygatni: Orbán Viktor van elszigetelve, hiszen őt nem hívták Washingtonba tárgyalni, ellentétben más európai vezetőkkel (Nem mintha Trump nem hívta volna az alaszkai csúcs előtt Orbánt...). Hát, van egy kellemetlen hírem: a kutya nem hívta az európai vezetőket az amerikai fővárosba. Ők hihetetlen kínos módon Zelenszkijhez csapódtak, hogy mehessenek. Trump végül fogadta őket de nem Zelenszkijjel együtt, hanem csak az ukrán elnök után. Feltehetően csak azért, hogy ne kelljen szégyenszemre hazakullogniuk. Rubio amerikai külügyminiszter még előbb azt a kegyes hazugságot is megengedte magának egy riportban, hogy azt állítsa: az amerikai kormány hívta meg az európai vezetőket. Hát persze... Árulkodó, hogy egyetlen uniós vezető sem emlegetett ilyen meghívást.

Emlékszünk még a kínos első Trump-Zelenszkij találkozóra? Csak nehogy Ursula is így járjon...; fotó: Jim Lo Scalzo / MTI/EPA pool

Szomorú képet fest Ursula von der Leyen jelentőségéről és politikai kvalitásairól, hogy annak ellenére állított be hívatlanul Washingtonba, hogy az egész világ tudja, semmi keresnivalója nem volt ott. Ami még kínosabb, hogy az Európai Bizottság elnöke nem egymagában akaszkodott rá Zelenszkijre, pedig azzal legalább azt a látszatot kelthette volna, hogy ő egyszemélyben képviseli Európát. Ehelyett a Zelenszkijt támogatólag elkísérő Ursula von der Leyent elkísérte Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn elnök, és Keir Starmer brit miniszterelnök. Így, csapatban. Egyik vezető sem akart kisebbnek látszani a másiknál, de még Ursula von der Leyennél sem, ezért egymás lábán tiporva sorakoztak föl Zelenszkij mögé. Mindezt úgy, hogy mind Oroszország, mind az Egyesült Államok világosan jelezte: sem Európa, sem annak egyes országai nem kapnak meghívást a tárgyalóasztalhoz.